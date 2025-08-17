2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Majestic brown bear, ursus arctos, standing in greenery and observing surrounding. Wild animal in the nature from close up. Mammal in flowers from front view.
Szórakozás

Állatkertek Éjszakája 2025: országos programok, tudnivalók, jegyárak

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 14:02

A hagyományokhoz híven az Állatkertek Éjszakája 2025 nyarán is megrendezésre kerül a magyar növény- és állatparkokban: összegyűjtöttük, mikor, hol, milyen izgalmas családi programok várják a látogatókat az idei rendezvényen. Tudd meg, többek között mikor lesz az Állatkertek Éjszakája Győrben, hány órakor kezdődik az Állatkertek Éjszakája Pécs állatkertjében és milyen programokkal jelentkezik az Állatkertek Éjszakája Budapest városában! Mire számítsunk az Állatkertek Éjszakája szegedi rendezvényén, lesz-e Állatkertek Éjszakája Miskolc állatkertjében? Mennyibe kerülnek az Állatkertek Éjszakája jegyek 2025-ben felnőtteknek, gyerekeknek, családoknak?

Cikkünkben minden fontos kérdést megválaszolunk 2025 Állatkertek Éjszakája kapcsán: most megtudhatod, melyik fővárosi vagy vidéki állatkertekben rendezik meg az eseményt, mikor lesz az Állatkertek Éjszakája 2025-ben és mi mindent érdemes tudnunk az Állatkertek Éjszakája programok, illetve az Állatkertek Éjszakája jegyárak kapcsán. Nézzük, hol lesz az Állatkertek Éjszakája és mennyibe kerülnek az Állatkertek Éjszakája jegyek!

Mikor lesz az Állatkertek Éjszakája 2025-ben?

Az Állatkertek Éjszakája egy, a magyar állat- és növénykertek, akváriumok részvételével zajló nyári rendezvény, amelyet rendszerint augusztusban tartanak meg, immár a 14. alkalommal, idei tematikája pedig a „Városi vadon”. Idén a legtöbb állatkertben, vadasparkban az Állatkertek Éjszakája 2025. augusztus 29-én, pénteken vagy 2025. augusztus 30-án, szombaton kerül megrendezésre, azonban ettől eltérő dátumokkal is találkozhatunk. Nézzük, melyik állatkertben, mikor lesz az Állatkertek Éjszakája és mit lehet tudni a programokról, jegyárakról!

Állatkertek Éjszakája Budakeszi: Budakeszi Vadaspark

  • Időpont: 2025.08.29. 18:30-23:00
  • Helyszín: 2092 Budakeszi, Szanatórium utca

Programok, látványetetések

  • 18:45 – Vadmacska látványetetés
  • 19:00 – Róka látványetetés
  • 19:10 – Borz látványetetés
  • 19:40 – Hiúz látványetetés
  • 19:50 – Mosómedve látványetetés
  • 20:10 – Szakvezetés: Városiasodó állatok
  • 21:15 – Szakvezetés: Baglyok világa
  • 20:00 – Az állatok, akiket mi költöztettünk be a városba – lakásainkba, életünkbe. Hogyan érdemes bánni velük?

Egész estés élmények, standok 18:30–23:00

  • Ásványok világa – lenyűgöző kövek, különleges ásványok, interaktívan
  • Nemszeretem állatok –testközelből kígyók, pókok, skorpiók, óriási sáskák
  • Denevérles –Valóba belerepülnek az ember hajába? Vért szívnak? Vámpírok? Denevérbefogás hálóval.
  • PANGEA Egyesület – interaktív élmények a városlakó állatok világából
  • Játszósarok & kézműveskedés – kicsiknek és nagyoknak, Bátorság-doboz
  • Vadmacska pult – Miért fontos a vadmacskák védelme? Mit tehetnek a házi macska tartók a vadmacska védelmében?
  • Tapintható vadon – Sakál-, róka-, nyest-, borz bundasimogatás.
  • Zoopedagógiai állatok: Dezső a sün, Lily a vörösmókus, Milo a pele.
  • Arcfestés
  • Tombola és zsákbamacska (tombola vásárlás: 20:50-ig a nagy szaletliben! Sorsolás: 21:00 a színpadon)

Jegyárak

  • felnőtt jegy: 4 400 Ft
  • diák jegy (14 éves kortól): 3 000 Ft
  • gyerek jegy (2-14 év között): 2 100 Ft
  • családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek): 9 000 Ft

Állatkertek Éjszakája Budapest: Fővárosi Állat- és Növénykert

Bár a Fővárosi Állat- és Növénykertben nem rendezik meg a klasszikus értelemben vett Állatkertek Éjszakáját, rendszeresen tartanak Esti Sétákat, amelyeknek minden alkalommal más-más részleg a kiemelt helyszíne. Az Esti séták csütörtöki napokon, 18:30 perckor kezdődnek.

