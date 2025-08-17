Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 33. játékhéten

Kihúztáks a Hatoslottó 33. heti számait. Egy szerencsevadásznak brutálisan jól ért véget a hete, ugyanis 1 399 223 625 forintot nyert.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 33. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 33. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

5; 15; 29; 33; 37; 44.

A 33. játékhéten egy szerencsés játékos elvitte a főnyereményt és 1 399 223 625 forintot nyert. Így a 34. játékhéten a várható főnyeremény 110 millió forint lesz.

További nyeremények a hatos lottón a 33. héten:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

5 találatos: 398 660 forint

4 találatos: 8 345 forint

3 találatos: 3 065 forint

Jokerszám: 365348

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 34. héten így 260 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása a 33. héten)

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon