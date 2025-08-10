2025. augusztus 10. vasárnap Lőrinc
A Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten

Pénzcentrum
2025. augusztus 10. 16:11

Kihúzták a Hatoslottó 2025/32. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 32. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

4; 9; 25; 30; 41; 45.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson már 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 32. héten:

  • 5 találat: egyenként: 194 370 Ft
  • 4 találat: egyenként 5 875 Ft
  • 3 találat: egyenként 2 535 Ft

Jokerszám: 154218

Ezen a héten nem volt telitalálat, ezért a jövő héten 215 millió forint keresi majd gazdáját a Jokeren.

Címlapkép: Getty Images
