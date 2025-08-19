Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek.
Visszatér a kötelező boltzár: így érinti majd az egyes üzletek a rendkívüli változás
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon – a hipermarketek, szupermarketek és áruházláncok egyaránt. Ha mégis szükség lenne valami alapvető dologra, nem kell kétségbe esni: mutatjuk, hol találhatsz nyitva tartó helyeket, ahol vásárolhatsz az ünnepnapon.
A legtöbb nagy áruházlánc – Tesco, Lidl, Aldi, Spar, Auchan, Penny, CBA, Príma – zárva tart augusztus 20-án, mivel ez munkaszüneti napnak számít. Érdemes tehát előre gondolkodni, és a szükséges bevásárlásokat már 19-én elintézni.
- A nagyobb üzletláncok sorra jelezték, hogy augusztus 20-án, szerdán zárva tartanak. A SPAR közlése szerint ezen a napon valamennyi boltjuk zárva lesz, ugyanakkor a hét többi napján a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat. Kivételt jelenthetnek a benzinkutakon működő DeSpar egységek, amelyek közül több nyitva lesz az ünnep alatt is.
- A Penny Market szintén megerősítette, hogy augusztus 20-án nem nyitnak ki, viszont az ünnep előtti és utáni napokon a szokásos rend szerint üzemelnek. Kiemelték, hogy az ünnep környéke jó alkalom lehet az iskolakezdéshez szükséges felszerelések beszerzésére.
- A Tesco arról tájékoztatott, hogy valamennyi üzlete – legyen szó hipermarketről vagy szupermarketről – zárva lesz az államalapítás ünnepén.
- A Lidl, az Aldi, valamint a CBA és Príma üzletei szintén nem nyitnak ki augusztus 20-án, ugyanakkor a többi napon változatlan nyitvatartással működnek.
- Az Auchan is jelezte, hogy áruházai zárva tartanak a nemzeti ünnepen.
Mi lehet mégis nyitva?
Bár a nagy boltok zárva lesznek, néhány helyen mégis lehetőség van vásárlásra:
- Benzinkutak shopjai: Alapvető élelmiszerek, italok, higiéniai termékek elérhetők – jellemzően 0–24 órában.
- DeSpar üzletek benzinkutakon: Több helyszínen nyitva tartanak, különösen nagyobb városokban és autópályák mentén.
- Non-stop kisboltok, családi élelmiszerüzletek: Főleg turisztikai körzetekben, belvárosokban találhatsz nyitva tartó egységeket.
- Trafikok: Ha a tulajdonos vagy közeli hozzátartozó dolgozik, nyitva lehetnek – érdemes telefonon érdeklődni.
- Ügyeletes gyógyszertárak: Az OGYÉI weboldalán település szerint kereshetők.
- Vendéglátóhelyek: Éttermek, kávézók, cukrászdák, fagylaltozók – különösen a Balaton környékén – nyitva lesznek, sokszor hosszabbított nyitvatartással.
Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre
Az elmúlt 12 hónapban a vásárlók több mint 8,5 millió darab kenyeret és péksüteményt rendeltek.
Augusztusban a hagyományok szerint először kerül az új termésből készült kenyér az asztalra
Idén már 43 forintért is vehetünk füzetet, de a trendi iskolatáskák ára akár 20 ezer forintig is felszökhet.
A lengyel ékszerkereskedő, W.Kruk tovább bővíti magyarországi jelenlétét. A vállalat a közelmúltban Szombathelyen nyitott üzletet, és hamarosan a Köki Terminálban is megjelenik.
Jelenleg havonta 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, ám aránytalan az elosztás.
A PENNY üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.
A Temu előretörése az egyik oka annak, hogy a hazai webshopok részesedése jelentősen visszaesett az első negyedévben.
Kiderült a magyar boltok sötét tiktka: így húzzák le észrevétlenül a vásárlókat, de ezzel nem számoltak
A kiskereskedelmi láncok évtizedek óta finomítják azokat a pszichológiai és marketingfogásokat, amelyekkel a vásárlókat nagyobb költésre ösztönzik, de azért lehet tenni ellenük.
Az Ötöslottó 19 hétnyi halmozódás után július végén nagy nyereményt hozott, azóta viszont a Hatoslottó lett a magyar lottópiac sztárja.
Számlát, nyugtát nem kapunk a parkolói árusoktól, ráadásul engedélyük sincs a tevékenységre.
Az üzletlánc egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti.
A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte.
A termékek jelölésénél félrevezetően fogalmaztak, az eljárás már megindult a cég ellen.
A GVH továbbra is folyamatos figyelem alatt tartja a kereskedelmi szektort és lecsap minden jogellenes tevékenységre.
A luxusipar lendülete a Covid időszak óta első ízben tört meg, a teljes luxusköltésen belül pedig egyre markánsabb a Z-generáció súlya.
Augusztus végén bezár a kisújszállási Spar, miután a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata szerint az üzlet hosszú távon sem működtethető nyereségesen. Ez csak a kezdet?
Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács 100 ezer tonnával csökkentette a 2025/26-os fő termési szezon exportszerződéseinek mennyiségét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.