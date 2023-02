Megszólalt a Pick: folytatódik a szalámibotrány, ezért olcsóbb a magyar termék Németországban

Régóta tudjuk már, hogy bizonyos Pick szalámik, legalábbis alkalomadtán biztosan drágábbak Magyarországon, mint egyes német boltokban. A vásárlói kérdés jogos: mégis hogyan lehet, hogy egy Magyarországon gyártott termék drágább idehaza, mint külföldön? Ráadásul pontosan olyan nyugat-európai országokban, ahol az átlagkeresetek legalább a kétszeresei az itthon tapasztalhatóknak. Azért, hogy tisztábban lássunk, a Pénzcentrum megkereste a Pick Szeged Zrt.-t, mondják el, mégis mi okozza a bicskanyitogató különbségeket. Azt már most elmondjuk, hogy az egyik ludas a hazánkban csúcsra járó áfa, de azért más is befolyásolja az árakat.

A Pénzcentrumon legutóbb 2022 októberében számoltunk be arról, míg egy németországi boltban a Pick szalámi kilós ára 6800 forintra jött ki, addig Magyarországon ez inkább 9700 forint volt. A különbség tehát majdnem 3000 (!) forintos volt, pedig a terméket Magyarországon gyártják. Az azóta eltelt időkben ugyanakkor nem szűntek meg a szalámit ért jelentések, mindig fel-fel bukkantak haragos videósok, kommentelők, akik egyszerűen nem értették, hogyan kerülhet jóval kevesebbe az itthon gyártott termék Németországban.

Aztán most, február első hétvégéjén újra robbant a szalámibomba, az RTL Fókusz c. magazinműsorában egy Alsó-Szászországban élő magyar arról számolt be, mennyivel kevésbé érezni Németországban a megugró árakat, mint idehaza. A férfi egy boltban járva meg is mutatta a szóban forgó Pick szalámit, aminek 250 grammos kiszerelése 390 forintos euró árfolyamon számolva 2254 forintba került, miközben a csatorna riportja szerint itthon majdnem a duplájába.

Az újabb gigászi különbségek hallatán a Pénzcentrum körülnézett a magyar boltok háza táján, és bár dupla akkora árkülönbségeket most nem találtunk, a hasonló kiszerelésben kapható Pick szalámik kilós ára azért a legtöbb helyen 3-4 ezer forinttal tényleg drágább, mint a németországi lakos videójában szereplő boltban.

Így továbbra is fennáll az a furcsa helyzet, hogy a Magyarországon gyártott magyar termék jóval drágább itt helyben, mint Németországban. Holott a józanész nem feltétlenül ezt diktálná. Azért hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba megkerestük a Pick Szeged Zrt.-t, mondják el, hogyan lehetséges, hogy több egymástól független forrás (vásárló) bizonyítékai szerint is jóval olcsóbb Németországban Pick szalámit venni, mint Magyarországon.

Miért drágább a magyar szalámi Magyarországon?

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy Pick márkanév alatt sokféle szalámi található meg a piacon, így könnyen eshetünk abba a hibába, hogy különböző típusú, illetve eltérő minőségű termékek árát próbáljuk meg összehasonlítani. Magyarországon is vannak olcsóbb Pick szalámik és drágábbak az összetételtől, az érlelési időtől, a hústartalomtól függően

- válaszolta a Pénzcentrum megkeresésére a Pick Szeged Zrt., majd elmondták, az ugyanabba a kategóriába tartozó szalámik esetében, az egyes országokban tapasztalható árkülönbség jelentős részben a termékekre érvényes áfakulcsok eltérő mértékéből fakad.

Jelenleg Németországban a szalámi áfája 7%, míg Ausztriában 10%, nálunk 27%.

A Pick Szeged Zrt. arról is beszélt a Pénzcentrumnak, hogy az árkülönbséget az egyes kereskedő partnerek eltérő árazási gyakorlata is okozhatja. Vannak olyan országok, ahol a kereskedők a fogyasztók üzletekbe való bevonzása érdekében a beszerzési ár alatt is értékesíthetnek termékeket, míg ezt a gyakorlatot Magyarországon jogszabály tiltja.

Pick Szeged Zrt.-nek nincs hatása arra, hogy kereskedelmi partnerei milyen árrést alkalmaznak egyes Pick termékeken, így a Picknek nincs befolyása arra sem, hogy a kiskereskedők milyen fogyasztói árakat alakítanak ki

- mondta el lapunknak a vállalat. A válaszokból kiindulva megnéztük a szalámi-termékpalettát a hazai boltokban, és első ránézésre tényleg nehéz megmondani, pontosan milyen termékről is van szó. Miközben ez az árakat tényleg jócskán befolyásolja. Találataink szerint például a Rákóczi nemespenészes szalámi jóval olcsóbb, mint az „eredeti téliszalámi” név alatt futó termék, miközben a csomagolásuk azért nagyon hasonló. De ugyanígy utóbbi terméknél általában olcsóbbak a paprikás, csípős szalámi változatok is. Éppen ezért

első körben tényleg érdemes megnézni pontosan mit hasonlítunk mivel;

ezután ott van az általános forgalmi adóból keletkező különbség, ami Magyarországon Európa szerte rekord mértékben drágítja a termékeket, így a szalámit is;

majd azzal is számolnunk, kell hogy az egyes kereskedők mekkora árrést alkalmaznak bizonyos termékekre, mikor akcióznak, stb.

Mi befolyásolja a szalámi árát?

Ha már ennyi minden szóba került, kíváncsiak voltunk, összességében mégis hogyan tevődik össze a Pick szalámik ára. A Pick Szeged Zrt. elmondta, szalámijaik árát

egyrészt a termék önköltsége, a logisztikai költségek, a kereskedők által alkalmazott árrés és a termékre rakódó adók határozzák meg.

A vállalat arról is beszámolt lapunknak, hogy mint gyártó az „elmúlt év során a termékelőállítási és logisztikai költségek drasztikus emelkedésével nézett szembe. Az élősertés ára egy év alatt közel 80 százalékkal emelkedett, ami természetesen megjelent a gyártás során felhasznált húsok árában. Az energiahordozók ára megtöbbszöröződött, a csomagolóanyag és gépalkatrész költségek is drasztikusan emelkedtek. Egyúttal növekedtek a bérköltségek is.” Ennek ellenére a vállalat azt mondta a Pénzcentrumnak,

a megemelkedett önköltségeket a cég csak fokozatosan tudja beépíteni az átadási áraiba.

