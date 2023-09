Ezek az ország luxustelepülései: itt élnek a leggazdagabb magyar családok

Meglehetősen polarizált a magyar társadalom: a leggazdagabb hazai településeken 15-ször annyi jut megélhetésre, mint az ország legszegényebb térségeiben. A Pénzcentrum birtokába jutott, település szintű statisztikák szerint az országban közel ezer olyan település van, ahol az évi 1 millió forintot sem éri el az egy lakosra jutó nettó jövedelem. Ezzel szemben a 100-at sem éri el azon települések száma, ahol átlépi a 2 milliót ugyanez a mutató. A legszegényebb településeket bemutató cikkünk után most mutatjuk az ország 10 leggazdagabb lakóhelyét is.

Mint arról múlt héten megjelent, "Ezek a legszegényebb települések Magyarországon: letaglózó, mennyiből tengődnek családok" című cikkünkben beszámoltunk, jólét tekintetében elképesztően polarizált a magyar társadalom: a Pénzcentrum birtokába jutott statisztikák szerint ugyanis a legszegényebb településeken hozzávetőlegesen 15-ször kisebb az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem, mint a leggazdagabb településeken. Nem véletlen, hogy nemrég kiderült, hogy az európai uniós szegénységi kritérium alapján a magyar lakosság 70 százaléka szegénységi szint alatt él, és további 18-20 százaléka pedig az ennél súlyosabb nyomorsági szint alatt van.

Csak emlékeztetőül, az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer (TeIR) település szintű statisztikái szerint Felcsúton volt a legalacsonyabb az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem 2021-ben, Orbán Viktor szülőfalujában alig több mint 173 ezer forintból kell gazdálkodnia éves szinten fejenként a lakosoknak. Később persze a felcsúti adatokkal kapcsolatban kiderült, hogy a módszertan okoz furcsaságokat. Ugyanakkor a teljes, több ezer települést tartalmazó lista egyértelműen igazolta, hogy komoly életszínvonalbeli különbségek vannak Magyarországon, melynek egyik végletét a legszegényebb települések kikválóan reprezentálták. Most viszont jöjjön a másik véglet, azaz a leggazdagabb magyar települések toplistája.

Mindenki (tíz)milliókat keres ezeken a településeken

Mint azt korábbi cikkünkben Madár István, a Portfolio vezető elemzője kifejtette: "Mivel a mutató a személyi jövedelemadó adatokból indul ki, nagy vonalakban egész jó képet adhat az országos életszínvonalbeli különbségekről." Ugyanakkor azt is hozzátette, és ez nem csak a legszegényebb településekre vonatkozóan, hanem az alábbi toplista esetében is mérvadó: "Ugyanakkor, mint minden statisztikának ennek is vannak korlátai, ami miatt nem biztos, hogy teljesen pontosan jeleníti meg a települések közötti jövedelemkülönbségeket, illetve hogy ezt pontosan tükrözi a településkép. A mutató nem számol például az egyéb típusú, például vállalkozói vagy egyéb nem szja-köteles jövedelmekkel."

Nagyon kicsi településeken előfordulhatnak extremitások, ahol néhány gazdag kiköltöző húzza fel az átlagot. Sajátos az agglomeráció helyzete, az ott élő magas jövedelműek költéseinek jelentős része ugyanis nem a településen jelentkezik

- tette hozzá Madár István.

Ilyen extremitások a 10 leggazdagabb településen is megfigyelhetőek, ilyen például mindjárt a képzeletbeli dobogó legfelső fokán álló borsodi település, amelynél a mindössze 14 főt kitevő lakosságot vélhetően egyetlen (max néhány fő, amennyiben a magas presztízsű foglalkozásokat űzők mutatóit nézzük) jól fizetett munkavállaló húzta fel az élre. Ugyanez lehet a helyzet a lista 6. helyén tanyázó, mindössze 140 fős, baranyai településnél is, ahol az egyéb mutatók is inkább arra engednek következtetni, hogy a lakosság javának nem kiemelkedő a jóléte.

