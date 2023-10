Sok idős magyar bukhatja a jogosítványát: súlyos szigorítás jöhet, nem lesz kibúvó alóla

Újra terítékre került az idősek jogosítvány-hosszabbítása, és az ahhoz kötött alkalmassági vizsgálat is: a német autóklub szerint helytelen az EU-s tervezet, hiszen az idős sofőrök nem okoznak több balesetet, mint a fiatalabbak. A német közlekedési miniszter szerint részletesen meg kell vizsgálni a témát. Magyarországon a 60 év felettieknek amúgy is gyakrabban kell orvoshoz járniuk a jogsi miatt.

Az Európai Unió növelni kívánja a közlekedés biztonságát az utakon, ezért többek között a jogosítványok reformját is tervezik, figyelemmel kísérik az idősebb vezetőkre vonatkozó szabályokat is. Így a német autóklub szerint a jövőben előfordulhat, hogy a 70 év felettiek vezetési képességeit ötévente ellenőrizni kell. A tervek szerint nem csak orvosi vizsgálat, hanem valamiféle KRESZ-teszt is eleme lehet a rendszernek.

Az ADAC emlékeztet, hogy számos európai országban él már most is hasonló rendelet, de az uniós tervezet mindenhol kötelezővé tenné az ötévenkénti felülvizsgálatot, illetve a tudásfrissítő tanfolyamok bevezetését is lehetővé tenné.

Gerhard Hillebrand, a szervezet közlekedési elnöke ennek kapcsán arról beszélt, nem tartja arányosnak a szabályozást, főképpen, mert amúgy is az idősebb vezetőkre jellemzőbb a helyzethez igazodó vezetési stílus és előrelátó közlekedés, jellemzően kockázatos manőverekbe sem keverednek.

A javaslat figyelmen kívül hagyja a valóságot, ebben a formájában nem lehet elfogadni!

- húzta alá a szakember, aki szerint még az sincs kidolgozva, hogyan kellene ellenőrizni az idősek alkalmasságát, így pedig könnyen előfordulhat, hogy valakitől tévedésből veszik el a jogosítványát. Emellett arra hívta fel a figyelmet, hogy a pozitívan végződő vizsgálatok hatására az idősek elbízhatják magukat, túlbecsülhetik a valós képességeiket.

Minden járművezetőnek rendszeresen és mindenekelőtt önkritikusan meg kell kérdőjeleznie saját képességeit. Az önkéntes elemek, mint például a vezetéstechnikai tréningek, pozitívan járulhatnak hozzá saját vezetési képességeink és a közúti biztonság megőrzéséhez

- fogalmazott Gerhard Hillebrand.

Az ügyben megszólalt Volker Wissing szövetségi közlekedési miniszter is, aki szerint az a fő kérdés, hogy van-e egyáltalán indok arra, hogy további követelményeket szabjanak meg az idősekkel szemben - véleményének több uniós egyeztetésen ily hangot adott. Ugyanis, mint ismertette, a statisztikák szerint a 70 év felettiek nem okoznak több közlekedési balesetet a többi korosztálynál.

Részletesen meg kell vizsgálnunk a témát. De nagyon szkeptikus vagyok

- mondta a miniszter. Emellett a Német Közlekedésbiztonsági Tanács is elutasítja az idősek vezetési alkalmasságának esetleges kötelező ellenőrzését.

Így állnak a szabályok Magyarországon

Az uniós előírás alkalmazása vélhetően nem jelentene különösebb gondot itthon, legalábbis jelenleg Magyarországon amennyiben az orvosi vizsgálaton vezetésre egészségügyileg alkalmasnak találnak valakit, akkor az életkor szerint változik, meddig is marad érvényes a jogsi az alkalmassági vizsgálat után. Igaz, az orvos csak a látást, a vérnyomást vizsgálja, meg persze nyilatkozni kell arról, hogy vannak-e alvási zavaraink. A szabályok szerint ilyen időközönként kell meglátogatni az orvost, azaz egy-egy vizsgálat után ennyi ideig érvényes a jogosítvány:

50 éves kor alatt 10 évig

50-60 év között 5 évig

60-70 év között 3 évig

70 év felett 2 évig

Tehát nálunk már 60 év felett kötelező 3 évente orvoshoz menni, hogy kiderüljön, vezethetünk-e tovább az egészségünk alapján. Vélhetően nem lesz nagy nehézség egy-egy ilyen vizsgálat alkalmával kitöltetni mondjuk egy általános KRESZ-tesztet is, vagy megvizsgálni a reflexeket, a reakcióidőt.