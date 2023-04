Felejtsd el a horvát Adriát: ez a tengerpart lesz a magyarok új kedvence 2023-ban

A legközelebbi tengerpart a magyar fővároshoz 500 kilométerre van, de egy kicsit továbbutazva a fiumei partnál barátságosabb vidékekre is eljuthatunk Szlovénia vagy Dalmácia irányába. De merre induljunk, Horvátországba vagy Szlovéniába? Mindkét partszakasznak megvannak az előnyei, most összeszedtük, mit kell feltétlenül tudni az árakról, az utazási lehetőségekről és a látnivalókról.

Aki közeli tengerparti nyaralásra vágyik idén nyáron, annak elsősorban Horvátország vagy Szlovénia juthat eszébe elsőként, mint a két legközelebbi úti cél. Hogy megkönnyítsük a döntést, összeszedtük mit érdemes tudni a két balkáni nyaralás árairól, a látnivalókról, a lehetőségekről.

Már mindkét helyen az euró a hivatalos fizetőeszköz, 2023 januárjában Horvátország csatlakozott a schengeni és euróövezethez- így a turizmus is versenyképesebb ágazattá válhat reményeik szerint. Szlovéniában már 2007 óta használják az európai fizetőeszközt. Bár az euró egyértelmű előnyökkel jár Horvátország és gazdasága számára, sokan aggodalmukat fejezték ki a nemzeti valutáról az euróra való áttérést követő esetleges további áremelkedések miatt. Ezek a félelmek az euróövezetben már régóta fennállnak. A média és a közvélemény egy része gyanította, hogy a szolgáltatók, különösen az éttermek, kihasználják a valutaváltás adta lehetőséget arra, hogy túlzott mértékben megemeljék áraikat.

Teuro Az euróra való átállás árhatásairól szóló vita az eurobankjegyek és -érmék 2002-es forgalomba kerülése óta több országban is zajlik. A német nyelv még egy szót is kifejlesztett erre a vélt hatásra: "teuro" (a "teuer" szóból, ami németül "drága").

Az Európai Központi Bank elemzése szerint a szolgáltatási ágazatban ugyan enyhe árhatás tapasztalható, de összességében kevés bizonyíték van arra, hogy a jelenlegi inflációs trendhez széles körű rendkívüli árhatás járulna hozzá.

Persze az euró bevezetéséhez kapcsolódó áremelkedések eredhetnek az átállással kapcsolatos fix költségekből, a vonzó árszintre kerekítési gyakorlatokból, de a cégek tisztességtelen árképzési magatartásából is, amely az árak átláthatóságának és a verseny hiányából adódik bizonyos ágazatokban.

Márciusi hír azonban, hogy a horvátok az euró bevezetése után Szlovéniába járnak élelmiszert vásárolni, ugyanis Horvátországban magasabbak az árak, mint Szlovéniában. „Legalább 20 százalékot spórolunk, ha Szlovéniában vásárolunk” – nyilatkozta egy horvát nő az Euronewsnak. A horvátok annak ellenére özönlenek át a határon, hogy bevásároljanak, hogy Szlovéniában sokkal magasabb az életszínvonal és a fizetések, ami azt jelenti, hogy az áraknak is magasabbnak kell lenniük. Még sincs így.

Mindez tehát Szlovénia irányába billenti a mérleg nyelvét, de nézzük meg, mi a helyzet az egyéb költségekkel.

Ha a bolti árakban van is különbség, az éttermi árakban ez nem látszik meg egyenlőre - legalábbis a Numbeo adatai szerint. Ám hogy a szezon beköszöntével mi lesz a helyzet, az egyelőre még nem látszik. Az biztos, hogy a horvát vendéglátásból is hiányzik több 10 ezer fő, ezt a hiányt béremeléssel lehet csökkenteni, mely tulajdonképpen az éttermi árakban fog lecsapódni. Persze Szlovéniában is erősen érezteti hatását a munkaerőhiány.