  • Helyszín: 1146 Budapest - 14. kerület - Zugló, Állatkerti krt. 6-12.
  • Esti Séta jegyár: 25 000 Ft/fő

Időpont és tematika

  • 2025.08.21. - Mérgesház, Cápasuli, Takarmánykonyha
  • 2025.09.11. - Kertészet, Elefántok, Szavannaház: orrszarvúak
  • 2025.09.25. - Szavannaház: zsiráfok, Pálmaház, Takarmánykonyha

Állatkertek Éjszakája Debrecen: Nagyerdei Kultúrpark

  • Időpont: 2025.08.29. 18:30-tól 23:00-ig
  • Helyszín: 4032 Debrecen, Ady Endre út 1.

Programok

  • Kapibara Kuckó: A három kölyök várja a látogatókat egy tematikusan dekorált sátorban, ahol mindent is meg lehet tudni a kalibákákról, és a Debreceni kölykökről!
  • 19:00-22:30 - Látványetetések több mint 15 fajnál: recés zsiráfok, ázsiai oroszlánok, kapibarák tapírok, lajhárok, tigrisek, nyílméregbékák.
  • 19:00-22:30 - Arcfestés
  • 19:00-22:30 - Világító ásványok és reliktumok tárháza
  • 19:00-22:30 Mikroszkópos bemutatók, bátorságpróba, illatösvény, madárhangfelismerés hangfelismerés
  • 19:00-22:30 Interaktív beszélgetések, valódi sztorik elsőkézben a gondozóktól
  • 19:00-22:30 Lépj be egy kifutóba! -különleges kiállítás és egyedülálló élmény: a kerítés másik oldaláról nézhetsz szét!

Jegyárak

  • felnőtt jegy: 4 900 Ft
  • diák jegy (14 éves kortól): 4 200 Ft
  • gyerek jegy (3-14 év között): 3 900 Ft

Állatkertek Éjszakája Győr: Xantus János Állatkert

  • Időpont: 2025.08.29.
  • Helyszín: 9027 Győr, Kiskút-liget

Jegyárak

  • felnőtt jegy: 5 800 Ft
  • diák jegy (14 éves kortól): 4 200 Ft
  • gyerek jegy (2-14 év között): 4 100 Ft
  • családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek): 17 800 Ft

Programok

A programok listája egyelőre nem elérhető.

Állatkertek Éjszakája Jászberény: Jászberényi Állat- és Növénykert

  • Időpont: 2025.08.29.
  • Helyszín: Jászberény, Fémnyomó u. 3, 5100

Jegyárak

  • felnőtt jegy: 3 150 Ft
  • diák jegy (14 éves kortól), gyerek jegy (3-14 év között): 2 600 Ft
  • családi jegy (2 felnőtt, 1+1 gyerek): 8 200 Ft + 2 350 Ft

Programok

A programok listája egyelőre nem elérhető.

Állatkertek Éjszakája Kecskemét: Kecskeméti Vadaskert

  • Időpont: 2025.08.29.
  • Helyszín: Kecskemét, Műkerti stny. 1, 6000

Jegyárak

  • felnőtt jegy: 3 000 Ft
  • gyerek jegy (3-18 év között): 2 200 Ft
  • családi jegy (2 felnőtt, 2 gyerek): 8 500 Ft

Programok

A programok listája egyelőre nem elérhető.

Állatkertek Éjszakája Miskolc: Miskolci Állatkert és Kultúrpark

  • Időpont: 2025.08.29. 18:00 - 23:00
  • Helyszín: Miskolc, Csanyik-völgy, 3535

Jegyárak

  • felnőtt jegy: 3 000 Ft
  • gyerek és diák jegy (18 éves korig): 2 400 Ft
  • családi jegy (2 felnőtt, 1+1 gyerek): 8 000 Ft + 2 000 Ft

Programok

  • Afrikai tánc és dobshow – fellép Abdul Camara szenegáli táncművész a Kultúrafrikáért Egyesület szervezésében
  • Csillagok közelről – a Bükki Csillagda távcsöves bemutatóján felfedezhetjük az égbolt csodáit
  • Ismerkedés a madarak világával – a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Bükki Helyi Csoportjának interaktív standja
  • Látványetetések – ismerd meg állatokat a különleges esti hangulatban
  • Nem szeretem állatok – ismerd meg a városi vadon rejtett lakóit: hüllők, kétéltűek és rovarok testközelből
  • Tapizoo – koponyák, tojások, tollak, bőrök kézbe vehető formában

Állatkertek Éjszakája Pécs: Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium

