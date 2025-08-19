Visszatér a kötelező boltzár: így érinti majd az egyes üzletek a rendkívüli változás

Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon – a hipermarketek, szupermarketek és áruházláncok egyaránt. Ha mégis szükség lenne valami alapvető dologra, nem kell kétségbe esni: mutatjuk, hol találhatsz nyitva tartó helyeket, ahol vásárolhatsz az ünnepnapon.

A legtöbb nagy áruházlánc – Tesco, Lidl, Aldi, Spar, Auchan, Penny, CBA, Príma – zárva tart augusztus 20-án, mivel ez munkaszüneti napnak számít. Érdemes tehát előre gondolkodni, és a szükséges bevásárlásokat már 19-én elintézni.

A nagyobb üzletláncok sorra jelezték, hogy augusztus 20-án, szerdán zárva tartanak. A SPAR közlése szerint ezen a napon valamennyi boltjuk zárva lesz, ugyanakkor a hét többi napján a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat. Kivételt jelenthetnek a benzinkutakon működő DeSpar egységek, amelyek közül több nyitva lesz az ünnep alatt is.

A Penny Market szintén megerősítette, hogy augusztus 20-án nem nyitnak ki, viszont az ünnep előtti és utáni napokon a szokásos rend szerint üzemelnek. Kiemelték, hogy az ünnep környéke jó alkalom lehet az iskolakezdéshez szükséges felszerelések beszerzésére.

A Tesco arról tájékoztatott, hogy valamennyi üzlete – legyen szó hipermarketről vagy szupermarketről – zárva lesz az államalapítás ünnepén.

A Lidl, az Aldi, valamint a CBA és Príma üzletei szintén nem nyitnak ki augusztus 20-án, ugyanakkor a többi napon változatlan nyitvatartással működnek.

Az Auchan is jelezte, hogy áruházai zárva tartanak a nemzeti ünnepen.

Mi lehet mégis nyitva?

Bár a nagy boltok zárva lesznek, néhány helyen mégis lehetőség van vásárlásra:

Benzinkutak shopjai: Alapvető élelmiszerek, italok, higiéniai termékek elérhetők – jellemzően 0–24 órában.

DeSpar üzletek benzinkutakon: Több helyszínen nyitva tartanak, különösen nagyobb városokban és autópályák mentén.

Non-stop kisboltok, családi élelmiszerüzletek: Főleg turisztikai körzetekben, belvárosokban találhatsz nyitva tartó egységeket.

Trafikok: Ha a tulajdonos vagy közeli hozzátartozó dolgozik, nyitva lehetnek – érdemes telefonon érdeklődni.

Ügyeletes gyógyszertárak: Az OGYÉI weboldalán település szerint kereshetők.

Vendéglátóhelyek: Éttermek, kávézók, cukrászdák, fagylaltozók – különösen a Balaton környékén – nyitva lesznek, sokszor hosszabbított nyitvatartással.

Címlapkép: MTVA/Bizományosi: Faludi Imre



