Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot ezekben a városokban: mi áll a háttérben?
Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot ezekben a városokban: mi áll a háttérben?

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 19:31

Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén. A döntések hátterében pénzügyi megfontolások, környezetvédelmi szempontok és lakossági vélemények állnak, miközben a fővárosban idén is több milliárdos költségvetéssel készülnek a látványosságra.

Miközben Budapesten idén is nagyszabású, több mint 3 milliárd forintos tűzijátékra készülnek augusztus 20-án, számos vidéki település úgy határozott, hogy lemond erről a hagyományos, ám költséges látványelemről. Az elmúlt években tucatnyi város vezetése döntött a tűzijáték elhagyása mellett, gyakran a helyi lakosság véleményét is kikérve.

Cegléden például egy korábbi közvélemény-kutatás eredményeire hivatkozva törölték az önkormányzati szervezésű tűzijátékot. A döntés hátterében nem elsősorban pénzügyi okok állnak, hanem a közösségi akarat és technikai-logisztikai nehézségek, mivel a kivitelező nem talált megfelelően biztonságos helyszínt a rakéták fellövéséhez - írta meg a 168 óra.

Miskolcon állatvédelmi szempontok játszottak fontos szerepet a tűzijáték elmaradásában. A városvezetés a több ezer kisállat – kutyák, macskák – védelmében döntött így, amelyek a hangos robbanásoktól akár sokkos állapotba is kerülhetnek. Emellett a fogyatékkal élő emberek érdekeire is tekintettel voltak, és a visszajelzések alapján a lakosság támogatja ezt a döntést.

Esztergomban és Győr belvárosában gazdasági megfontolások miatt marad el a pirotechnikai show. A városvezetés a néhány perces látványosság helyett más célokra fordítja a forrásokat, amit online népszavazáson a lakosok is támogattak.

Vannak olyan települések is, ahol már évek óta nem rendeznek tűzijátékot. Eger 2022-ben pénzügyi okokra hivatkozva mondta le a látványosságot, Gyöngyösön lakossági döntés áll a háttérben, míg Csömörön már régóta nem része az augusztus 20-i ünnepségnek a tűzijáték.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A jelenlegi tendenciák alapján várható, hogy a jövőben még több település dönt majd a tűzijáték elhagyása mellett, miközben az államalapítás ünnepét más programokkal, koncertekkel, kirakodóvásárokkal és gasztronómiai eseményekkel teszik emlékezetessé.

Címlapkép: MTI/Lakatos Péter
