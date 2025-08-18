Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot ezekben a városokban: mi áll a háttérben?

Egyre több magyar település dönt úgy, hogy nem rendez tűzijátékot augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén. A döntések hátterében pénzügyi megfontolások, környezetvédelmi szempontok és lakossági vélemények állnak, miközben a fővárosban idén is több milliárdos költségvetéssel készülnek a látványosságra.

Miközben Budapesten idén is nagyszabású, több mint 3 milliárd forintos tűzijátékra készülnek augusztus 20-án, számos vidéki település úgy határozott, hogy lemond erről a hagyományos, ám költséges látványelemről. Az elmúlt években tucatnyi város vezetése döntött a tűzijáték elhagyása mellett, gyakran a helyi lakosság véleményét is kikérve.

Cegléden például egy korábbi közvélemény-kutatás eredményeire hivatkozva törölték az önkormányzati szervezésű tűzijátékot. A döntés hátterében nem elsősorban pénzügyi okok állnak, hanem a közösségi akarat és technikai-logisztikai nehézségek, mivel a kivitelező nem talált megfelelően biztonságos helyszínt a rakéták fellövéséhez - írta meg a 168 óra.

Miskolcon állatvédelmi szempontok játszottak fontos szerepet a tűzijáték elmaradásában. A városvezetés a több ezer kisállat – kutyák, macskák – védelmében döntött így, amelyek a hangos robbanásoktól akár sokkos állapotba is kerülhetnek. Emellett a fogyatékkal élő emberek érdekeire is tekintettel voltak, és a visszajelzések alapján a lakosság támogatja ezt a döntést.

Esztergomban és Győr belvárosában gazdasági megfontolások miatt marad el a pirotechnikai show. A városvezetés a néhány perces látványosság helyett más célokra fordítja a forrásokat, amit online népszavazáson a lakosok is támogattak.

Vannak olyan települések is, ahol már évek óta nem rendeznek tűzijátékot. Eger 2022-ben pénzügyi okokra hivatkozva mondta le a látványosságot, Gyöngyösön lakossági döntés áll a háttérben, míg Csömörön már régóta nem része az augusztus 20-i ünnepségnek a tűzijáték.

A jelenlegi tendenciák alapján várható, hogy a jövőben még több település dönt majd a tűzijáték elhagyása mellett, miközben az államalapítás ünnepét más programokkal, koncertekkel, kirakodóvásárokkal és gasztronómiai eseményekkel teszik emlékezetessé.

