Így védd meg kutyádat a tűzijáték stresszétől: 5 trükk, amit minden gazdinak tudnia kell

Az ünnepi tűzijáték hang- és fényhatásai az állatok számára komoly stresszt, sokkhatást jelenthetnek. Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalatai szerint ilyenkor sok kutya és macska rémülten menekül el otthonról, sőt félelmükben akár támadóvá is válhatnak. Seres Zoltán, az egyesület vezetője azt javasolja, hogy a gazdák a tűzijáték idején biztosítsanak kedvencüknek zárt, zajtól védett helyet. Az elővigyázatosság segít megelőzni, hogy háziállatok kóbor állatokká váljanak, és hozzájárul a felelős állattartáshoz. További hasznos tanácsok a Állatvédő.hu oldalon érhetők el.

Négy hasznos tanács a tűzijáték idejére az Orpheus Állatvédő Egyesülettől. Az ünnepi tűzijátékok sajnos sok házi kedvenc számára rémisztő élményt jelentenek. Az Orpheus Állatvédő Egyesület a gazdik figyelmébe ajánlja a következőket:

1. Ne vigyük magunkkal kedvencünket a rendezvényekre, mert a zaj és a fényhatás pánikot okozhat még a nyugodt állatokban is.

2. Otthon tartsuk kedvencünket biztonságos, zárt helyen, ahol a hangok kevésbé érik el.

3. Lássuk el állatunkat azonosító bilétával, amin szerepel a gazdi elérhetősége, hogy ha elszökne, gyorsan visszakerülhessen.

4. Ha mégis elveszne a kedvenc, a keresést legalább 10 km-es körzetben végezzük, mert a megijedt állatok rövid idő alatt nagy távolságot tehetnek meg.

Felelős állattartóként apró lépésekkel megelőzhetik a bajt az állattartók - fogalmaz Seres Zoltán az Orpheus Állatvédő Egyesület vezetője.