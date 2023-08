Több mint 6400 magyar autóson csattant a bilincs: kevesen tudják, de ez ma már bűncselekmény

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

2021 májusa óta majdnem 6500 olyan sofőrt kaptak el a rendőrök, aki eltiltás ellenére vezetett - tudta meg a Pénzcentrum az ORFK-tól. Akkortól már hivatalosan is bűncselekmény eltiltás alatt volán mögé ülni, akár 3 év börtön is járhat érte. A rendőrség most közölte, csak idén január és július vége között több mint 2000 olyan autóst kapcsoltak le, akinek korábban már elvették a jogosítványát, ellenük bűncselekmény miatt indult eljárás. Megtudtuk, 2022-ben több mint 5800 ember jogsiját vonták be valamilyen szabálysértési eljárásban.

2021. májusában lépett életbe a Büntetőtörvénykönyv azon módosítása (a 239./B paragrafus), amely jócskán szigorította az eltiltás hatálya alatti járművezetés szankcióját. Eszerint ha valaki az ellene kiszabott szankciók ellenére is volán mögé ül, akár börtönbe is kerülhet, maximum 3 évre. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kíváncsiak voltunk, hogy a komoly szigorításnak mekkora visszatartó ereje volt a notórius szabálytalankodók körében, ezért kérdéseinkkel a rendőrséghez fordultunk. Az Országos Rendőr-főkapitányság a Pénzcentrum megkeresésére azt közölte, hogy ők csak a rendőri eljárásban regisztrált „járművezetés eltiltás hatálya alatt” bűncselekmény vonatkozásában tudnak tájékoztatást adni, amely az elmúlt években az alábbiak szerint alakult: 2021-ben 1216 esetben indult eljárás (ebben az évben ugye, csak májustól élt a szigor),

2022-ben 3188, míg

2023. január 1. és július 31. között 2023 esetben indult eljárás az említett bűncselekmény miatt. Azaz összességében a szigorítás érvénybe lépése óta majdnem 6500 olyan sofőrt csíptek nyakon, aki eltiltása ellenére volán mögé ült. Arról nem közöltek adatot, hogy mekkora volt a legnagyobb kiszabott büntetés. De, mint emlékeztettek, a Btk. rendelkezései szerint: Aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Arról nem közöltek adatot, hogy mekkora volt a legnagyobb kiszabott büntetés. De, mint emlékeztettek, a Btk. rendelkezései szerint: Aki a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt annak érvényesülési körébe tartozó járművet vezet, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Aki a bűncselekményt büntetőeljárásban kiszabott járművezetéstől eltiltás hatálya alatt követi el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Rengeteg szabálysértőnek már a helyszínen ugrott a jogsi 2022-ben vezetésre jogosító okmányt összesen 7900 esetben vettek el a rendőrök a helyszínen. Ebből azon okból, hogy a járművezető járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését jogerősen elrendelte, ennek ellenére vezetett, 526 esetben történt meg a vezetésre jogosító okmány helyszíni elvétele. Arról nem vezetnek statisztikákat, hogy hány járművezetőnek vették el a jogsiját azért, mert kigyűltek az előéleti pontjai - ugye, abban az esetben, ha valaki 3 éven belül 18 büntetőpontot összeszed, akkor a nyilvántartó értesíti a helyi okmányirodát, akik 8 napon belül 6 hónapra bevonják a járművezető jogosítványát. Ugyanakkor a rendőrség elárulta, hogy 2022-ben szabálysértési eljárásban 5802 esetben alkalmaztak járművezetéstől eltiltást. Nem könnyű visszaszerezni Az ORFK emlékeztetett, ha valakinek bevonták a jogosítványát, annak komoly kanosszát kell járnia ahhoz, hogy visszaszerezze. Ugyanis a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 17. § (4) bekezdése szerint utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek, a) akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve

b) akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá

c) akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.

(5) A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett.

(6) Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha a) az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár;

b) a vezetői engedélyét az eljáró hatóság kizárólag, a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben a közigazgatási bírsággal sújtandó jogsértéshez tartozó 9 pont megállapítására alapozottan vonta vissza. Magyarul, már akkor is utánképzésre kell menni, ha valakinek a kigyűlt előéleti pontos miatt vonják be a jogsiját. Ez másképp zajlik, mint egy "szokásos" vezetési oktatás, adott esetben pszichológus bevonásával, és a díjak is magasabbak. Könnyen kigyűlik a pont Bár az előéleti pontok mindaddig nem járnak különösebb hátránnyal, ameddig el nem érik a 3 éves elévülési időn belül a 18-at, de ezt igen könnyű összegyűjteni, ha valaki fittyet hány a szabályokra. A szabályok szerint vezetés közbeni mobilozásért 3 pont jár, ahogy azért is, ha lakott területen nem kapcsoljuk be az övet (autóúton, autópályán ugyanez 5 pont, szintén 3 pontot adnak azért, ha megszegjük a kanyarodási szabályokat.

ha valaki nem tartja be a jobbra tartási kötelezettséget, azt 1 ponttal "jutalmazzák",

engedély nélküli vezetésért 5 pont,

míg elsőbbség és az előzés szabályainak megsértése esetén 6 pont jár és azért is, ha az autópályán a leállósávban haladunk.

A gyorshajtásért 4-8 pont jár annak mértékétől függően,

ahogy azért is 8 pont, ha valaki áthajt a piroson.

A legsúlyosabb bűncselekményekért, mint a cserbenhagyás, vagy az ittas, bódult állapotban vezetés már 11 pontba kerül. De ennyi jár közúti veszélyeztetésért és segítség elmulasztásáért is. A jogalkotó hagyott egy kiskaput, mielőtt a notórius szabályszegőtől elvennék a jogosítványát: ugyanis a nyilvántartó értesítést küld az illetőnek, ha a pontjai száma elérte a 13-at. Ekkor lehetőség van arra, hogy önként vállalt utánképzéssel csökkentsük a pontok számát - ilyet akkor is vállalhat valaki, ha 13-nál kevesebb előéleti pontja van. Egy éven belül csak egyszer van erre lehetőség, ha pontszámunk nem érte el a 13-at, akkor a képzéssel 9 pontot töröltethetünk ki, 14-17 előéleti pont között pedig 6 pont mínuszt jelent az önkéntes utánképzés. Ugyanakkor, ha a büntetések között 9 pontos is van, akkor a pontok száma utánképzéssel sem csökkenthető 9 pont alá.

