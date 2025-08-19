2025. augusztus 19. kedd Huba
20 °C Budapest
Lila tűzijáték ünnepelni évforduló boldog új évet 2025, július 4. ünnepi fesztivál. Lila tűzijáték az éjszakai ünnep nemzeti ünnep. Lila tűzijáték visszaszámlálás új év 2025 fesztivál
Utazás

Sokat kaszálnak a vendéglátósok az államalapításon: rekordszámú foglalást regisztráltak

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 18:33

Az augusztus 20-i érkezésre szóló szállásfoglalások száma 58 százalékkal nőtt az előző szerdához képest, és a Szallas.hu adataiból az is kiderül, hogy a munkaszüneti napot sokan megtoldják még 1-2 nap szabadsággal - közölte a szállásfoglaló portál kedden.

A foglalások harmada a Balaton térségébe szól, 16 százalékuk az észak-magyarországi régióba, és 10-10 százalékuk a nyugat-dunántúli, az észak-alföldi és a dél-alföldi régiókba. Ebben az időszakban a vendégek körében Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, Eger, Balatonfüred és Gyula a legvonzóbb úti cél, de a foglalási adatok alapján népszerű Debrecen, Hévíz, Nyíregyháza és Balatonlelle is.

Minden harmadik foglalás két éjszakára, minden ötödik három éjszakára szól. A foglalások negyede egyéjszakás, a négynapos tartózkodások aránya 13 százalék. Az öt éjszakás vagy annál hosszabb foglalások 9 százalékot tesznek ki. A foglalások háromnegyede 170 ezer forint alatti - ismertette a Szallas.hu.

Az augusztus 1-től 17-ig terjedő időszakra szóló foglalások száma 60 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 79 százalékkal nőtt július ugyanezen időszakához képest. Tavaly augusztusban ugyanezt az időszakot vizsgálva a foglalások száma 35 százalékkal, a vendégéjszakák száma 55 százalékkal emelkedett júliushoz képest. A számok azt mutatják, hogy augusztusban ugyan jellemzően mindig többen utaznak, de idén a különbség még látványosabb, részben a viharos júliusi időjárás miatt - hívta fel a figyelmet a portál.

Idén augusztus 1. és 17. között a legnépszerűbb belföldi úti célok között Siófok, Eger és Hajdúszoboszló vezette a rangsort, de Gyula, Balatonfüred, Budapest, Szeged, Hévíz, Nyíregyháza és Balatonlelle szintén a foglalási lista élén szerepelt.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #vendéglátás #augusztus 20 #ünnep #szállás #szállásfoglalás #államalapítás #szallas.hu

19:02
18:44
18:33
18:20
18:01
2025. augusztus 19.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2025. augusztus 19.
Több 10 ezer forintról mond le rengeteg szülő havonta: sokan nem is tudnak róla, így kell igényelni
2025. augusztus 19.
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
2025. augusztus 19.
Rengeteg magyarnak ragadt be a pénze ezeken a számlákon: óriási a baj, úgy látszik, tovább kell várni
2025. augusztus 19.
Ne érjen meglepetés: szeptembertől teljesen másképp működik a Revolut számlád