Elszálltak a szállásárak is

Az infláció a szállásárakat sem kerülte el, azok szinte mindenhol a világon emelkednek, ahogy az energiaárakat is értelemszerűen beépítik a költségekbe. Ennek ellenére itthon soha nem látott mértékű előfoglalás mutatkozott már február végén a horvátországi szálláshelyekre, vagyis, aki most áll neki a nyaralását intézni, annak nem lesz könnyű a helyzete, főként, ha az olcsóbb és jobb szálláshelyeket szállodákban keresi, utóbbiak ugyanis gyorsan elkelnek.

A külföldi szállások nagyrészt 20 százalékkal kerülnek többe a tavalyi évhez képest, egy kétgyermekes családnak a legolcsóbb apartman júliusra mostani foglalással 60 ezer forintnál kezdődik,

de abban nincs benne az étkezés, és nem is a legjobb helyen található. A tengerpart közeli szállások ennél jóval többe kerülnek: szállodában, reggelivel 160 ezer forintnál kezdődik a szálláshely.

Szlovénia tengerparti szakasza legendásan rövid, 50 kilométer hosszú, csupán három településből áll, de persze még itt is akad szállás a nyárra. A legolcsóbb lehetőség, mely egyben a legkalandosabb is, az az igényli a kempingezés. A tengerparti sátorhelyekért Szlovéniában fejenként minimum 100 euróval kell számolni, Horvátországban ennél olcsóbbat is találni, 350 euróba kerül egy családnak egy hétre a legolcsóbb sátorhely, árammal a parttól nem túl távol.

Szlovéniában nagyjából jelenleg 900 euró a legolcsóbb elérhető tengerparti apartman 4 személy számra, a felső határ itt 1 millió forint környékén van. Mivel a horvátok adriai partmenti szakasza 1778 km, harmincötször olyan hosszú, mint a szlovén, ezért értelemszerűen több szállás közül választhatunk, így vannak sokkal olcsóbb, sokkal drágább opciók is, és igaz mindez a szállodákra is.

Vonattal, busszal autóval vagy repülővel

A szlovén tengerpart ugyan hasonló távolságban van, mint az Isztria felső szakasza, mégis hamarabb leérünk, mivel nincsenek fizetőkapuk az autópályán, online lehet megvenni a matricát.

A fizetőkapuk vége Horvátország legkorábban 2024 végén áll át az elektronikus autópálya-díjfizetésire: a fizetőkapuk helyett az automatikus rendszámtábla felismerő (ALPR), illetve a mikrohullámú adattovábbításra (DSRC) rendszerre állnak át. Így nem lesznek sorompók, torlódások az autópályán és sokkal gyorsabb lesz a forgalom. Míg a fizetőkapus rendszer 200 jármű útdíjszedési kapacitásával rendelkezik egy óra alatt, addig az új rendszer akár 3000 jármű áthaladását is lehetővé teszi ugyanazon idő alatt.

Szlovéniában a matrica 1 hétre 15 euró, 1 hónapra pedig 30 euró. Horvátországban nincs egységes ár, attól függ, hová tartunk, Zágrábig 5,8 euró,

Zágráb - Rijeka szakasz: 9,2 euró (összesen: 15 euró)

Rijeka - Pula (Medulin) szakasz: 10 euró (összesen: 15,8 euró)

Rijeka - Rovinj szakasz: 8,2 euró (összesen: 14 euró)

Rijeka - Porec szakasz: 9,4 euró (összesen: 15,2 euró)

Rijeka - Umag szakasz: 11,8 euró (összesen: 17,6 euró)

Ha Splitig, Makarskáig megyünk, Dalmáciába, akkor 30 euró körüli összeggel kell számolnunk, méghozzá kétszer, hiszen haza is kell jönni.

A benzin ára jelenleg másfél euró Horvátországban, Szlovéniában valamivel olcsóbb, 1,3-1,4 euró éppen ma – de értelemszerűen a szezonig ez változhat.