  • Időpont: 2025.08.30. 18:00-22:00
  • Helyszín: Nyíregyháza, Sóstói út, 4431

Jegyárak

  • felnőtt jegy: 4 200 Ft
  • diák jegy (14 éves kortól): 3 000 Ft
  • gyerek jegy (3-14 év között): 2 900 Ft
  • családi jegy (2 felnőtt, 1+1 gyerek): 9 800 Ft + 1 800 Ft

Programok

  • 18:00-20:00 Fóka lelátó – Játékok, színek, fények és egyéb meglepetések a természettudományok világából a PTE TTK munkatársaival
  • 18:00-21:00 Oktató terem – Állati kézműveskedés
  • 18:00-21:00 Főépület előtti tér – Állati társasjátékok minden korosztálynak a SárgaKocka Egyesülettel
  • 19:00-20:00 majd 20:00-tól Vadászház és Közösségi tér – Az éjszakai erdő ízeltlábúinak varázslatok világa (bemutató, rovarászás és sok-sok érdekesség) Laczik Dénessel, a Duna-Dráva Nemzeti Park munkatársával
  • 20:00-20:50 Tigris ház – Állati fizika – interaktív kísérletek mindenkinek
  • 20:00-22:30 Állatkert Park – Fényfestés három helyszínen az állatkert területén
  • 20:30-22:30 Szabadtéri színpad – A csillagos égbolt titkai, csillagászkodás (csak derült idő esetén)
  • 22:00 Csimpánz kifutó – Tűzzsonglőr bemutató

Látványetetések

  • 18:00 Fóka
  • 18:00-18:30 Maki-percek
  • 18:30 Rozsomák
  • 19:00 Puma és Leopárd
  • 19:30 Krokodil
  • 20:00 Medve
  • 20:30 Hiéna
  • 21:00 Víziló
  • 21:30 Oroszlán

Állatkertek Éjszakája Szeged: Szegedi Vadaspark

  • Időpont: 2025.08.29. 18:00-21:30
  • Helyszín: 6725 Szeged, Szél utca 90., Szegedi Vadaspark

Jegyárak

  • felnőtt jegy: 5 800 Ft
  • diák jegy (14 éves kortól): 4 200 Ft
  • gyerek jegy (3-14 év között): 3 800 Ft
  • családi jegy (2 felnőtt, 1+1 gyerek): 14 100 Ft + 2 400 Ft

Folyamatos programok (18.00 és 20.15 között)

  • Állati izgalmas bábozások!  – a Kövér Béla Bábszínház interaktív programja az Elefántház teraszán
  • Bátorságpróbával és játékos feladatok az elefántok bemutatója előtt, a medencétől a házig vezető úton

További programok

  • 18.00: a rozsomákok estebédje
  • 18:30: az orrszarvúak esti fürdője
  • 19.00: az elefántok esti vegetáriánus partija
  • 19.45: Az oroszlánok lakomája
  • 20.15: Szabó Szonja tűzzsonglőr bemutatója speciális effektekkel az Elefántház teraszán
  • 21.00: Esti nassolás a barnamedvéknél

Állatkertek Éjszakája a kisebb vadasparkokban, akváriumokban

Az Állatkertek Éjszakája 2025 évében is számos magyar állat- és növénykertben kerül megrendezésre, azonban jó, ha tudjuk, az eseményen egyetlen vadasparknak sem kötelező részt vennie. Előfordulhat, hogy akár nagyobb állatkertek (pl. a nyíregyházi vagy a veszprémi állatkert) nem szerveznek esti programokat augusztus utolsó hétvégéjén, ellenben kisebb fővárosi és vidéki létesítményekben idén is meg lesz tartva az Állatkertek Éjszakája.

Magyarország területén több tucat kisebb vadaspark vagy akvárium található, így az ünnepi hétvége előtt célszerű ellenőrizni a kiszemelt létesítmény honlapját, közösségi média-oldalát részletes tájékoztatásért. Többek között megtartják az Állatkertek Éjszakáját augusztus 29-én a veresegyházi Medveotthonban, a Tisza-tavi Ökocentrumban Poroszlón, a budapesti Tropicariumban, a Pákozdi Pagonyban, az előszállási Egzotikus Állatparkban (augusztus 16.) és a szarvasi Körösvölgyi Állatparkban (augusztus 30.) is.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy a fenti programok és jegyárak tájékoztató jellegűek, a rendezvényben résztvevő állatkertek, vadasparkok szervezői a változtatás jogát fenntartják. A fentiekben a leggyakrabban keresett jegyárakat tüntettük fel, azonban általánosságban elárulhatjuk, hogy a nyugdíjas jegyek a diákjegyekkel azonos árkategóriát képviselnek, a 2-3 éves kor alatti kisgyermekek részére pedig nem szükséges belépőt vásárolni, esetükben mindössze egy néhány száz forint értékű regisztrációs díjat számolnak fel.
Címlapkép: Getty Images
