Áll a bál az önkiszolgáló kasszák körül: színt vallottak a magyar boltok, ez minden vásárlót érint

Rém megosztott a magyar lakosság az önkiszolgáló kasszákkal kapcsolatban. Legalább annyian szeretik, mint amennyien utálják. Pedig az irány egyértelmű, egyre több üzlet vezeti be ezt a szolgáltatást. Van, amelyik egységnél csak kártyával, van ahol készpénzzel is lehet fizetni, sokaknak megkönnyíthetik a vásárlást, másik viszont ódzkodnak az egésztől, mondván ez is egy munka, miért ők végezzék el. Megkérdeztük szinte kivétel nélkül az összes nagy hazai láncot, hol állnak most az önkiszolgálós kasszák telepítését illetően; a kasszák tényleg elveszik-e az dolgozóik munkáját; illetve hogy jogosak-e az új kiszolgáló egységekkel szembeni hangos kritikák.

Néhány héttel ezelőtt a Pénzcentrumon megszavaztattuk olvasóinkat, arra kértük, mondják el szeretik-e a boltokban egyre jobban szaporodó önkiszolgáló kasszákat. Az eredmények rendkívül megosztóak lettek. Összesen több mint 12 ezren mondták el a véleményüket, amiből 3405-en úgy vélekedtek, hogy az önkiszolgáló kasszák abszolút jó megoldások, és minden boltban kellene legyen belőlük. Ezzel szemben majdnem ugyanennyien, 3218-an arra voksoltak, hogy nem szeretik ezt a fajta megoldást és nem is használják, ha nem muszáj. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A két fő tábortól nem sokkal maradt el 2070-es vokssal azoknak a tábora, akik annyira utálják az önkiszolgáló kasszákat, hogy egyenesen inkább betiltanák őket. Ehhez képest gyakorlatilag a legkevesebben 1275 és 1276-an szavaztak arra, hogy jó hogy egyre több helyen találkozni ilyen megoldással, valamint arra, hogy nem igazán szeretik őket, de szükségesnek tartják őket. Ennél többet, 1667-es szavaztak arra, hogy bár szeretik ezeket a berendezéseket, de vannak velük problémák. Ahogy az adatokból látszik a szavazók egyértelműen két, gyakorlatilag egyenlő táborba oszlottak, amikben vérmérsékletük szerint ki inkább kedveli, ki inkább nem szereti az önkiszolágló kasszákat. Az viszont biztos, hogy azok akik nem szeretik, némiképp hangosabban fejezik ezt ki. Cikkünk megjelenése után rengeteg levelet kaptunk, amiknek a témája ugyanaz volt, vannak bajok az önkiszolgáló kasszákkal: a legtöbben azt nehezményezték, hogy sok kasszánál nem lehet készpénzzel fizetni,

megint mások szerint a folyamat lassú, sok helyen ráadásul biztonsági kapun kell kimenni az üzletből, amihez a blokk szükséges, ami tovább lassítja a folyamatot,

voltak, akik szerint nagybevásárlást intézni teljesen alkalmatlan az önkiszolgáló kassza, nagyon lassú és körülményes. Amellett, hogy meglehetősen sokan szeretik is az önkiszolgáló kasszákat, a kritikákat meghallva megkerestük a legnagyobb hazai boltláncokat, mondják el, aktuálisan hány boltjukban, hány önkiszolgáló kasszát működtetnek. Emellett pedig beszéljenek a saját tapasztalataikról, a saját vásáróik milyen visszajelzéseket adnak az önkiszolgáló kasszák kapcsán, szeretik vagy éppen gyűlölik őket. Spar A szupermarketnél több mint 160 üzletben működik önkiszolgáló kassza és a számuk országszerte meghaladja a 650 darabot. 2022.12.31-én a SPAR Magyarország összesen 375 saját üzemeltetésű áruházzal rendelkezett (35 INTERSPAR hipermarket, 308 SPAR szupermarket, 32 City SPAR szupermarket), illetve franchise programjának égisze alatt 248 áruház működött (38 SPAR partner, 72 SPAR market, 87 OMV-SPAR express, 51 Orlen-DESPAR), mely így mindösszesen 623 SPAR-logós üzletet jelent. A számok alapján tehát kijelenthető, hogy országszerte a szupermarketlánc mintegy negyedében találhatók önkiszolgáló kasszák. A több mint 650 darab önkiszolgáló kassza mindegyike olyan, hogy azoknál készpénzzel, bakkártyával és Spar ajándékkártyával is lehet fizetni. Lapunk azt is megtudta, ott ahol működik ilyen eszköz, ma már a forgalom több mint 30%-a ezeken keresztül bonyolódik. Folytatjuk a telepítéseket 2023-ban is és bizonyos üzletek esetében bővítést is tervezünk, tekintettel az eszközök