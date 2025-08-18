2025. augusztus 20 tűzijáték: mikor lesz a budapesti tűzijáték 2025-ben, hol lesz tűzijáték Balatonnál? Tűzijáték közvetítés 2025: hol nézhető a tűzijáték online vagy tévében?
Nyaralás közben lett rosszul Rózsa György: azonnal kórházba kellett szállítani
Rózsa György, a televíziózás 60 éves jubileumát ünneplő legendás műsorvezető súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át a nyáron, amikor balatoni fürdőzés közben stroke-ot kapott.
A 77 éves tévés legenda néhány hete még gondtalanul nyaralt lányával, Csillával és ötéves unokájával, Ádámmal balatonfenyvesi nyaralójukban, amikor váratlan egészségügyi krízishelyzet alakult ki. A család zalakomári kirándulása után a Balatonban fürdőztek, ahol a műsorvezető rosszul lett.
"Olyan 50-60 centiméteres lehetett a víz, kicsit hullámzott, de jólesett üldögélni benne, viszont amikor fel szerettem volna állni, visszaestem, nem tartott meg a lábam. Megpróbáltam még egyszer, újból visszaestem, és ekkor már ittam is a vízből. Nem értettem, miért nem tart meg a lábam" – idézte fel a drámai pillanatokat Rózsa György.
A műsorvezető még képes volt segítségért kiáltani, mire lánya azonnal a vízbe ugrott és a közelben lévők segítségével kimentették. A gyorsan kiérkező mentők tíz percen belül a helyszínre értek és a kaposvári kórházba szállították - közölte a Story.
"Azonnal készítettek egy koponya-CT-t, kiderült, hogy enyhe stroke-t kaptam. Azonnal megoperáltak, elkezdték oldani az elzáródást, stentet, azaz kis acél hálót kaptam a nyaki verőerembe" – magyarázta a műsorvezető, aki négy napot töltött a kórházban, ebből kettőt az intenzív osztályon.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően Rózsa György maradandó károsodás nélkül felépült, azonban a vízzel kapcsolatos félelmei megmaradtak. "Jól vagyok, a víztől azonban azóta félek. Idén már biztos nem megyek a Balatonhoz sem. Idáig rendszeresen jártam uszodába, most oda sem merek elmenni" – vallotta be.
A műsorvezető és lánya, Csilla között különösen szoros kapcsolat alakult ki, miután az édesanya korán elhunyt. Csilla anyaként még inkább ragaszkodik édesapjához, aki minden lehetőséget megragad, hogy lánya és unokája kedvében járjon.
Egy felmérés alapján a tűzijáték nemcsak kulturális és közösségi élmény, hanem generációkat összekötő ünnepi szimbólum is.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.
Magyarország új milliárdossal gazdagodott, hiszen egy szerencsés játékos behúzta a Hatoslottót.
Kihúzták a Hatoslottó 33. heti játékának a számait. Egy szerencsés játékos majd 1,4 milliárd forintot nyert.
Na, vajon elvitte-e valaki a 475 millió forintos főnyereményt a 33. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!
Az Eurojackpot 33. heti sorsolásán egy magyar játékos majd 54 millió forintot nyert az 5+0-ás nyerőosztályban.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/33. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 145 millió forint lesz a tét.
Az énekes felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe, így a koncertjei is más időpontban kerülnek megrendezésre.
Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak.
A magánszigetek világa nem mindig a nyugalom és a fényűzés színtere: néhányuk neve botrányok, bírósági ügyek és sötét történetek miatt égett be a köztudatba.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Az Eurojackpot 32. heti sorsolásán külföldön egy játékos 36,55 millió eurót, vagyis több mint 14 milliárd forintot nyert telitalálattal.
A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja a Perseidák, augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal.
Sisi, a rapper pénteken 18 órától zenélt volna a dropYard színpadon, azonban kora délután váratlanul lemondta a fellépést.
A nyereményből új otthont is szeretnének vásárolni, mivel jelenlegi lakásukban nincs elég hálószoba mindhármuknak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.