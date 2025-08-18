A Dunán levonult árhullám nyomán jelentős szúnyogártalom alakult ki országszerte, különösen a folyó menti településeken.
Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot ezekben a városokban: mi áll a háttérben?
Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén. A döntések hátterében pénzügyi megfontolások, környezetvédelmi szempontok és lakossági vélemények állnak, miközben a fővárosban idén is több milliárdos költségvetéssel készülnek a látványosságra.
Miközben Budapesten idén is nagyszabású, több mint 3 milliárd forintos tűzijátékra készülnek augusztus 20-án, számos vidéki település úgy határozott, hogy lemond erről a hagyományos, ám költséges látványelemről. Az elmúlt években tucatnyi város vezetése döntött a tűzijáték elhagyása mellett, gyakran a helyi lakosság véleményét is kikérve.
Cegléden például egy korábbi közvélemény-kutatás eredményeire hivatkozva törölték az önkormányzati szervezésű tűzijátékot. A döntés hátterében nem elsősorban pénzügyi okok állnak, hanem a közösségi akarat és technikai-logisztikai nehézségek, mivel a kivitelező nem talált megfelelően biztonságos helyszínt a rakéták fellövéséhez - írta meg a 168 óra.
Miskolcon állatvédelmi szempontok játszottak fontos szerepet a tűzijáték elmaradásában. A városvezetés a több ezer kisállat – kutyák, macskák – védelmében döntött így, amelyek a hangos robbanásoktól akár sokkos állapotba is kerülhetnek. Emellett a fogyatékkal élő emberek érdekeire is tekintettel voltak, és a visszajelzések alapján a lakosság támogatja ezt a döntést.
Esztergomban és Győr belvárosában gazdasági megfontolások miatt marad el a pirotechnikai show. A városvezetés a néhány perces látványosság helyett más célokra fordítja a forrásokat, amit online népszavazáson a lakosok is támogattak.
Vannak olyan települések is, ahol már évek óta nem rendeznek tűzijátékot. Eger 2022-ben pénzügyi okokra hivatkozva mondta le a látványosságot, Gyöngyösön lakossági döntés áll a háttérben, míg Csömörön már régóta nem része az augusztus 20-i ünnepségnek a tűzijáték.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A jelenlegi tendenciák alapján várható, hogy a jövőben még több település dönt majd a tűzijáték elhagyása mellett, miközben az államalapítás ünnepét más programokkal, koncertekkel, kirakodóvásárokkal és gasztronómiai eseményekkel teszik emlékezetessé.
Címlapkép: MTI/Lakatos Péter
Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.
Magyarország új milliárdossal gazdagodott, hiszen egy szerencsés játékos behúzta a Hatoslottót.
Kihúzták a Hatoslottó 33. heti játékának a számait. Egy szerencsés játékos majd 1,4 milliárd forintot nyert.
Állatkertek Éjszakája 2025: mikor lesz az Állatkertek Éjszakája Győrben, mennyibe kerül az Állatkertek Éjszakája Miskolcon, milyen programokat hoz az Állatkertek Éjszakája Pécsen?
Na, vajon elvitte-e valaki a 475 millió forintos főnyereményt a 33. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Az Eurojackpot 33. heti sorsolásán egy magyar játékos majd 54 millió forintot nyert az 5+0-ás nyerőosztályban.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/33. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 145 millió forint lesz a tét.
Az énekes felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe, így a koncertjei is más időpontban kerülnek megrendezésre.
Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak.
A magánszigetek világa nem mindig a nyugalom és a fényűzés színtere: néhányuk neve botrányok, bírósági ügyek és sötét történetek miatt égett be a köztudatba.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Az Eurojackpot 32. heti sorsolásán külföldön egy játékos 36,55 millió eurót, vagyis több mint 14 milliárd forintot nyert telitalálattal.
A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja a Perseidák, augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal.
Sisi, a rapper pénteken 18 órától zenélt volna a dropYard színpadon, azonban kora délután váratlanul lemondta a fellépést.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.