Aki vonattal menne, az a Budapest és Split közötti 789 kilométeres táv nagy részét át tudja aludni. A vonat június 9. és szeptember 30. között közlekedik heti 3 alkalommal. Budapestről keddenként, péntekenként és vasárnaponkénti indulással, Splitből szerdai, szombati és hétfői visszaindulással. Az ára változó, jelenleg így kell kalkulálni fejenként:

6 ágyas fülkében 49 €-tól

4 ágyas fülkében 59 €-tól

3 ágyas fülkében (Triple) 64 €-tól

2 ágyas fülkében (Double) 79 €-tól

1 ágyas fülkében (Single) 119 €-tól

A szlovén Koperig 42 eurótól visz el a MÁV: a Citadella nemzetközi InterCity (Szlovéniában Citadella nemzetközi gyorsvonat) Budapest-Déli pályaudvar és Ljubljana főpályaudvar között közlekedik (nyáron közvetlen kocsikkal Koperig).

Flixbusszak Fiuméig 30 ezer forintból fordulhatunk meg, Splitig 50-70 ezer forintba kerül a menettérti jegy, attól függ átszállással érjük-e el az úti célt, illetve nyilván nagyban függ attól is, kikor vásároljuk meg a jegyet. Koperig 40-60 ezer forint a busz, attól függően, mikor megyünk.

A Ryanair járataival pedig akár repülhetünk is közvetlenül Zadarba Budapestről: 15 ezer forintba kerül a jegy egy útra, ám ebben a csomag még nincs benne, csak egy kézitáska.

EZ IS ÉRDEKELHET Így spórolj súlyos tízezreket a repülőjegyen: pofonegyszerű módszer, mindenkinél működik Az olcsó repülőjegyek úgy lehet a legkönnyebben bebukni, hogy a vásárlás folyamán egy sor extra kiegészítő szolgáltatást veszünk.

A tengeren túl

A konkrét árakat összehasonlítani sem egyszerű feladat a térségek által nyújtott élményeket pedig egyenesen lehetetlen. Szlovénia az egyik legalulértékeltebb európai úti célja Európának, legalábbis a tengeren túlról nézve. Nekünk, magyaroknak persze nem ismeretlen a szlovén vidék, de érdemes tudni róla, hogy hasonlóan a horvátokhoz, nekik is van tengerpartjuk. De ezen felül még számtalan izgalmas látnivalóval várják az érkezőket.Szlovénia épp úgy küzd a turistákért, mint az összes közép-európai ország, és mivel a tengerpartja gyönyörű, de egészen rövid, így az ország egyéb előnyeit is hangsúlyozzák, például az aktív turizmust. A Szlovén Idegenforgalmi Hivatal a szabadtéri élményeket és a sportturizmust állítja fókuszba 2022–2023-ban, ezért az aktív turizmus fejlesztésére és népszerűsítésére egyre nagyobb figyelmet fordítanak.Az ország változatos tája, a karszt, a mediterrán, az alpesi és a pannon világ találkozása a hegyi túrázástól a vadvízi evezésig számtalan lehetőséget és egyre jobb infrastruktúrát kínál az aktív kikapcsolódáshoz. A gyalogtúrázók tízezer kilométer jól jelzett és karbantartott hegyi túraösvény-hálózatot és ötezer kilométer tematikus gyalogos útvonalat találnak az alföldön és a hegyvidéken.

Horvátországban a turizmus adja az ország GDP-jének közel negyedét, így meglehetősen fontos iparágnak számít. Évente átlagosan 20 millió turista érkezik a területre, fő vonzereje a tenger. 2022-ben legtöbb turistaéjszakát Isztriában (29,5 millió), Split-Dalmácia megyében (19,5 millió), a Tengermellék-fennsík megyében (18,3 millió), Zára megyében (14,9 millió), Dubrovnik-Neretva megyében (8 millió) és Sibenik-Knin megyében (6,8 millió) realizálták. A városok közül a legtöbb látogatót Rovinj (4,2 millió), Dubrovnik (3,8 millió) Porec (3,4 millió) és Split (3,1 millió) fogadta. De az aktív turizmus is jelentős: vadvízi evezésre alkalmas hegyi folyók, mászóhelyek, barlangok, túraútvonalak és kijelölt bicikliutak várják, hogy felfedezzük Horvátország tájait.