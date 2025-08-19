Komoly változásokra van szüksége a magyar vállalkozásoknak: ezek a legfontosabb pontok

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) további javaslatokat tesz a vállalkozások működési feltételeinek javítására - közölte a munkaadói érdekképviselet kedden

A közleményben Perlusz László, a VOSZ főtitkára kiemelte, értékelik a kormányzat józanságát, hogy mind iparpolitikában, iparvédelemben, mind a foglalkoztatáspolitikában alkalmazkodni kíván a tavalyi tervekhez képest megváltozott gazdasági körülményekhez. Üdvözölik, hogy a Széchenyi Kártya Program további hiteltermékeire is kiterjesztik a rendkívül kedvezményes, 3 százalékos kamatozású hitel, és támogatják a Demján Sándor Program többi elemét is.

Ugyanakkor a VOSZ fontosnak tartja az adó- és járulékkedvezményeket, valamint az adminisztratív költségek csökkentését, ahogy a mesterséges intelligenciára épülő technológiák elterjedésének támogatását is. A főtitkár a tavaly kötött bérmegállapodás kapcsán kiemelte: a bérfelzárkóztatási programot folytatni kívánják, de a gazdasági növekedés lényegesen elmarad a tavalyi tervektől, így az ütemezés újratárgyalása szerinte elkerülhetetlen lesz.

Látva a kormányzati nyitottságot a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) augusztus 18-i ülésén is, jó esély van egy vállalható, és motiváló bérfejlesztés megvalósítására, amely nem sújtja elviselhetetlen bérköltséggel a vállalkozásokat, sem a jövő évben, sem azután - fogalmazott a főtitkár a közleményben. Perlusz László úgy látja, az EU-s irányelven alapuló célkitűzés, hogy 2027-re a minimálbér érje el a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát Magyarországon, továbbra is realitás maradhat.