Egyre kevesebb az öngyilkosságok száma a világban: ez jó hír, de korai az örömködés

Világszerte csaknem 30 százalékkal csökkent 1990 óta az öngyilkosságok száma egy hétfőn publikált nagy léptékű nemzetközi tanulmány szerint.

A Nature Mental Health folyóiratban megjelent tanulmányhoz a kutatók az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatbázisából 102 ország adatait elemezték. Az eredményeik szerint a globális átlagos öngyilkossági ráta 1990-ben 100 ezer emberre vetítve még 10,33 volt, 2021-re viszont már 7,24-re süllyedt, ami 29,9 százalékos csökkenést jelent.

Jelentősebb visszaesést mértek a kutatók a nagy bevétellel rendelkező országokban, ahol az említett három évtized alatt 32,1 százalékkal lett kevesebb az öngyilkosságot elkövetők száma, míg a közepes vagy alacsony bevételű országokban a csökkenés 27,3 százalékos volt.

A szöuli Kjonghi Orvosi Egyetem két tudósa, Szon Kim és Szelin Vu által vezetett kutatásban ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy az öngyilkosság definíciója országonként különbözhet, ami torzíthat a statisztikán. Egyes országokban a megbélyegzés, vallási tilalmak vagy az öngyilkosság kriminalizálása miatt is alacsonyabb lehet a valóságosnál a jelentett öngyilkosságok száma.

A kutatók a javuló adatok értékelésében Európában például a felelősségteljes médiamegjelenéseket és a fiatalok szociális és érzelmi készségeinek erősítésére irányuló erőfeszítéseket emelték ki. Emellett a pszichiátriai és pszichoszociális ellátáshoz való jobb hozzáférést, a mentális betegségekkel kapcsolatos megbélyegzés csökkenését és a megelőző programokat is megemlítették a visszaesés mozgatórugóiként.

1990-ben a fejlett országokban 100 ezer főre 12,68 öngyilkosság esett, ami 2021-re 8,61-re csökkent. Az alacsony vagy közepes bevételű országokban viszont 7,88-ról 5,73-ra csökkent ez a szám a jelölt időben. A kutatók azt is megjegyezték, hogy a gyengén fejlett országokban az urbanizáció hatására növekedhet az öngyilkosok aránya.

A tanulmány szerzőinek jóslata szerint 2050-re tovább csökkenhet a globális öngyilkossági ráta, és 100 ezer főre vetítve 6,49-re eshet vissza. Ugyanakkor arra is figyelmeztettek, hogy egyes populációkban és országokban továbbra is magas maradhat az öngyilkosság kockázata.