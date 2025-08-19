Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon.
Sokat kaszálnak a vendéglátósok az államalapításon: rekordszámú foglalást regisztráltak
Az augusztus 20-i érkezésre szóló szállásfoglalások száma 58 százalékkal nőtt az előző szerdához képest, és a Szallas.hu adataiból az is kiderül, hogy a munkaszüneti napot sokan megtoldják még 1-2 nap szabadsággal - közölte a szállásfoglaló portál kedden.
A foglalások harmada a Balaton térségébe szól, 16 százalékuk az észak-magyarországi régióba, és 10-10 százalékuk a nyugat-dunántúli, az észak-alföldi és a dél-alföldi régiókba. Ebben az időszakban a vendégek körében Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, Eger, Balatonfüred és Gyula a legvonzóbb úti cél, de a foglalási adatok alapján népszerű Debrecen, Hévíz, Nyíregyháza és Balatonlelle is.
Minden harmadik foglalás két éjszakára, minden ötödik három éjszakára szól. A foglalások negyede egyéjszakás, a négynapos tartózkodások aránya 13 százalék. Az öt éjszakás vagy annál hosszabb foglalások 9 százalékot tesznek ki. A foglalások háromnegyede 170 ezer forint alatti - ismertette a Szallas.hu.
Az augusztus 1-től 17-ig terjedő időszakra szóló foglalások száma 60 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 79 százalékkal nőtt július ugyanezen időszakához képest. Tavaly augusztusban ugyanezt az időszakot vizsgálva a foglalások száma 35 százalékkal, a vendégéjszakák száma 55 százalékkal emelkedett júliushoz képest. A számok azt mutatják, hogy augusztusban ugyan jellemzően mindig többen utaznak, de idén a különbség még látványosabb, részben a viharos júliusi időjárás miatt - hívta fel a figyelmet a portál.
Idén augusztus 1. és 17. között a legnépszerűbb belföldi úti célok között Siófok, Eger és Hajdúszoboszló vezette a rangsort, de Gyula, Balatonfüred, Budapest, Szeged, Hévíz, Nyíregyháza és Balatonlelle szintén a foglalási lista élén szerepelt.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnephez kapcsolódó állami rendezvények miatt több belvárosi helyen kell forgalomkorlátozásra és lezárásokra készülni.
A kánikula után egy hullámzó hidegfront érkezik, amely heves záporokat, zivatarokat, erős szelet és számottevő lehűlést hoz magával.
Minden harmadik magyar repülővel indulna nyaralni, sokan akár 8–10 órás út megtételét is vállalnák.
Kapu Tibor az Axiom-4 misszió tagjaként június 25. és július 15. között járt a Nemzetközi Űrállomáson, ahol 25 tudományos kísérletet hajtott végre.
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
2025. augusztus 20 tűzijáték: mikor lesz a budapesti tűzijáték 2025-ben, hol lesz tűzijáték Balatonnál? Tűzijáték közvetítés 2025: hol nézhető a tűzijáték online vagy tévében?
Emberi ürülékkel szennyezett víz került a Balatonba Balatonszemesnél, feltehetően egy medence tisztítása során.
Eger, Visegrád és Pécs vezetik Magyarország legszebb történelmi városainak rangsorát.
Miközben a légiforgalom volumene nagy nehezen visszakapaszkodott a világjárványt megelőző békeév, 2019 szintjére, még mindig elég sok a probléma a reptereken
Itt a friss jelentés az augusztus 20-i időjárásról: a hét második fele viharos, esős lesz - erre kell készülni
Napos, meleg idővel indul a jövő hét, szerdán, az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen 29-35 Celsius-fok várható.
Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.
Brutális vihar mossa el a pokoli meleget vasárnap: ezeken a helyeken óriási felhőszakadások várhatók
Viharos széllel, felhőszakadással is számolni kell vasárnap Magyarország nagy részén.
A nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, hasonlóan a lakáspiachoz: az éves szintű áremelkedés elérte a 37 százalékot.
A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.