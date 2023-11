CSOK Plusz kisokos: a legfontosabb új feltételek, amiket röviden tudni kell az ingyenmilliókért

Csák János kulturális és innovációs miniszter október végén Kormányinfón jelentette be, hogy 2024. január 1-től megújult formában, CSOK Plusz néven lesz elérhető a családok lakásvásárlását segíteni hivatott állami támogatás. Bár az új konstrukció főbb jellemzőit Csák János már ekkor ismertette, néhány részletkérdés csak az azóta eltelt időben tisztázódott – ilyen volt például, hogy mennyi idő alatt kell megszületniük a vállalt gyerekeknek. Az alábbiakban röviden összegezzük a legfontosabb tudnivalókat.

Bár Csák János kulturális és innovációs miniszter már az október 25-i Kormányinfón ismertette a 2024 januárjától elérhetővé váló CSOK Plusz legfontosabb jellemzőit, néhány kérdés mégis tisztázatlan maradt. Ilyen, a bejelentést követően még nem teljesen egyértelmű kérdés volt, hogy pontosan hogyan értendő a „második gyerektől” kitétel a 10 millió forintos tőkeelengedés esetében? Hiszen az elhangzott, hogy az igényelhető támogatási összeg méretének meghatározásakor a már meglévő gyerekeket is figyelembe veszik, az ugyanakkor nem volt egyértelmű, hogy ez a tőkeelengedésnél is így lesz-e.

A bejelentést követően ugyancsak tisztázatlan maradt, hogy mennyi idő alatt kell megszületniük a vállalt gyerekeknek. Bár a babaváró hitel, valamint a régi CSOK szabályozásai alapján mindkét kérdésre jó eséllyel feltételezhető volt a válasz, a bejelentést követően ezek mégiscsak találgatások maradtak. Időközben azonban mindez megváltozott – Hornung Ágnes családokért felelős államtitkár Portfoliónak adott interjújából kiderült, hogy helyesek voltak azok a feltételezések, melyek abból indultak ki, hogy a fenti kérdések esetében a korábbi szabályozások lesznek érvényesek a jövőben is.

Mindezek tükrében az alábbi táblázatban röviden összeszedtük, hogy a családok pontosan mekkora hitelösszegre lesznek jogosultak az egyes esetekben, mikor és mekkora mértékben jár a tőkeelengedés, illetve mekkora törlesztőrészletre számíthatnak az egyes hitelösszegek esetében.

A táblázatból is látható, hogy a CSOK Plusz igénybevételéhez mindenképpen vállalnunk kell majd legalább egy gyereket, ellenkező esetben nem leszünk jogosultak a kamattámogatott hitelre. A legkisebb, 15 millió forintos hitelösszeg felvételéhez már egy gyerek vállalása is elegendő, illetve itt már a meglévő gyerekeket is figyelembe veszik – ha egy meglévő gyerek mellé vállalunk még egyet, akkor már 30 milliót, ha kettő meglévő mellé még egyet, akkor pedig már a maximális 50 milliót is igényelhetjük.

Tartozáselengedésre azonban kizárólag két vagy több gyerek vállalásával válhatunk jogosulttá – két gyerek vállalásakor 10 millió forintos, míg három vállalásakor 20 millió forintos tartozáselengedésre leszünk jogosultak a második, illetve a harmadik vállalt gyerek megszületésekor. A vállalások teljesítésére a korábbi határidők maradnak érvényben, tehát egy vállalt gyereknek 4 év, kettőnek 8 év, háromnak pedig 10 év alatt kell majd megszületnie.