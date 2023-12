Brutálisan értékes forintérmék, pengők lapulhatnak a magyar otthonokban: van, ami milliókat érhet

Ezen a héten is egy csokorba szedtük nektek a legfontosabb gazdasági-pénzügyi híreinket. Legyen szó a munkaerőpiacról, ingatlanpiacról, a befektetésekről vagy épp a rezsit, bevásárlást, esetleg egészséget övező kérdésekről.

Rengeteg fontos esemény történt a 48. héten. Most csokorba szedjük a legfontosabb, legérdekesebb történéseket. Ha el szeretnéd olvasni a cikket, akkor kattints a címére, vagy a képes ajánlóra!

Rém értékes forintérmék, pengők lapulhatnak a magyar fiókokban: ezek a darabok milliókat érnek

Az látszik, hogy Magyarországon továbbra is sok embert foglalkoztat a pénzgyűjtés, az igazi értékekkel azonban sokan nincsenek tisztában. A Pénzcentrum videóblogja, a CashTag most numizmatikai szakértővel járt utána annak, mely magyar pénzek igazán, és melyek csak mérsékelten értékesek. A pénzgyűjtés világa ugyanis kusza, nem árt észnél lenni, sokan ugyanis nem a legtisztább eszközökkel próbálkoznak, és itt kifejezetten igaz a mondás: nem minden arany, ami fénylik.

Félelem és rettegés uralkodik Magyarország ezen vidékein: itt nem a biztonság az úr

Arányaiban továbbra is Észak-Magyarországon él a legtöbb olyan ember, aki egy kicsit azért veszélyben érzi magát a lakóhelyén. Igaz, a számuk csökkent. Nem így járt azonban Budapest, ahol valósággal kilőtt azoknak a lakosoknak a száma, akik némileg azért rettegnek a fővárosban. Ehhez képest szinte bármelyik dunántúli régiónkról is legyen szó, ott azért bőven a biztonság uralkodik a lakosok életében.

Az angol már a múlté? Ezt a nyelvet éri meg leginkább tanulni Magyarországon 2024-ben

Egy friss rangsor szerint Magyarországon nem is olyan rossz a lakosság angol nyelvtudása, mint azt a közvélekedés tartja. A világranglistán a 2023-as elemzés szerint hazánk a 17. helyen áll, megelőzve például Szlovákiát, Csehországot vagy Svájcot. Budapest pedig 18. lett a fővárosok versenyében. Igaz, az elemzés inkább azt mutatja, hogy aki valamennyire beszél angolul, általánosságban milyen szinten tart. Sok magyar azonban még mindig egyáltalán nem beszél nyelveket, mely nagy hátrányt jelent egyéni és összetársadalmi szinten is.

Végleg lelépnél az országból? Ilyen egyszerűen lehetsz szlovén állampolgár, kevés magyar él vele

Ugyan pontos statisztika nem áll rendelkezésre, becslések szerint ugyanakkor folyamatosan csökken a Szlovéniában élő magyarok száma. Annak ellenére, hogy az ide távozók akár tengerparton vagy síparadicsomokban is élhetnek, valamint a magyarországinál magasabb bérekre számíthatnak.

Olyat csinált Frei Tamás, amit 2023-ban még senki: megőrülnek érte a magyarok, ezért tolong mindenki

Hiába a gazdasági nehézségek, a hazai könyvpiac legnagyobb kereskedői azt tapasztalják, az emberek kitartanak az olvasás mellett. Az eladások nem csökkenek, ráadásul az árakat most még némileg kordában is tartja a néhány évvel ezelőtt kiadott könyvek, mára szerénynek mondható árazása. Rossz hír viszont, hogyha ezek kifutnak, akkor bizony késleltetett hatásként érezhető drágulás fog jönni. Akárhogy is, idén télen is lesz roham, igaz mostanra nem uralnak le mindent az önsegítő, pszichológiai témájú könyvek, sokkal több szórakoztató irodalom szerepel a top könyvek között. És ezek között is van egy, Frei Tamás új műve, ami bár nem olyan rég jelent meg, rögtön az eladási listák élére ugrott, megvesznek érte a vásárlók. Az idei ünnepi időszakról és a jövő évi várakozásokról a Lírát és a Librit kérdeztük.

Rengeteg magyar él tévhitben a spórolás kapcsán: ma már semmit sem érnek nagyanyáink módszerei?

Rengeteg spórolási technika létezik, amelyek közül azonban egyik sem univerzális. Azaz ami az egyik embernek jó megoldást jelent, az a másiknak egyáltalán nem biztos, hogy kivitelezhető lesz. Sajnos nem létezik olyan pénzügyi, pontosabban a takarékosságra vonatkozó tanács, ami mindenki számára megfelelő lenne. Hiszen mindenkinek eltérő a bevétele és a kiadása, mások a prioritásai. Tehát ami az egyik embernél működik, annak a másiknál semmi értelme nem lesz.

Egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról: ezt veszik inkább a méregdrága fenyő helyett

Egyre drágulnak a fenyőfák, így a magyarok jelentős része - egyes felmérések szerint a háztartások majdnem fele - inkább az olcsóbb és tartósabb megoldások felé fordul. A Pénzcentum által megkérdezett áruházak legtöbbje szerint a műfenyők nem drágultak számottevően a tavalyi szezonhoz képest. Sőt, mint közölték, egyes akciók keretein belül még a 2022-es árak alatt is lehet mű-karácsonyfát venni. Az egyik legnagyobb hazai webshop pedig elárulta, jellemzően 10-20 ezer forintot költenek a vásárlók egy-egy műfenyőre. A megszólalók közül többen is hozzátették, sokan keresik a legdrágább árkategóriás termékeket is, és egyre többen az utolsó pillanatra halogatják a döntést - és veszik meg a karácsony előtti napokban a műfenyőt.

Kígyóznak a sorok a konyhák új kedvencéért: ezért nem érdemes megvenni az olcsó airfryereket

A komoly drágulás ellenére 2023 slágerajándéka lehet az airfryer. Ugyanakkor érdemes több szempontot is figyelembe venni a vásárlás előtt, mivel az olcsóbb árkategóriás gépek esetében sokszor kompromisszumot kell kötni. Mutatjuk, mire kell figyelni!

Ezek voltak a 2023-as év legrosszabb befektetései: meg van húzatva, aki jövőre is itt tartja a pénzét?

Az év vége közeledtével visszatekintve már mérleget lehet vonni arról, miben volt érdemes tartani a megtakarított pénzt 2023-ban. A számvetések leggyakrabban azzal foglalkoznak, milyen befektetés érte meg a legjobban idén, és mi várható jövőre. A Pénzcentrum most arról kérdezte a szakértőket, hogy milyen befektetések bizonyultak a legrosszabbnak 2023-ban, milyen fordulatokat hozott az idei év a rossz befektetések terén. Mutatjuk azt is, milyen befektetéseket, megtakarítási formákat lesz érdemes elkerülni 2024-ben.

Önsorsrontó magyarokkal van tele az ország: kevesen tudják, de emiatt őrjítően nagy a boldogtalanság

A boldogságot ész nélkül hajszolók két nagyon fontos dolgoról megfeledkeznek: az egyik jelen lenni a saját életükben, a másik pedig, hogy a pénz és az azon vásárolható javak, csak pillanatnyi örömöt jelentenek, hosszú távon csak magányosságot. Aki érzelmekkel kapcsolódik az anyagi javakhoz, az függőségi viszonyba kerül. Legtöbben csak színleljük a boldogságot, mert könnyebb becsapni magunkat, és nem megmutatni másoknak, hogy mit is élünk át valójában. De jó hír, ha tudatosítod magadban ezeket, visszafordíthatod a folyamatokat. Mond el, te menynire vagy boldog és töltsd ki a cikk végén a Pénzcentrum 2023-as Nagy Boldogságtesztjét.

Horror árak a fővárosi csúcséttermekben: ennyiért rendelik a karácsonyi menüt a leggazdagabbak

Nincs könnyű helyzetbe a hazai vendéglátószektor, a kereslet apad, a költségeik viszont folyamatosan emelkednek - nem csoda, hogy az év első hat hónapjában 15 százalékuk kénytelen volt lehúzni a rolót. Akik viszont talpon maradtak, ők jó szezonra készülhetnek, hiszen megkezdődött a karácsonyi csúcsszezon. A Pénzcentrum idén is összegyűjtötte, mennyiért lehet megrendelni a karácsonyi menüt a legjobb budapesti éttermekből, és azt is megnéztük, mennyit emelkedtek az árak egy év alatt.

Még csak most jön az igazi sokk a magyar boltokban: ezért búcsúzhatunk el végleg az olcsó hústól, tejtől

Még ha ebből a pontból most nem is látszik, óriási átalakuláson megy éppen keresztül az élelmiszeripar, 20-30 év múlva teljesen másképp fogunk étkezni, és egészen biztos hogy egy sor olyan ételről kell lemondanunk, melyek jelenleg a mindennapi életünk szerves részei - feltéve ha továbbra is ezen a bolygón szeretnénk lakni. A jelenlegi méretű állattartás ugyanis már egyáltalán nem fenntartható, arról nem is beszélve, hogy a legfontosabb gyógyszereinket, az antibiotikumokat is hatástalanná teszi. Hogy pontosan miképp, arról Szöllősi Réka élelmiszer-politikai elemző beszélt a Pénzcentrumnak adott interjúban, mely során szóba került természetesen a karácsonyi (túl)fogyasztás, ahogy az is, hogy kell érteni pontosan azt, hogy a boltok pénztárainál csak a termékek felét fizetjük ki.

Igazi akcióbombát rombantott karácsony előtt a Telekom, Vodafone, Yettel: itt vannak a részletek

Ahogyan minden évben, úgy idén is különleges ajánlatokkal készültek a hazai mobilszolgáltatók a karácsonyi időszak alkalmából. A vállalatok célja az, hogy megkönnyítsék a családi készülődést, kapcsolattartást, illetve, hogy segítsenek megtalálni a tökéletes ajándékot jó áron.

