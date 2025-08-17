Na, vajon elvitte-e valaki a 475 millió forintos főnyereményt a 33. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 33. játékhéten
Kihúztáks a Hatoslottó 33. heti számait. Egy szerencsevadásznak brutálisan jól ért véget a hete, ugyanis 1 399 223 625 forintot nyert.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 33. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai a 33. játékhéten, emelkedő számsorrendben:
5; 15; 29; 33; 37; 44.
A 33. játékhéten egy szerencsés játékos elvitte a főnyereményt és 1 399 223 625 forintot nyert. Így a 34. játékhéten a várható főnyeremény 110 millió forint lesz.
További nyeremények a hatos lottón a 33. héten:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
- 5 találatos: 398 660 forint
- 4 találatos: 8 345 forint
- 3 találatos: 3 065 forint
Jokerszám: 365348
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Jokeren; a 34. héten így 260 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
(Címlapkép - Hatoslottó élő sorsolása a 33. héten)
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
Magyarország új milliárdossal gazdagodott, hiszen egy szerencsés játékos behúzta a Hatoslottót.
Állatkertek Éjszakája 2025: mikor lesz az Állatkertek Éjszakája Győrben, mennyibe kerül az Állatkertek Éjszakája Miskolcon, milyen programokat hoz az Állatkertek Éjszakája Pécsen?
Az énekes felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe, így a koncertjei is más időpontban kerülnek megrendezésre.
Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak.
A magánszigetek világa nem mindig a nyugalom és a fényűzés színtere: néhányuk neve botrányok, bírósági ügyek és sötét történetek miatt égett be a köztudatba.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Az Eurojackpot 32. heti sorsolásán külföldön egy játékos 36,55 millió eurót, vagyis több mint 14 milliárd forintot nyert telitalálattal.
A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja a Perseidák, augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal.
Sisi, a rapper pénteken 18 órától zenélt volna a dropYard színpadon, azonban kora délután váratlanul lemondta a fellépést.
A nyereményből új otthont is szeretnének vásárolni, mivel jelenlegi lakásukban nincs elég hálószoba mindhármuknak.
Érkezik az év csillagászati eseménye: nem csak a hullócsillagokért éri meg az égre tekinteni augusztusban
Ez a hullócsillagok hónapja, ilyenkor figyelhető meg a leginkább a Perseidák meteorraj, de hajnali együttállások, valamint bolygó- és holdészlelések lehetősége is elénk tárul.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/32. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 68 millió forint lesz a tét.
Európa fiataljai ostrom alá vették Budapestet: brutális növekedést hozott a Sziget.
Ma kezdődött a 2025-ös Sziget Fesztivál, és rögtön a nyitónapon felmértük a büfék árait.
Magyarországon már életbe léptek az új árak az új előfizetők számára.
Anyagi helyzetéről vallott Oláh Ibolya: éneklésből nem tud megléni, ilyen munkát vállalt a Megasztár legendája
Nemrég a Megasztár első szériájának második helyezettje mesélt arról, hogy neki is vállalkoznia kell, mivel az éneklés önmagában nem elég bevételi forrás.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.