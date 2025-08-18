Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)

A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.

Idén ősszel ismét emeljük poharainkat a Budavári Palotában Magyarország legelőkelőbb borfesztiválján a bor és a kultúra időtlen találkozója alkalmából. A Palota történelmi falai között megrendezett fesztivál különleges atmoszférája, közösségépítő ereje, a múlt és jelen találkozása egyedülálló élményt kínál a borok szerelmeseinek a nyár búcsúztatására. A Borfesztivál mesterien összeállított gasztronómiai kínálattal, Dunai panorámás naplementével, kellemes társassággal, kifinomult magyar és külföldi borokkal várja a borkultúra felülmúlhatatlan közösségét.

Borkulturális és gasztronómiai élmény a város felett

A könnyed, gyümölcsös fehérektől a karakteres, érlelt vörösökig minden évben minőségi, gazdag kínálat várja a látogatókat, miközben egyedi terroirokból származó különleges ízvilágok, díjnyertes tételek és ritka fajták is a pohárba kerülnek. Magyarország meghatározó borászatai mellett friss lendülettel érkeznek új szereplők is, akik bizakodva mutatják be boraikat a nagyközönség előtt.

A borok mellől idén sem maradhatnak el a prémium gourmet fogások, hiszen egy igazán komplex kulináris élményhez az ínyencségek is kellenek. Neves séfek és elismert éttermek gondoskodnak arról, hogy az izgalmas fűszerek, textúrák és aromák tökéletes harmóniát alkossanak a borospoharak kínálta ízekkel.

A gasztronómiai kínálat egyik csúcspontjának a vasárnapi Sunday Brunch ígérkezik, amely különleges helyszínen, a Főőrség épületében és teraszán, elegáns környezetben várja azokat, akik stílusosan szeretnék zárni a fesztivált. A Brunch során exkluzív fogásokkal, friss alapanyagokból gondosan összeállított menüsorral, izgalmas ízekkel és természetesen kiváló pezsgőkkel lehet halmozni a kulináris élvezeteket.

Díszvendég: három világ, egy szenvedély

A Borfesztivál bemutatja három újvilági nagyágyú borait: érkezik Dél-Afrika, Ausztrália és Új-Zéland. A Tri-Nations Alliance (WineAge) országokat különböző éghajlati adottságok és borászati eljárások jellemzik, mégis a bor iránti szenvedély és a mély tisztelet köti össze őket. Akinek kedve támad egy világkörüli bortúrához, most az is elég, ha ellátogat a Savoyai teraszra, ahol a Borfesztivál 3 standjánál nekivághat az izgalmas borkóstolónak. A kalandorok felfedezhetik a Shiraz nagyhatalom gazdag vörösborait, a Pinotage fűszerességét és a megízlelhetik napjaink egyik közkedvelt, friss fehérborát, a vibráló Sauvingon blanc-t. Az újvilági borvidékek egyedi karakterű boraikkal és izgalmas fajtáikkal új színt visznek a hazai borélmények palettájára.

VinAgora Interaktív Bortér és Pop up kóstolók

A Budapest Borfesztivál nemcsak a jó borokról és a hangulatról szól. A felhőtlen bórkostolás közben szinte észrevétlenül új fajtákkal, ízvilágokkal és történetekkel ismerkedhetünk meg akarva akaratlanul. Annak, aki ennél többre vágyik, komoly szakmai programokkal is készülnek a szervezők, ahol borászok, sommelier-k, gasztronómiai szakemberek által bővíthetik tudásukat és vitathatják meg a borágazat aktuális kérdéseit.

Ahol a stílus találkozik a borral

Az idei Borfesztivál legstílusosabb partihelyszíne a Mitiszol? Party VIP sátor lesz, ahol exkluzív hangulat, prémium champagne-ok és borok, valamint különleges gasztronómiai élmények várják azokat, akik elegáns környezetben szeretnének minőségi időt tölteni. Napnyugta után a VIP tér igazi bulihelyszínné alakul át, ahol különböző fellépők, neves DJ-k pörgetik fel a hangulatot.

Akár borkedvelőként, akár szakmai érdeklődőként érkezünk, a Budapest Borfesztivál minden érzékszervet megszólít. A bor, az ízek, a zene, a különleges nemzetközi hangulat, az atmoszféra együtt olyan élményt nyújt, amelyet minden évben érdemes újra átélni.

