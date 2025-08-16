Őrült pénzesőre ébredt egy szerencsés magyar: óriásit kaszált az EuroJackpoton

Az Eurojackpot 33. heti sorsolásán egy magyar játékos majd 54 millió forintot nyert az 5+0-ás nyerőosztályban. Telitalálat nem született, így a következő sorsoláson a várható főnyermény 9 milliárd forint lesz.

Az Eurojackpot játékban az „A” mezőn 50 számból 5-t, a „B” mezőn pedig 12 számból 2-t kell megjelölni. Akkor nyersz a heti két alkalommal megrendezett sorsoláson, ha az „A” és „B” mezőben elért találataid száma legalább 3. Az Eurojackpot 32. heti nyerőszámaiért és a nyereményekért görgess lejjebb!

Eurojackpot nyerőszámai 2025-ben a 32. játékhéten, pénteken:

5; 11; 20; 33; 43; 6; 12.

A legmagasabb magyar nyeremény a III. nyerőosztályban született: egyetlen szerencsés magyar játékos 53 689 500 forintot nyert az 5+0 találatos szelvényével. Az alacsonyabb nyerőosztályokban pedig további több mint 14 ezer magyar játékos nyert kisebb-nagyobb összegeket.

Ezen a héten, pénteken nem volt telitalálat, így a következő, keddi sorsoláson a várható főnyeremény 23 millió euró, azaz mintegy 9 milliárd forint lesz.

5+2 találatos szelvény, vagyis telitalálat nem volt Magyarországon már 280 sorsolás óta!

Az Eurojackpoton jelenleg 860 forintba kerül egy játék, ez mindig változik attól függően, milyen gyenge a forint.

