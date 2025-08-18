2025. augusztus 18. hétfő Ilona
Balaton - a magyar tenger ősszel
Nyaralás közben lett rosszul Rózsa György: azonnal kórházba kellett szállítani

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 16:31

Rózsa György, a televíziózás 60 éves jubileumát ünneplő legendás műsorvezető súlyos egészségügyi vészhelyzeten esett át a nyáron, amikor balatoni fürdőzés közben stroke-ot kapott.

A 77 éves tévés legenda néhány hete még gondtalanul nyaralt lányával, Csillával és ötéves unokájával, Ádámmal balatonfenyvesi nyaralójukban, amikor váratlan egészségügyi krízishelyzet alakult ki. A család zalakomári kirándulása után a Balatonban fürdőztek, ahol a műsorvezető rosszul lett.

"Olyan 50-60 centiméteres lehetett a víz, kicsit hullámzott, de jólesett üldögélni benne, viszont amikor fel szerettem volna állni, visszaestem, nem tartott meg a lábam. Megpróbáltam még egyszer, újból visszaestem, és ekkor már ittam is a vízből. Nem értettem, miért nem tart meg a lábam" – idézte fel a drámai pillanatokat Rózsa György.

A műsorvezető még képes volt segítségért kiáltani, mire lánya azonnal a vízbe ugrott és a közelben lévők segítségével kimentették. A gyorsan kiérkező mentők tíz percen belül a helyszínre értek és a kaposvári kórházba szállították - közölte a Story.

"Azonnal készítettek egy koponya-CT-t, kiderült, hogy enyhe stroke-t kaptam. Azonnal megoperáltak, elkezdték oldani az elzáródást, stentet, azaz kis acél hálót kaptam a nyaki verőerembe" – magyarázta a műsorvezető, aki négy napot töltött a kórházban, ebből kettőt az intenzív osztályon.

A gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően Rózsa György maradandó károsodás nélkül felépült, azonban a vízzel kapcsolatos félelmei megmaradtak. "Jól vagyok, a víztől azonban azóta félek. Idén már biztos nem megyek a Balatonhoz sem. Idáig rendszeresen jártam uszodába, most oda sem merek elmenni" – vallotta be.

A műsorvezető és lánya, Csilla között különösen szoros kapcsolat alakult ki, miután az édesanya korán elhunyt. Csilla anyaként még inkább ragaszkodik édesapjához, aki minden lehetőséget megragad, hogy lánya és unokája kedvében járjon.
Címlapkép: Getty Images
#Balaton #egészségügy #műsorvezető #szórakozás #stroke