növekvő népszerűségére - mondta el a Pénzcentrumnak Maczelka Márk, a Spar Magyarország kommunikációs vezetője, aki hozzátette azt is, hogy az automata kasszák által felszabadult munkaerőt nem elküldik, hanem a munkatársaikat más területre csoportosítják át. A kritikákra reagálva a lánc arról tájékoztatta lapunkat, „fontos kiemelni, hogy minden olyan helyen, ahol van önkiszolgáló kassza, mellette hagyományos kasszákat is üzemeltetünk, meghagyva a választást a vásárlóknak. Olyan azonban nincsen tervbe véve, hogy egy üzletben kizárólag az egyik vagy a másik kasszatípus legyen csak elérhető. Az önkiszolgáló kasszák telepítésével az a célunk, hogy nőjön az áruházak kasszazónáinak áteresztőképessége és csökkenjen a fizetés miatt várakozással eltöltött idő.” Kiemelték azt is, hogy a vásárlói visszajelzések náluk egyértelműen azt mutatják, hogy a várakozás sokkal kisebb terhet jelent a vevők számára, amikor önkiszolgáló kasszánál állnak sorba. Azt persze hozzátették, hogy a kasszás kollégák természetesen „lényegesebben gyorsabbak”, mint a vásárlók, de a sorelmélet szerint legtöbbször az önkiszolgáló kasszáknál halad a leggyorsabban a sor, hiszen ezen sorok végén nem egy, hanem adott esetben 5 vagy annál is több önkiszolgáló kassza található - tette hozzá Maczelka Márk. Aldi A diszkont, teljesen egyedüliként az általunk megszólaltatott boltok közül egyelőre nem alkalmaz önkiszolgáló kasszákat Magyarországon. Mint írják, a diszkont filozófia kialakítójaként egyszerű és kényelmes bevásárlást tesz lehetővé előreválogatott szortimentjével. Ehhez a módszerhez hozzátartozik az is, hogy a kasszáknál dolgozók gyorsan és hatékonyan végzik munkájukat, ezáltal is növelve az ügyfélélményt és segítve a vásárlókat abban, hogy ne kelljen sok időt tölteniük a fizetéssel. Azt viszont elismerték, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik mind a fogyasztói igényeket, mind a technológiai lehetőségeket, amelyek újabb innovációra és magasabb ügyfélélmény nyújtására adnak lehetőséget. Nem véletlen, hogy a nemzetközi hálózaton belül jelenleg is több megoldást tesztelnek a kasszák fejlesztése és a fizetés további gyorsítása érdekében. Auchan A hiper esetében mind a 24 magyarországi üzletükben található már önkiszolgáló kassza. Így összesen 350 darab ilyen pénztárral rendelkeznek. Hozzátették, 2021-ben 100 készpénzes változatot telepítettek a vásárlói igényekre reagálva. A kihasználtsági mutató folyamatosan növekvő tendenciát mutat, közel 50%-ban már ezt használják vásárlóik. A kasszák bevezetéséről azt nyilatkozták lapunknak, hogy az „átalakítás oka az volt, hogy szerettük volna modernizálni üzleteinket, egy gyors és alternatív megoldást kínálni vásárlóinknak, ahol a termékszám korlátozása nélkül tudják használni a kasszákat.” Elmondták azt is, hogy az önkiszolgáló kasszák használata növekvő tendenciát mutat, egyre népszerűbbek, használatuknak köszönhetően jelentősen csökkent vásárlóink sorbanállási ideje, így ezzel a megoldással is emelni tudták a szolgáltatásaik színvonalát. Így mostanra oda jutottak, hogy a teljes pénztárkapacitásuk 50 százaléka már automata megoldás, és ezen az arányon a közeljövőben nem terveznek változtatni. Azt viszont elismerték, hogy a készpénz elfogadásra is alkalmas önkiszolgáló megoldások számának növelése előtérbe kerülhet elsősorban a vidéki áruházakban, ahol erre nagyobb igény mutatkozik. Arra a kérdésünkre, hogy elképzelhetőnek tartják-e, hogy 10 év múlva már nem kell pénztárost alkalmazni a magyar üzletekben azt válaszolták, hogy nem célunk a munkaerő leépítése, a kasszák telepítése nem járt létszámleépítéssel, hanem a vásárlói igényeknek megfelelően optimalizáltuk a kasszáink működését. Ezzel a megoldással ugyanis 1 munkatársunk 4-6 önkiszolgáló kasszát tud kezelni, így a reggeli és az esti órákban is több kasszát tudunk nyitva tartani. Ennek köszönhetően a pénztárak előtti várakozási idő az elmúlt 3 évben jelentősen lecsökkent, ugyanis ezeknél a kasszáknál