Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
A Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
Kihúzták a Hatoslottó 2025/32. heti nyerőszámait. Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Hatoslottó játékban 45 számból kell 6-ot kiválasztani. A cél az, hogy minél többet eltalálj a hetente sorsolt 6 nyerőszám közül. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha legalább 3 találatod van egy mezőn, a főnyereményt a 6 találat jelenti. A hatos lottó 32. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!
Hatoslottó nyerőszámai a 32. játékhéten, emelkedő számsorrendben:
4; 9; 25; 30; 41; 45.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a Hatoslottón, így a következő heti sorsoláson már 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
További nyeremények a hatos lottón a 32. héten:
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
- 5 találat: egyenként: 194 370 Ft
- 4 találat: egyenként 5 875 Ft
- 3 találat: egyenként 2 535 Ft
Jokerszám: 154218
Ezen a héten nem volt telitalálat, ezért a jövő héten 215 millió forint keresi majd gazdáját a Jokeren.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső HATOSLOTTÓ aloldalunkon
A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja a Perseidák, augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal.
Sisi, a rapper pénteken 18 órától zenélt volna a dropYard színpadon, azonban kora délután váratlanul lemondta a fellépést.
Érkezik az év csillagászati eseménye: nem csak a hullócsillagokért éri meg az égre tekinteni augusztusban
Ez a hullócsillagok hónapja, ilyenkor figyelhető meg a leginkább a Perseidák meteorraj, de hajnali együttállások, valamint bolygó- és holdészlelések lehetősége is elénk tárul.
Európa fiataljai ostrom alá vették Budapestet: brutális növekedést hozott a Sziget.
Ma kezdődött a 2025-ös Sziget Fesztivál, és rögtön a nyitónapon felmértük a büfék árait.
Magyarországon már életbe léptek az új árak az új előfizetők számára.
Anyagi helyzetéről vallott Oláh Ibolya: éneklésből nem tud megléni, ilyen munkát vállalt a Megasztár legendája
Nemrég a Megasztár első szériájának második helyezettje mesélt arról, hogy neki is vállalkoznia kell, mivel az éneklés önmagában nem elég bevételi forrás.
Az üzemeltetés költségei jelentősek: egy hullámvasút közel 50 kilowatt áramot fogyaszt.
A vidéki kocsmák támogatására indított program keretében 393 egység részesült egyenként 3 millió forintos támogatásban
Az augusztus 6-án kezdődő Sziget Fesztivál várható látogatószáma egyelőre kérdéses.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/31. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Michael Patrick King showrunner szerint az utolsó epizód megírása közben vált világossá számára, hogy ez lehet a megfelelő pont a lezárásra.
Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/31. heti, pénteki nyerőszámait. Telitalálat nem született, viszont 1 szerencsés magyar játékos 50 millió forintot nyert a 5+0 találatos szelvényével.
Az RTL bejelentette a Sztárbox új évadának első mérkőzéseit: szeptemberben indul a ringháború, ahol 32 ismert magyar sztár méri össze erejét.
A Hungaroring 2025-ben nemcsak a verseny izgalmas, hanem az árak is.
A kormány Európa legnagyobb tűzijátékát ígéri az idei Szent István-napi ünnepségre.
Fontos hír érkezett a Balaton-átúszásról: erről minden érintettnek tudnia kell, mindent megváltoztat
Az időjárás továbbra sem kedvez a rendezvénynek.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.
-
Augusztusban is spórolásra ösztönöz a SPAR kuponakciója (x)
A nyári időszakban jól jönnek a könnyen elkészíthető fogások, gyors vacsorák vagy egy hűsítő ital – és most mindezeket jelentős kedvezménnyel szerezheted be a SPAR és INTERSPAR áruházakban.