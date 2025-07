Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Idén is napok óta tart a találgatás: vajon megrendezik-e augusztus 20-án a tűzijátékot Budapesten? A kérdés nemcsak politikai és társadalmi vita tárgya, de meteorológiai szempontból is különösen érzékeny. 2022-ben 75–80%-os esőesély miatt lemondták az eseményt, ám végül száraz maradt az este – az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőinek menesztése lett a következmény. Azóta is sokakat foglalkoztat, hogyan keletkeznek ezek a százalékos előrejelzések. Mit jelent valójában a 40% esőesély? Miért lehet, hogy nem esik mégsem? Hogyan számolják ki ezeket a valószínűségeket? Cikkünkben közérthetően elmagyarázzuk a PoP képlet lényegét, az időjárási modellek működését, és azt is, mit érdemes valójában kezdeni ezekkel a számokkal – különösen, ha egy egész ország várja a döntést.

Minden évben heves vitát vált ki Magyarországon az augusztus 20-ai tűzijáték kérdése. A szervezők számára az időjárás különösen fontos tényező, hiszen egy váratlan zápor vagy zivatar történelmi események helyett hatalmas csalódást jelenthet. Ugyanakkor szűk a mozgástér: ha rosszul mérik fel, elmarad az ünnepi tűzijáték, ha nem merik elhalasztani, akkor biztonsági kockázat keletkezik – olykor komoly következményekkel. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Ilyen következmény történt 2022-ben is, amikor az OMSZ előrejelzése alapján az Operatív Törzs lemondta a budapesti tűzijátékot, arra hivatkozva, hogy 75–80 %-os esély van viharra vagy záporra. Végül nem esett egy csepp eső sem. Ennek hatására azonnali hatállyal felmentettek több ott dolgozót, többek között az OMSZ elnökét és elnökhelyettesét. Bár később párakat visszavettek a szervezetbe, az eset jól mutatja, hogyan válhat egy meteorológiai döntés politikai és szakmai konfliktus fókuszává. Ez az ügy tehát nemcsak meteorológiai, hanem társadalmi és politikai vetületet is kapott. Jelenleg hetek óta zajlik az országos és helyi vita(k) arról, lesz-e idén tűzijáték. A programsorozat augusztus 16-tól egészen a 20-i ünnep estéig tart Budapesten és vidéken is, ami finanszírozási, környezeti és állatvédelmi szempontból is vitatéma. A kisállattartók különösen erősen hallatják hangjukat, számos szervezet is tiltakozik a petárdák miatt okozott stressz miatt. Az ünnepi tüzijáték körül kialakult diskurzusokról részletesen írtunk ebben a cikkünkben. Egyes településeken már egyértelmű döntés született: például Cegléden – bár nem politikai vagy állatvédelmi indokból –, idén nem rendezik meg a tűzijátékot. A polgármester bejelentése szerint a belvárosban sok új épületre szereltek napelemek, és nem találtak olyan biztonságos kilövőhelyet, ahol a visszahulló pirotechnikai törmelék ne okozna kárt. EZ IS ÉRDEKELHET Lefújták az augusztus 20-i tűzijátékot Cegléden Cegléd idén kihagyja az augusztus 20-ai tűzijátékot, de az indok meglepő: nem az állatvédők tiltakozása az oka, egészen más miatt mondd le a város az idei fényjátékról. Mit jelent az „eső valószínűsége”? Sokak számára lehet ismerős amikor reggel azt látjuk, hogy 80 % eséllyel esőt jeleznek és egyből az esőkabátot húzzuk magunkra, azonban mégsem esik egy szem csepp eső sem. Fordított helyzetben viszont 20 % esély esetén is lehet komoly zápor. Mi áll a háttérben, hogyan számolják ki ezt a valószínűséget? A válasz nem is olyan bonyolult. A "csapadék-esély", vagyis meteorológiai szaknyelven PoP (Probability of Precipitation) két tényező szorzata: az "A" faktor annak a valószínűsége, hogy bárhol a vizsgált időszakban csapadék lesz (legalább 0,25 mm) ;

a "C" faktor pedig annak esélye, hogy mekkora területet fog érinteni. Így a képlet a következő: PoP (%) = A × C Konkrét számokkal így kell elképzelni: ha 80 % az esély arra, hogy valahol eső lesz, de csak a terület 40 %-án, akkor a PoP: 0,8 × 0,4 = 0,32, vagyis 32 %. Magyarán szólva ezt a 32%-ot fogjuk látni az időjárás előrejelző oldalon, ha rákeresünk, hogy mekkora eséllyel mondanak aznapra esőt. Jól látható tehát, hogy ez tud csalóka lenni, mert lehet mi pont nem azon a területi 40%-on élünk. De jobb példa lehet a szemléltetésre, ha szélsőségesebb értékeket vizsgálunk. Mondjuk a terület 10%-án 100% eséllyel mondanak esőt, ugye ebben az esetben az érték: 1 × 0,1 = 0,1 vagyis 10%, holott valahol van egy 10%-nyi terület, ahol biztosan esni fog az eső (vagyis igen nagy eséllyel). NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) A háttérben numerikus időjárási modellek állnak, amelyek óriási adatbázist – műhold- és radaradatokat, földi méréseket, légköri paramétereket – dolgoznak fel. Több lehetséges forgatókönyvet futtatnak le, és az előfordulási gyakoriság alapján számítják ki a százalékos értéket: például ha száz modellfutásból 80 kerül csapadék‑esélyes kategóriába, akkor A = 80‑%. A C érték pedig a modellezett területfedettségből adódik. A PoP mindig egzakt számként jelenik meg, de nem árul el mindent. Az előrejelzések ma 1–2 napos távban elég megbízhatóak (70–90 % pontosság), de 3–5 napos távlatban már nő a bizonytalanság. Egy hétre előre viszont csak jóslat, nem garancia. Emiatt az előzetes 40 % sem jelent biztos esőt – de figyelmeztető jelzésként óriási szerepe lehet. Akkor bízhatunk már most a 20-ai előrejelzésben? A tűzijáték szervezői nem csak a PoP‑on alapulnak: szélviszonyok, zivatar- vagy villámlás-esély, tömegbiztonság, technikai feltételek mind szerepet kapnak. Ne feledjük, a tűzijáték elhalasztását akár néhány órával az esemény előtt is elfogadhatják, ha a biztonsági szakértők aggodalmassá válnak. A cikk írásának idején a legfrissebb előrejelzések szerint 40% esély van csapadékra augusztus 20-án este Budapesten. Ez még nem jelent biztos esőt, de a szervezők valószínűleg figyelni fogják az alakulást. Fontos kiemelni, hogy az, hogy valaki 40 %-os előrejelzés esetén nem tapasztal esőt, nem bizonyítja a modell rossz voltát – csak azt, hogy más területen alakult ki csapadék. Ugyanakkor egy 40–50 % PoP jelezheti azt is, hogy mindenképpen érdemes felkészülni: ugyanúgy, ahogy egy tűzijáték-szervezőnek is fontos a B‑terv. Összegzésként, tehát az augusztus 20-ai tűzijáték sorsa nem csak az „eső‑%”-on múlik, hanem komplex döntési láncon. A PoP egy tudományos mutató, de a szervezők ennél sokkal többet figyelembe vesznek – biztonság, költségvetés, lakossági vélemények, állatvédelem, helyi adottságok mind relevánsak. Ha közel az ünnep, és az előrejelzés 30–40 %-nál jár, akkor okos készülni, de nem szükségképpen kell lemondani.

Címlapkép: Getty Images