általában egyáltalán nincs sorbanállás. Az Auchan reagált a negatív hangokra is, ők például úgy tapasztalják, hogy akik szeretik az önkiszolgáló megoldást használni, fel sem merül a kérdés, hogy ez számukra “munka” lenne. Illetve elmondták azt is, hogy filozófiájuk szerint ez inkább egy választás, hogy aki így szeretne fizetni, az megtehesse. Hozzátették azt is, hogy náluk a pakolás sem annyira körülményes az automata kasszáknál, hiszen ezeknél a vásárló szkennelés után azonnal a táskájába vagy egy másik bevásárlókocsiba teheti a megvásárolt termékeket. Nincs termékszám és kosárméret limit, így a nagybevásárlás is sokkal könnyebb, hiszen a terméket csak egyszer kell átpakolni, ellentétben a hagyományos kasszával. Tesco Országosan 197 áruházunk van, ezek közül 155 üzletünkben vannak önkiszolgáló kasszák, így áruházaink közel 80%-ánál elérhető ez a megoldás vásárlóink számára - számolt be a Pénzcentrumnak a hiper. Elmondták azt is, hogy folyamatosan figyelik a változó vásárlói igényeket, és az a célunk, hogy a legjobb vásárlási élményt biztosítsák a vásárlóknak. Az önkiszolgáló pénztárak telepítésekor az adott üzlet vásárlószámát és forgalmi adatait vesszük alapul, így az önkiszolgáló pénztárak száma üzletenként eltérő: 3 és 24 közötti az ilyen kasszák száma az érintett áruházakban. Az önkiszolgáló kasszáink 95%-ánál készpénzzel és bankkártyával egyaránt lehet fizetni, míg 5%-uknál kizárólag csak bankkártyával - árulták el, ahogy azt is, ahogyan a kihasználtsági igény növekedését tapasztalják, olyan ütemben létesítenek további önkiszolgáló kasszákat. A hiper közölte, a vásárlói visszajelzéseik alapján elmondható, egyre nagyobb az igény erre a típusú fizetési formára, hiszen a vásárlók többségénél egyre fontosabb szempont a gyorsaság és a költségkontroll. Mindezek mellett kiemelték, továbbra is fontosnak tartják a választás lehetőségét, így továbbra is a jelenleg működő vegyes fizetési módokban (hagyományos és önkiszolgáló mix) gondolkoznak. Teljesen önkiszolgáló kasszás üzlet éppen ezért a magyar Tesco áruházakban egyelőre nem lesz elérhető. A kritikákra reagálva azt közöltek, alapvetően elmondható, hogy a vásárlók keresik ezt a fajta lehetőséget, a tranzakciók több mint fele ugyanis az önkiszolgáló kasszákon keresztül realizálódik. Természetesen vannak, akik nem kedvelik az önkiszolgáló fizetési módot, így számukra mindig biztosítunk normál kasszás kiszolgálást is. Ma már kijelenthető, hogy nem mindenki keresi feltétlenül a személyes kommunikációt, kapcsolatot egy fizetési procedúra során, fontosabb számára a gyorsaság, illetve a nagyobb költségkontroll, melyre jó megoldás az önkiszolgáló kassza, illetve a Scan&Shop vásárlási lehetőség. Penny A diszkont jelenleg 12 üzletében működik önkiszolgáló kassza, ez a 228 magyarországi üzletének mindössze 5,3 százalékát jelenti pillanatnyilag. Tudatták azt is, hogy ahol elérhető önkiszolgáló kassza, ott legalább 2 darab található meg – ez a szám inkább a kisebb méretű üzleteinknél jellemző –, de általánosságban elmondható, hogy a legtöbb helyen 4 ilyen terminál működik. Az viszont valamennyi érintett egységükre igaz, hogy ezeknél a kasszáknál kizárólag kártyás fizetés lehetséges. A lánc elárulta azt is, hogy az automatizálással nem az volt a céljuk, hogy kevesebb munkaerővel dolgozzanak, éppen ezért nem tartják elképzelhetőnek, hogy hosszú távon kiválták a pénztárosokat. „Az érintett munkatársaink felszabaduló munkaóráit pedig az adott üzlet olyan részén és olyan munkafolyamatában kamatoztatjuk, amely továbbra is a tőlünk megszokott, magas szintű kiszolgálást biztosítja” – fogalmazott a Penny. A kritikákra reagálva elmondták, az önkiszolgáló kasszák elsősorban azok számára nyújthatnak gyors és könnyed megoldást, akik csupán néhány terméket vásárolnak. Ezeknek a vásárlóknak hatalmas segítség, hogy nem kell kivárni a nagybevásárlók sorát. Előfordulhat, hogy eleinte bonyolultnak tűnhet a kasszák használata, azonban akik rendszeresen használják ezeket a gépeket, hamar megtanulják, mit hol találnak meg rajta. Ezen felül természetesen mi is igyekszünk megkönnyíteni a vásárlóink dolgát, ezért folyamatosan fejlesztjük a pénztárakat annak érdekében, hogy használatuk a lehető legegyszerűbb legyen. Emellett bármilyen probléma felmerülése esetén a kassza jelez, és munkatársaink a vásárló segítségére sietve egyből megoldják azokat - közölték, ahogy elárulták azt is, eddigi tapasztalataik szerint átlagosan a vásárlóik egyharmada használja rendszeresen az önkiszolgáló kasszákat, és jelentős részük szereti is ezt a megoldást. Ez a lánc számára azt bizonyítja, hogy a vevői oldalról valós igény mutatkozik a vásárlási folyamatok ezirányú felgyorsítására. Elmondták azt is, hogy valamennyi önkiszolgáló kasszás üzletükben úgynevezett kasszamenedzser segít a termináloknál, ha valaki elakadna. Kérdésünkre a vállalat beszámolt arról is, valamennyi önkiszolgáló pénztárral ellátott üzletben továbbra is fennáll a hagyományos, pénztáros munkatárs által végzett kasszázás lehetősége. „Fontos kihangsúlyozni, hogy jelen pillanatban elenyésző azon boltjaink száma, amelyeknél szükséges a vonalkód leolvasása a távozáshoz. Az alkoholos italok megvételének jóváhagyása pedig fiatalkorú vásárlóink védelmének érdekében kiemelt célunk, éppen ezért elengedhetetlen része a vásárlási folyamatnak” – hívta fel a figyelmet a diszkontlánc, azokra a kritikákra, hogy milyen lépések lassítják bizonyos esetekben a vásárlást. Lidl A német diszkontláncnak jelenleg 197 üzlete működik Magyarországon, ebből összesen 78 áruházban működik átlagosan 6 darab önkiszolágló kassza. Ezekben az áruházakban a 6-8 hagyományos kassza mellett kerültek kialakításra az önkiszolgáló kasszákból álló zónák, melyek egy része kártyás vagy vegyes (kártya és készpénz) fizetési móddal működik. A 2021-es gazdasági évben 20, a 2022-es gazdasági évben további 58 áruház esetében vált elérhetővé az önkiszolgáló kasszarendszer. A Lidl vizsgálja annak a lehetőségét, hogy a 2023-as gazdasági évben mely áruházak estén lehetséges a hagyományos mellett önkiszolgáló kasszák telepítése. A Pénzcentrumnak azt írták, a modern önkiszolgáló kasszáknak növekszik a pénztárak áteresztő képessége és jelentősen csökken a várakozási idő a fizetéskor, mindezek pedig hozzájárulnak a vásárlási élmény növeléséhez. A vállalat tapasztalatai alapján az önkiszolgáló kasszákat főként az alacsonyabb darabszámú termékeket vásárlók veszik igénybe, így a kasszánál eltöltött idő a termékbeolvasásától kezdve a fizetésig rövid, mindössze két perc időt vesz igénybe. A diszkontlánc beszámolt arról is, hogy az eladótérben kihelyezett marketing anyagokkal is arra hívjuk fel a vásárlók figyelmét, hogy max 15 termék vásárlásakor használják ezt a fizetési lehetőséget, nagyobb bevásárlásra javasolják a pénztáraknál történő fizetést. Tapasztalataik azt mutatják, egyre több vásárló választja ezt a fizetési lehetőséget, használatuk és kedveltségük pedig folyamatosan növekszik a vásárlók körében. Elárulták azt is, munkatársaik segítik a vásárlókat a készülékek használatában, de a vállalat folyamatosan fejleszti a rendszert, hogy még átláthatóbbá tegye a termékek beazonosíthatóságát és mérését (lapozgató kijelző), és gördülékenyebbé a bevásárlást és a fizetést. Mindazonáltal vannak termékek, mint például az alkoholos italok, melyek árusítása jogszabályköteles és ennek megfelelően kell eljárni, azaz az önkiszolgáló kasszánál is jóvá kell hagyatni a vásárlás során. A kiengedő kapuk kritikájára a diszkont azt válaszolta a Pénzcentrumnak, hogy az önkiszolgáló kasszarendszereknél elhelyezett kapuk egyrészt a nemzetközi szabvány része, másrészt az áruházban működő áruvédelmi rendszer része, melynek célja többek között a fizetés nélküli távozás megelőzése. A rendszer a kifizetett blokkon lévő vonalkódot olvassa be, mely által nyílik ki a kapu. Az önkiszolgáló kasszák bevezetése az áruházi dolgozói létszámot semmilyen formában sem befolyásolja - közölték.

