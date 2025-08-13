Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/33. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 145 millió forint lesz a tét.
A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.
Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.
A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 33. héten 2025-ben:
3; 13; 15; 24; 25; 30; 35.
A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 33. héten 2025-ben:
3; 12; 15; 23; 27; 31; 33.
Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 34. játékhéten 145 millió forint keresi gazdáját a Skandináv lottón.
Nyeremények a Skandináv lottón a 33. héten:
- 7 találat: egyenként 0 forint
- 6 találat: egyenként 154 170 forint
- 5 találat: egyenként 5 040 forint
- 4 találat: egyenként 2 130 forint
