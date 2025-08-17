2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
24 °C Budapest
A felhőkön repülő repülő repülőgép naplementekor.
Szórakozás

Itt a Hatoslottó új milliárdosa: mutatjuk, kinek köszönheti az 1,4 milliárdos főnyereményt

Pénzcentrum
2025. augusztus 17. 16:36

Egyetlen telitalálatos szelvény született a Hatoslottó 33. játékhetén: a szerencsés játékos 1,39 milliárd forintot vihet haza, miután Király-Virág Anita kihúzta a nyertes számokat a televíziós sorsoláson. Magyarország ezzel új milliárdossal gazdagodott.

Újabb milliárdost avathat Magyarország: a Hatoslottó 33. játékhetén egy szerencsés játékos hat találattal megnyerte a főnyereményt, így 1 399 223 625 forinttal lett gazdagabb.

A sorsoláson kisorsolt nyerőszámok emelkedő sorrendben a következők voltak: 5, 15, 29, 33, 37, 44. A főnyereményt egyedül találta el a szerencsés játékos, így nem kellett osztoznia senkivel.

Érdekesség, hogy a milliárdos nyereményben Király-Virág Anitának is kulcsszerepe volt, hiszen a televíziós sorsolás műsorvezetőjeként ő húzta ki azokat a számokat, amelyek a friss lottómilliárdost Magyarország új elitjébe repítették. Úgyhogy a nyertes százszor is imába foglalhatja a tévés nevét.

A hatalmas nyeremény minden idők 10. legnagyobb Hatoslottó nyereménye volt. Viszont így a következő, 34. játékhéten már „csak” 110 millió forint lesz a várható főnyeremény a Hatoslottón.

Címlapkép: Getty Images
