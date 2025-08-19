2025. augusztus 19. kedd Huba
20 °C Budapest
New Popmart vending machine in Central Westgate, Nonthaburi, Thailand on 21 July 2024.
Elképesztő őrület tarolja le a világot: üresek a polcok, mindenki ilyet akar most venni

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 19:44

A kínai Pop Mart játékipari óriásként robbant be a globális piacra, és a Labubu figurák iránti őrületnek köszönhetően rekordot döntött: az első félévben közel 400%-kal nőtt a nettó nyeresége. A vakdobozos meglepetésfigurák, a sztárok rajongása és a külföldi terjeszkedés együttesen tették a céget értékesebbé, mint a Barbie-t gyártó Mattel vagy a Hello Kitty mögött álló Sanrio. A Labubu babák iránti kereslet világszerte olyan mértékű, hogy a Pop Mart napi 10 milliós eladást jósol – miközben a boltok polcai már most is üresek.

A kínai Pop Mart, amely az "csúnya-aranyos" Labubu babákkal hódította meg a világot, kedden jelentette be, hogy az első félévben közel 400%-kal nőtt a nettó nyeresége a játékok iránti magas keresletnek és a magasabb haszonkulcsú külföldi piacok felé történő elmozdulásnak köszönhetően - írta meg a Reuters.

A 396,5%-os nettó nyereség és a 204,4%-os bevételnövekedés meghaladta a múlt hónapban előrejelzett számokat, amelyek 2025 első félévére 200%-os bevételnövekedést és legalább 350%-os ismétlődő nettó nyereségnövekedést prognosztizáltak.

A Pop Mart részvényei több mint 200%-kal emelkedtek az év elejétől, így a kínai játékgyártó értékesebbé vált, mint a hagyományos iparági óriások, például a Barbie-t gyártó Mattel vagy a Hello Kitty anyavállalata, a Sanrio.

A Pop Mart gyakran úgynevezett "vak dobozokban" árulja gyűjthető figuráit, ahol a vásárlók nem tudják, pontosan milyen dizájnt kapnak, amíg ki nem nyitják a csomagolást.

A fogvillantó Labubu sikerének egyik fő mozgatórugója a hírességek körében való népszerűsége, köztük a K-pop Blackpink csapat Lisája, Rihanna énekesnő és David Beckham egykori labdarúgó.

A Pop Mart ígéretet tett a babák kínálatának növelésére, amelyek világszerte elfogytak az üzletekből. Wang Ning vezérigazgató a kínai állami médiának adott múlt havi interjújában elmondta, hogy a Labubu eladásai idén szeptembertől meghaladják majd a napi 10 millió darabot. A Pop Mart a Labubu babákat "The Monsters" szellemi tulajdon (IP) karakterei közé sorolja. A vállalat kedden közölte, hogy "The Monsters" 4,81 milliárd jüant (669,88 millió dollárt) termelt az első félévben, ami a teljes bevétel 34,7%-át teszi ki.

További négy IP is több mint 1 milliárd jüant hozott ebben az időszakban, köztük a "Molly" és a "Crybaby", tette hozzá a cég.

A vállalatnak jelenleg 571 üzlete van – amelyek közül 40-et az idei év első felében nyitott –, valamint 2597 automatizált robot üzlete 18 országban és régióban.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #kínai #játék #termék #gyerekjáték #árbevétel #nettó #játékpiac

