Moszkva Izmailovszkij park télen.
Szórakozás

A Skandináv lottó nyerőszámai a 33. héten

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 21:04

Kihúzták a Skandináv lottó 2025/33. heti nyerőszámait. Ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 145 millió forint lesz a tét.

A Skandináv lottó játékban 35 számból kell 7-et kiválasztani, ezért az Ötöslottó, vagy Hatoslottó mintájára Heteslottóként is szokták emlegetni ezt a játékot. A számok hetente egy kézi és egy gépi sorsoláson vesznek részt, mindkét sorsoláson 7-7 számot húznak ki. Ez akkor jár pénznyereménnyel, ha a játékosnak az egyik vagy akár mindkét sorsoláson legalább 4 találata van. A főnyereményt az egy sorsoláson elért 7 találat jelenti.

Mutatjuk az eheti nyerőszámokat emelkedő számsorrendben.

A Skandináv lottó gépi sorsolás nyerőszámai a 33. héten 2025-ben:

3; 13; 15; 24; 25; 30; 35.

A Skandináv lottó kézi sorsolás nyerőszámai a 33. héten 2025-ben:

3; 12; 15; 23; 27; 31; 33.

Mivel ezen a héten nem volt telitalálatos szelvény, a 34. játékhéten 145 millió forint keresi gazdáját a Skandináv lottón.

Nyeremények a Skandináv lottón a 33. héten:

  • 7 találat: egyenként 0 forint
  • 6 találat: egyenként 154 170 forint
  • 5 találat: egyenként 5 040 forint
  • 4 találat: egyenként 2 130 forint

Címlapkép: Getty Images
