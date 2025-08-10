A Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten

Kihúzták a Hatoslottó 2025/32. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 32. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten, emelkedő számsorrendben:

4; 9; 25; 30; 41; 45.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson már 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.

További nyeremények a hatos lottón a 32. héten:

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

5 találat: egyenként: 194 370 Ft

4 találat: egyenként 5 875 Ft

3 találat: egyenként 2 535 Ft

Jokerszám: 154218

Ezen a héten nem volt telitalálat, ezért a jövő héten 215 millió forint keresi majd gazdáját a Jokeren.

KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon