Less be a világ csúcsmilliárdosainak magánszigeteire: elképesztő luxusban élik napjaikat

A világ legnagyobb magánszigetei gyakran ikonikus státuszszimbólumok: hatalmas földterületek, amelyek milliárdosok tulajdonában állnak, és luxusfejlesztéseknek vagy exkluzív üdülőhelyeknek adnak otthont. Ezek a gigantikus birtokok, mint például Larry Ellison Hawaii-on található Lānaʻi szigete, nemcsak méretükkel, hanem árukkal és egyedi adottságaikkal is kitűnnek. Ugyanakkor a magánszigetek világa nem mindig a nyugalom és a fényűzés színtere: néhányuk neve botrányok, bírósági ügyek és sötét történetek miatt égett be a köztudatba. Az alábbiakban a legnagyobbaktól indulva mutatunk be néhány hírhedt példát, amelyek egészen más okból kerültek a címlapokra, mint a paradicsomi táj.

Ausztrália partjaitól egészen a Fidzsi-szigetek türkiz vizéig a milliárdosok magánszigeteket vásárolnak a legvégső státuszszimbólumként. A szigetek értéke messze nem csak a terület nagyságától függ. A nagy repülőterek közelsége, a védett kikötők és a meglévő üdülőhelyi infrastruktúra a vételárat sokszorosára emelheti - derült ki a VisualCapitalist összesítéséből.

A magánszigetpiac meghatározó szereplőivé a technológiai vállalkozók váltak. Ennek több oka is van:

Példátlan vagyonfelhalmozás: a technológiai boom olyan likviditást teremtett, amely lehetővé teszi a korábban csak olajmágnásoknak és iparmágnásoknak elérhető, kilenc számjegyű szabadidős befektetéseket.

Távmunkára alkalmas infrastruktúra: a modern műholdas kommunikáció és digitális hálózatok lehetővé teszik, hogy a techvezetők a világ bármely pontjáról dolgozzanak, így a magánszigetek is alkalmasak munkahelyi visszavonulóként.

Magánélet és biztonság: a nyilvánosságtól és potenciális fenyegetésektől való elszigetelődés iránti igény egyre több felsővezetőt ösztönöz magánsziget-vásárlásra.

Ezek a legnagyobb magánszigetek

A világ milliárdosainak magánszigetei között messze kiemelkedik Larry Ellison hawaii Lānaʻi szigete, amelynek 98%-át birtokolja. A körülbelül 90 000 acres (mintegy 364 km²) kiterjedésű sziget 2012-ben került az Oracle-alapító tulajdonába 300 millió dollárért. Ez nem csupán óriási területet jelent, hanem fejlett infrastruktúrát is, köztük két Four Seasons luxusüdülővel, golfpályákkal és a mintegy 3 000 fős lakosságot kiszolgáló létesítményekkel. Lānaʻi mérete és fejlettsége a magánszigetpiac egyik legimpozánsabb birtokává teszi.

Az ausztrál Chris Morris, a Computershare alapítója két jelentős szigetet – az Orpheus- és a Pelorus-szigetet – birtokol Queensland partjainál. Ezek együttesen körülbelül 4 200 acres (kb. 17 km²) területet fednek le. Orpheust 2011-ben 6,25 millió dollárért vásárolta, míg a Pelorus vételárát nem hozták nyilvánosságra. A szigetek különleges helyzetükkel, trópusi klímájukkal és a Nagy-korallzátony közelségével prémium értéket képviselnek.

A harmadik legnagyobb magánsziget a néhai Dietrich Mateschitz, a Red Bull társalapítójának tulajdona volt: a Fidzsin található Laucala-sziget. Területe körülbelül 3 500 acres (kb. 14,2 km²), és 2003-ban mindössze 10 millió dollárért cserélt gazdát. Azóta a Laucala luxusüdülőparadicsommá fejlődött, exkluzív villákkal, saját repülőtérrel és világszínvonalú szolgáltatásokkal.

Az Atlassian társalapítói közül Mike és Annie Cannon-Brookes birtokolják a Queensland partjainál fekvő Dunk Islandet, amely 2 471 acres (körülbelül 10 km²) területű. 2022-ben 16 millió dollárért vásárolták meg, és a céljuk egy fenntartható, természetközeli üdülőhely kialakítása. A sziget híres fehér homokos strandjairól és változatos élővilágáról.

A Google társalapító Larry Page több kisebb szigetet is birtokol a világ különböző pontjain, összesen körülbelül 969 acres (mintegy 3,9 km²) területtel. Ezek közé tartozik a Hans Lollik-szigetpár (Amerikai Virgin-szigetek), a Cayo Norte (Puerto Rico), valamint az Eustatia és a Tavarua (Fidzsi). A nyilvános adatok szerint legalább 55 millió dollárt költött ezekre 2014 és 2020 között, bár két sziget vételára nem ismert. Page birtokai jól mutatják a szigettulajdonlás egy másik formáját, ahol a hangsúly a stratégiai fekvésen és a változatosságon van, nem csupán az egybefüggő méreten.

Legális adóoptimalizálás?

Egy magánsziget birtoklása önmagában nem jelent automatikus adóelőnyt, azonban a megfelelő jogi és pénzügyi struktúrával valóban alkalmas lehet adóoptimalizálásra. Sok magánsziget olyan joghatóságban található – például a Karib-térségben, a Csendes-óceán egyes szigetein vagy bizonyos csendes-óceáni államokban –, ahol a társasági adó alacsony vagy egyáltalán nincs, és a helyi szabályozás kedvező a külföldi befektetők számára. Ha a szigetet például egy ott bejegyzett cég tulajdonolja, az ebből származó jövedelem (például turisztikai szolgáltatásokból, bérbeadásból) a helyi adózási feltételek szerint adózik, ami gyakran lényegesen kedvezőbb, mint a tulajdonos saját országában.

Ugyanakkor az adóoptimalizáció lehetősége erősen függ a tulajdonos állampolgárságától, adórezidenciájától és az adott ország szabályaitól. Számos állam – köztük az Egyesült Államok és az EU-tagországok – rendelkezik úgynevezett CFC- (Controlled Foreign Corporation) szabályokkal, amelyek célja, hogy megakadályozzák a jövedelem áthelyezését alacsony adózású országokba. Így ha a sziget tulajdonosa továbbra is ezekben az országokban adórezidens, a külföldön szerzett nyereség bizonyos feltételek mellett ott is adóköteles lehet.

Emellett a magánsziget gyakorlati fenntartási költségei – beleértve az infrastruktúra működtetését, a szállítási és személyzeti kiadásokat – könnyen elnyelhetik az esetleges adóelőnyöket. Ezért az ilyen jellegű adóoptimalizáció csak akkor lehet reális, ha a sziget tényleges gazdasági tevékenységet folytat, és a struktúra megfelel mind a helyi, mind a nemzetközi adójogi előírásoknak.

A legbotrányosabb magánszigetek

A magánszigetekről általában egzotikus nyugalom, luxus és exkluzivitás jut eszünkbe, de nem mindegyikük története idilli. Akadnak köztük olyanok is, amelyek hírnevét nem a fehér homokos partok és pálmafák, hanem botrányok, bírósági ügyek és súlyos vádak formálták. Összeszedtük a hírhedt magánszigeteket, amelyek tulajdonosai és múltjuk miatt kerültek a címlapokra.

Little Saint James – „Epstein-sziget”

A Karib-térségben található Little Saint James sziget Jeffrey Epstein tulajdonában állt. Az éves botrányok fő színtere volt, mivel itt folyt állítólagosan alvilági tevékenység és gyermekkereskedelem. A sziget hírhedtté vált az „orgiasziget” és a „gyermekkereskedelem bázisa” jelzők miatt – ma már szinte szimbóluma az elit álságos visszaéléseinek. Most azzal került ismét a hírekbe, hogy Donald Trump amerikai elnök neve is felmerült az ügy aktái kapcsán. Az USA elnöke szoros barátságot ápolt Epsteinnel - bár ő ezt tagadja, de a bizonyítékok ebbe az irányba mutatnak. Pam Bondi főügyész májusban egy rutinszerű tájékoztatón közölte az elnökkel, hogy neve megjelenik az Epstein-aktákban.

Peter Nygard Bahamas-i birtoka

A divatmogul Peter Nygard felfigyelt magánszigete miatt is, de főként a nála folyó szexuális visszaélések és emberkereskedelem miatti rendőrségi vizsgálat tette botrányossá. A Bahamákon álló „világi paradicsom” népszerűségét olyan nevek kapcsolták, mint Oprah Winfrey vagy a botrányai miatt a brit királyi családból kiszorult András herceg, ugyanakkor a közvélemény úgy tekint rá, mint bűnözés és hatalmi visszaélés szimbólumára.

Point Buckler – San Francisco-öböl

San Francisco-öbölből származó Point Buckler privát szigetének korábbi tulajdonosa, John D. Sweeney az aukción történt eladás közben lett letartóztatva. Sweeney építési szabályokat sértett meg az ingatlanon, ami miatt komoly környezetvédelmi vádak célozták. A botrányos esemény nagy közfigyelmet kapott, különösen az aukció szokatlan körülményei miatt.