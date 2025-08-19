Donald Trump amerikai elnök szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök esetleg nem akar megállapodást kötni az ukrajnai háború befejezéséről,
Egyre kevesebb az öngyilkosságok száma a világban: ez jó hír, de korai az örömködés
Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.
A Nature Mental Health folyóiratban megjelent tanulmányhoz a kutatók az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatbázisából 102 ország adatait elemezték. Az eredményeik szerint a globális átlagos öngyilkossági ráta 1990-ben 100 ezer emberre vetítve még 10,33 volt, 2021-re viszont már 7,24-re süllyedt, ami 29,9 százalékos csökkenést jelent.
Jelentősebb visszaesést mértek a kutatók a nagy bevétellel rendelkező országokban, ahol az említett három évtized alatt 32,1 százalékkal lett kevesebb az öngyilkosságot elkövetők száma, míg a közepes vagy alacsony bevételű országokban a csökkenés 27,3 százalékos volt.
A szöuli Kjonghi Orvosi Egyetem két tudósa, Szon Kim és Szelin Vu által vezetett kutatásban ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy az öngyilkosság definíciója országonként különbözhet, ami torzíthat a statisztikán. Egyes országokban a megbélyegzés, vallási tilalmak vagy az öngyilkosság kriminalizálása miatt is alacsonyabb lehet a valóságosnál a jelentett öngyilkosságok száma.
A kutatók a javuló adatok értékelésében Európában például a felelősségteljes médiamegjelenéseket és a fiatalok szociális és érzelmi készségeinek erősítésére irányuló erőfeszítéseket emelték ki. Emellett a pszichiátriai és pszichoszociális ellátáshoz való jobb hozzáférést, a mentális betegségekkel kapcsolatos megbélyegzés csökkenését és a megelőző programokat is megemlítették a visszaesés mozgatórugóiként.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
1990-ben a fejlett országokban 100 ezer főre 12,68 öngyilkosság esett, ami 2021-re 8,61-re csökkent. Az alacsony vagy közepes bevételű országokban viszont 7,88-ról 5,73-ra csökkent ez a szám a jelölt időben. A kutatók azt is megjegyezték, hogy a gyengén fejlett országokban az urbanizáció hatására növekedhet az öngyilkosok aránya.
A tanulmány szerzőinek jóslata szerint 2050-re tovább csökkenhet a globális öngyilkossági ráta, és 100 ezer főre vetítve 6,49-re eshet vissza. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy egyes populációkban és országokban továbbra is magas maradhat az öngyilkosság kockázata.
Az olajárak estek, mivel a befektetők mérlegelik annak lehetőségét, hogy a tárgyalások az ukrajnai háború lezárásáról az orosz nyersolajra vonatkozó szankciók feloldásához vezethetnek.
A Barátság kőolajvezeték hétfői támadás miatti leállása után folyamatban van a helyreállítás a Mol közlése szerint.
Véget ért Donald Trump ukrajnai rendezéről tartott megbeszélése az európai vezetőkkel a Fehér Ház keleti termében
Görögország több mint 120 migránst tartóztatott fel Kréta szigeténél, miközben az ország szigorítja a menekültügyi szabályozást és felfüggesztette a menedékkérelmek befogadását.
Szennyvíz került a Balatonba Balatonszemesnél, miután egy helyi lakópark medencéjét ürítették ki.
Kína hat hónappal meghosszabbította az Európai Unióból származó tejtermékek támogatásával kapcsolatos vizsgálatát.
Németország külügyminisztere, Johann Wadephul élesen bírálta Kínát a tajvani szorosban és a kelet- és dél-kínai tengereken tanúsított agresszív magatartása miatt.
A Swatch bocsánatot kért és visszavonta reklámkampányát, amelyben egy ázsiai modell a szemét húzta, amit sokan rasszista gesztusként értelmeztek Kínában.
A hatóságok lezárták a több ezer zarándok által látogatott útvonal 50 kilométeres szakaszát, autópályákat és vasúti vonalakat is felfüggesztettek.
Trump szerint Ukrajna csak a Krímről és a NATO-tagságról való lemondással érhet el békét Oroszországgal.
A koronavírus-fertőzések száma ismét emelkedik, és a szakértők szerint a nyári hullám szeptember elején tetőzhet az USA-ban.
Donald Trump tájékoztatása szerint Vlagyimir Putyin kész írásban garantálni a jövőbeni békét Európában, ha Oroszország megkapja a teljes Donbaszt.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn Washingtonba utazik, ahol a tervek szerint tárgyalásokat folytat Donald Trump amerikai elnökkel.
A buborékos tea (bubble tea) iparág jelentős növekedést mutat, és 2032-re még durvább számok jöhetnek.
Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében.
Magyar idő szerint éjfél után véget ért Dunald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök tanácskozása.
Az ukrajnai konfliktus jelentős gazdasági következményekkel járt: energiaválságot okozott, az élelmiszerárak emelkedéséhez vezetett.
Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint Kellogg távolmaradásának oka, hogy az orosz fél Ukrajna-pártinak tekinti őt.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.