2025. augusztus 18. hétfő Ilona
18 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
Szórakozás

Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)

PR
2025. augusztus 18. 05:00

A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.

Idén ősszel ismét emeljük poharainkat a Budavári Palotában Magyarország legelőkelőbb borfesztiválján a bor és a kultúra időtlen találkozója alkalmából. A Palota történelmi falai között megrendezett fesztivál különleges atmoszférája, közösségépítő ereje, a múlt és jelen találkozása egyedülálló élményt kínál a borok szerelmeseinek a nyár búcsúztatására. A Borfesztivál mesterien összeállított gasztronómiai kínálattal, Dunai panorámás naplementével, kellemes társassággal, kifinomult magyar és külföldi borokkal várja a borkultúra felülmúlhatatlan közösségét.

Borkulturális és gasztronómiai élmény a város felett

A könnyed, gyümölcsös fehérektől a karakteres, érlelt vörösökig minden évben minőségi, gazdag kínálat várja a látogatókat, miközben egyedi terroirokból származó különleges ízvilágok, díjnyertes tételek és ritka fajták is a pohárba kerülnek. Magyarország meghatározó borászatai mellett friss lendülettel érkeznek új szereplők is, akik bizakodva mutatják be boraikat a nagyközönség előtt.

A borok mellől idén sem maradhatnak el a prémium gourmet fogások, hiszen egy igazán komplex kulináris élményhez az ínyencségek is kellenek. Neves séfek és elismert éttermek gondoskodnak arról, hogy az izgalmas fűszerek, textúrák és aromák tökéletes harmóniát alkossanak a borospoharak kínálta ízekkel.

A gasztronómiai kínálat egyik csúcspontjának a vasárnapi Sunday Brunch ígérkezik, amely különleges helyszínen, a Főőrség épületében és teraszán, elegáns környezetben várja azokat, akik stílusosan szeretnék zárni a fesztivált. A Brunch során exkluzív fogásokkal, friss alapanyagokból gondosan összeállított menüsorral, izgalmas ízekkel és természetesen kiváló pezsgőkkel lehet halmozni a kulináris élvezeteket.

Díszvendég: három világ, egy szenvedély

A Borfesztivál bemutatja három újvilági nagyágyú borait: érkezik Dél-Afrika, Ausztrália és Új-Zéland. A Tri-Nations Alliance (WineAge) országokat különböző éghajlati adottságok és borászati eljárások jellemzik, mégis a bor iránti szenvedély és a mély tisztelet köti össze őket. Akinek kedve támad egy világkörüli bortúrához, most az is elég, ha ellátogat a Savoyai teraszra, ahol a Borfesztivál 3 standjánál nekivághat az izgalmas borkóstolónak. A kalandorok felfedezhetik a Shiraz nagyhatalom gazdag vörösborait, a Pinotage fűszerességét és a megízlelhetik napjaink egyik közkedvelt, friss fehérborát, a vibráló Sauvingon blanc-t. Az újvilági borvidékek egyedi karakterű boraikkal és izgalmas fajtáikkal új színt visznek a hazai borélmények palettájára.

VinAgora Interaktív Bortér és Pop up kóstolók

A Budapest Borfesztivál nemcsak a jó borokról és a hangulatról szól. A felhőtlen bórkostolás közben szinte észrevétlenül új fajtákkal, ízvilágokkal és történetekkel ismerkedhetünk meg akarva akaratlanul. Annak, aki ennél többre vágyik, komoly szakmai programokkal is készülnek a szervezők, ahol borászok, sommelier-k, gasztronómiai szakemberek által bővíthetik tudásukat és vitathatják meg a borágazat aktuális kérdéseit.

Ahol a stílus találkozik a borral

Az idei Borfesztivál legstílusosabb partihelyszíne a Mitiszol? Party VIP sátor lesz, ahol exkluzív hangulat, prémium champagne-ok és borok, valamint különleges gasztronómiai élmények várják azokat, akik elegáns környezetben szeretnének minőségi időt tölteni. Napnyugta után a VIP tér igazi bulihelyszínné alakul át, ahol különböző fellépők, neves DJ-k pörgetik fel a hangulatot.

Akár borkedvelőként, akár szakmai érdeklődőként érkezünk, a Budapest Borfesztivál minden érzékszervet megszólít. A bor, az ízek, a zene, a különleges nemzetközi hangulat, az atmoszféra együtt olyan élményt nyújt, amelyet minden évben érdemes újra átélni.

(x)
#bor #Budapest #szeptember #borfesztivál

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
05:17
20:02
19:33
19:05
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 18.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
2025. augusztus 17.
Kegyetlen vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt meglépik: ehhez klímaválság sem kell
2025. augusztus 17.
Kiderült a magyar boltok sötét tiktka: így húzzák le észrevétlenül a vásárlókat, de ezzel nem számoltak
2025. augusztus 17.
Őszintén a meztelen strandolásról: 2025-ben ezek a legjobb naturista helyek Magyarországon
2025. augusztus 17.
Kvíz: Te tudod, hol tartod valójában a pénzed? Ezt a 10 dolgot kevesen tudják a magyar bankokról
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 18. hétfő
Ilona
34. hét
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
3 hete
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
1 hónapja
Búcsúzhatnak a magyarok kedvenc tévécsatornáiktól: 8 helyett 10 is megszűnhet év végéig
4
1 hónapja
Kiderült, ő Schmuck Andor egyetlen örököse: ezt hagyta rá a néhai politikus
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 05:17
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 17. 19:05
Kegyetlen vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt meglépik: ehhez klímaválság sem kell
Agrárszektor  |  2025. augusztus 17. 19:01
Megdöbbentő kísérlet indult, amihez Magyarország is csatlakozott