Az elmúlt 12 hónapban a vásárlók több mint 8,5 millió darab kenyeret és péksüteményt rendeltek.
Elképesztő őrület tarolja le a világot: üresek a polcok, mindenki ilyet akar most venni
A kínai Pop Mart játékipari óriásként robbant be a globális piacra, és a Labubu figurák iránti őrületnek köszönhetően rekordot döntött: az első félévben közel 400%-kal nőtt a nettó nyeresége. A vakdobozos meglepetésfigurák, a sztárok rajongása és a külföldi terjeszkedés együttesen tették a céget értékesebbé, mint a Barbie-t gyártó Mattel vagy a Hello Kitty mögött álló Sanrio. A Labubu babák iránti kereslet világszerte olyan mértékű, hogy a Pop Mart napi 10 milliós eladást jósol – miközben a boltok polcai már most is üresek.
A kínai Pop Mart, amely az "csúnya-aranyos" Labubu babákkal hódította meg a világot, kedden jelentette be, hogy az első félévben közel 400%-kal nőtt a nettó nyeresége a játékok iránti magas keresletnek és a magasabb haszonkulcsú külföldi piacok felé történő elmozdulásnak köszönhetően - írta meg a Reuters.
A 396,5%-os nettó nyereség és a 204,4%-os bevételnövekedés meghaladta a múlt hónapban előrejelzett számokat, amelyek 2025 első félévére 200%-os bevételnövekedést és legalább 350%-os ismétlődő nettó nyereségnövekedést prognosztizáltak.
A Pop Mart részvényei több mint 200%-kal emelkedtek az év elejétől, így a kínai játékgyártó értékesebbé vált, mint a hagyományos iparági óriások, például a Barbie-t gyártó Mattel vagy a Hello Kitty anyavállalata, a Sanrio.
A Pop Mart gyakran úgynevezett "vak dobozokban" árulja gyűjthető figuráit, ahol a vásárlók nem tudják, pontosan milyen dizájnt kapnak, amíg ki nem nyitják a csomagolást.
A fogvillantó Labubu sikerének egyik fő mozgatórugója a hírességek körében való népszerűsége, köztük a K-pop Blackpink csapat Lisája, Rihanna énekesnő és David Beckham egykori labdarúgó.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A Pop Mart ígéretet tett a babák kínálatának növelésére, amelyek világszerte elfogytak az üzletekből. Wang Ning vezérigazgató a kínai állami médiának adott múlt havi interjújában elmondta, hogy a Labubu eladásai idén szeptembertől meghaladják majd a napi 10 millió darabot. A Pop Mart a Labubu babákat "The Monsters" szellemi tulajdon (IP) karakterei közé sorolja. A vállalat kedden közölte, hogy "The Monsters" 4,81 milliárd jüant (669,88 millió dollárt) termelt az első félévben, ami a teljes bevétel 34,7%-át teszi ki.
További négy IP is több mint 1 milliárd jüant hozott ebben az időszakban, köztük a "Molly" és a "Crybaby", tette hozzá a cég.
A vállalatnak jelenleg 571 üzlete van – amelyek közül 40-et az idei év első felében nyitott –, valamint 2597 automatizált robot üzlete 18 országban és régióban.
Augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén szinte minden nagyobb üzlet zárva tart Magyarországon.
A lengyel ékszerkereskedő, W.Kruk tovább bővíti magyarországi jelenlétét. A vállalat a közelmúltban Szombathelyen nyitott üzletet, és hamarosan a Köki Terminálban is megjelenik.
Jelenleg havonta 300 millió palackot váltanak vissza Magyarországon, ám aránytalan az elosztás.
A PENNY üzletei augusztus 20-án, a nemzeti ünnepen zárva tartanak, míg az ünnep előtti és utáni napokon a megszokott nyitvatartással várják a vásárlókat.
A Temu előretörése az egyik oka annak, hogy a hazai webshopok részesedése jelentősen visszaesett az első negyedévben.
Kiderült a magyar boltok sötét tiktka: így húzzák le észrevétlenül a vásárlókat, de ezzel nem számoltak
A kiskereskedelmi láncok évtizedek óta finomítják azokat a pszichológiai és marketingfogásokat, amelyekkel a vásárlókat nagyobb költésre ösztönzik, de azért lehet tenni ellenük.
Az Ötöslottó 19 hétnyi halmozódás után július végén nagy nyereményt hozott, azóta viszont a Hatoslottó lett a magyar lottópiac sztárja.
Számlát, nyugtát nem kapunk a parkolói árusoktól, ráadásul engedélyük sincs a tevékenységre.
Az üzletlánc egy átfogó akció keretében mintegy 1500, nem élelmiszer jellegű termék árát csökkenti.
A TEDi Árukereskedelmi Kft. az általuk forgalmazott Habkanál megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte.
A termékek jelölésénél félrevezetően fogalmaztak, az eljárás már megindult a cég ellen.
A GVH továbbra is folyamatos figyelem alatt tartja a kereskedelmi szektort és lecsap minden jogellenes tevékenységre.
A luxusipar lendülete a Covid időszak óta első ízben tört meg, a teljes luxusköltésen belül pedig egyre markánsabb a Z-generáció súlya.
Augusztus végén bezár a kisújszállási Spar, miután a vállalat idei eredményességi felülvizsgálata szerint az üzlet hosszú távon sem működtethető nyereségesen. Ez csak a kezdet?
Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács 100 ezer tonnával csökkentette a 2025/26-os fő termési szezon exportszerződéseinek mennyiségét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt.
A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy azok az ügyfelek, akiknek a számláján villanykapcsoló jelzés szerepel, időben gondoskodjanak a fizetős mérők online feltöltéséről.
Nem a kiskereskedelem a felelős a tej, a tejtermékek és a tojás 2025 elején tapasztalt gyors áremelkedésében, hanem a beszállítói árak.
A nem árrésstopos, de az árfigyelőben szereplő termékek esetében a kereskedőknek van mozgásterük, de ezt óvatosabban használják.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Egyre többen használják a hulladékudvarokat: így jut vissza a körforgásba a régi bútor, elektronikai eszköz
Most akár pénzjutalmat is nyerhet, aki a megjelölt napon adja le felesleges holmiját.
-
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
-
Budapest Borfesztivál: minden kortyban élmény, minden cseppben elegancia (x)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.