Az ugyanis a legjobban prosperáló településeken jól látszik, hogy miközben meglehetősen alacsony a munkanélküliségi ráta, addig az álláskeresők csak kisebb hányada aluliskolázott, illetve kifejezetten erős a magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya. És akkor nézzük, hogy a TeIR adatbázisában elérhető legfrissebb, 2021-re vonatkozó, az egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem alapján melyek Magyarország leggazdagabb települései, és ezeken a településeken milyen egyéb gazdasági-társadalmi mutatók társulnak a jövedelmi viszonyokhoz. Íme:

10. Diósd

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem: 2 450 212,80 Ft/év

Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő): 0,7

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék): 14,3

Magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (százalék): 50,8

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db): 454,5

9. Budajenő

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem: 2501663,30 Ft/év

Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő): 0,6

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék): 9,1

Magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (százalék): 52,6

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db): 393,1

8. Nagykovácsi

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem: 2518623,00 Ft/év

Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő): 0,6

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék): 5,1

Magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (százalék): 55,5

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db): 404,7

7. Győrújfalu

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem: 2523758,60 Ft/év

Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő): 0,7

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék): 7,1

Magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (százalék): 43,8

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db): 384,4

6. Ózdfalu

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem: 2579148,80 Ft/év

Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő): 17,5

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék): 63,6

Magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (százalék): 9,2

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db): 338,2

Magyarország településszerkezete jövedelmi sávok alapján Érdemes kicsit a számok mögé nézni úgy is, hogy megnézzük, hány olyan település van Magyarországon, ahol meglepően alacsony az egy lakosra jutó nettó jövedelem, és hány olyan, amelyen meglehetősen jól élnek az emberek. A statisztikák ugyanis azt mutatják, hogy pusztán a települések darabszámát tekintve, a társadalmilag kívánt "piskóta-forma" helyett inkább "piarimis-formát" képez az ország jövedelmi sávok alapján vizsgált településszerkezete. A Pénzcentrum birtokába jutott, település szintű statisztikák szerint ugyanis az országban közel ezer olyan település van, ahol az évi 1 millió forintot sem éri el az egy lakosra jutó nettó jövedelem. Ezzel szemben a 100-at sem éri el azon települések száma, ahol átlépi a 2 milliót ugyanez a mutató. Na persze ez csak annyit mutat, hogy az országban járva jellemzően szegényebb települések sorakoznak, ahhoz viszont már a lakosságszámmal kell kiigazítani ezeket a mutatókat, hogy megtudjuk, mennyire centralizálódik a vagyon egyes településekre Magyarországon. Ez utóbbit cikksorozatunk következő részében fogjuk körbejárni.

5. Üröm

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem: 2679643,00 Ft/év

Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő): 0,6

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék): 7

Magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (százalék): 53,2

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db): 412,9

4. Herceghalom

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem: 2681826,50 Ft/év

Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő): 1,1

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék): 40

Magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (százalék): 45,4

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db): 388,5

3. Paks

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem: 2704933,70 Ft/év

Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő): 2,2

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék): 43,2

Magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (százalék): 31,8

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db): 528,1

2. Telki

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem: 2873686,00 Ft/év

Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő): 0,6

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék): 20

Magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (százalék): 63

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db): 395,4

1. Tornakápolna

Egy lakosra jutó nettó belföldi jövedelem: 4304219,40 Ft/év

Nyilvántartott álláskereső, 100 15-64 évesre (fő): 4,6

Legfeljebb 8 általános iskolát végzett nyilvántartott álláskeresők aránya (százalék): 0

Magas presztízsű foglalkoztatási csoportokban foglalkoztatottak aránya (százalék): 63,6

Személygépkocsi, 1000 lakosra (db): 1250

