2025. augusztus 19. kedd Huba
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hévíz, 2023. március 26.Zárva feliratú tábla egy a nyári turista szezon előtt még nem múködő kereskedelmi üzlet kirakatában.MTVA/Bizományosi: Faludi Imre***************************Kedves Felhasználó!Ez a fotó nem a Duna Média
Vásárlás

Visszatér a kötelező boltzár: így érinti majd az egyes üzletek a rendkívüli változás

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 17:20

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon – a hipermarketek, szupermarketek és áruházláncok egyaránt. Ha mégis szükség lenne valami alapvető dologra, nem kell kétségbe esni: mutatjuk, hol találhatsz nyitva tartó helyeket, ahol vásárolhatsz az ünnepnapon.

A legtöbb nagy áruházlánc – Tesco, Lidl, Aldi, Spar, Auchan, Penny, CBA, Príma – zárva tart augusztus 20-án, mivel ez munkaszüneti napnak számít. Érdemes tehát előre gondolkodni, és a szükséges bevásárlásokat már 19-én elintézni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
  • A nagyobb üzletláncok sorra jelezték, hogy augusztus 20-án, szerdán zárva tartanak. A SPAR közlése szerint ezen a napon valamennyi boltjuk zárva lesz, ugyanakkor a hét többi napján a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat. Kivételt jelenthetnek a benzinkutakon működő DeSpar egységek, amelyek közül több nyitva lesz az ünnep alatt is.
  • A Penny Market szintén megerősítette, hogy augusztus 20-án nem nyitnak ki, viszont az ünnep előtti és utáni napokon a szokásos rend szerint üzemelnek. Kiemelték, hogy az ünnep környéke jó alkalom lehet az iskolakezdéshez szükséges felszerelések beszerzésére.
  • A Tesco arról tájékoztatott, hogy valamennyi üzlete – legyen szó hipermarketről vagy szupermarketről – zárva lesz az államalapítás ünnepén.
  • A Lidl, az Aldi, valamint a CBA és Príma üzletei szintén nem nyitnak ki augusztus 20-án, ugyanakkor a többi napon változatlan nyitvatartással működnek.
  • Az Auchan is jelezte, hogy áruházai zárva tartanak a nemzeti ünnepen.

Mi lehet mégis nyitva?

Bár a nagy boltok zárva lesznek, néhány helyen mégis lehetőség van vásárlásra:

  • Benzinkutak shopjai: Alapvető élelmiszerek, italok, higiéniai termékek elérhetők – jellemzően 0–24 órában.
  • DeSpar üzletek benzinkutakon: Több helyszínen nyitva tartanak, különösen nagyobb városokban és autópályák mentén.
  • Non-stop kisboltok, családi élelmiszerüzletek: Főleg turisztikai körzetekben, belvárosokban találhatsz nyitva tartó egységeket.
  • Trafikok: Ha a tulajdonos vagy közeli hozzátartozó dolgozik, nyitva lehetnek – érdemes telefonon érdeklődni.
  • Ügyeletes gyógyszertárak: Az OGYÉI weboldalán település szerint kereshetők.
  • Vendéglátóhelyek: Éttermek, kávézók, cukrászdák, fagylaltozók – különösen a Balaton környékén – nyitva lesznek, sokszor hosszabbított nyitvatartással.

 

Ez hivatalos! Megjött az időjárás-előrejelzés: figyelmeztetést adtak ki augusztus 20-ára
EZ IS ÉRDEKELHET
Ez hivatalos! Megjött az időjárás-előrejelzés: figyelmeztetést adtak ki augusztus 20-ára
Augusztus 20-án napközben még napos, meleg idő várható, de kora estétől az ország északnyugati részén már záporok, zivatarok alakulhatnak ki,


  Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre
#Tesco #CBA #aldi #lidl #penny #auchan #spar #augusztus 20 #ünnep #ünnepek #nyitvatartás #príma #augusztus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:40
17:34
17:20
17:14
17:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 19.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2025. augusztus 19.
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
2025. augusztus 19.
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
2025. augusztus 19.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
2025. augusztus 19.
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 19. kedd
Huba
34. hét
Ajánlatunk
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Ennyi volt, sokak kedvenc boltja húzza le a rolót végleg: az árrésstop volt az utolsó csepp a pohárban
2
1 napja
Pár nap, és új díjszabás jön a palackvisszaváltásban: sokan kiborultak, azért ez kemény lesz
3
3 hete
Új díjszabás jön a palackvisszaváltásban szeptembertől: ennek sokan nem fognak örülni
4
4 napja
Megrázó dolog derült ki az Ötöslottó játékról ezen a héten: ezért nem éri meg most szelvényt rakni?
5
4 hete
Legendás termékcsalád tér vissza a Lidl polcaira: megrohanhatják a boltokat, ilyen akció ritkán van
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 17:14
A béke ára: Oroszország végre elárulta, mit akar a háború lezárásáért cserébe
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 19. 15:57
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
Agrárszektor  |  2025. augusztus 19. 17:26
Újabb megyében jelent meg a szörnyű kór: csak így lehet védekezni ellene