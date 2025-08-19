Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban
Végre ez a nap is eljött: mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját
Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját a Szent István-napi programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcájában.
Kedden is családi programok, gasztronómiai élmények, koncertek és látványos produkciók várják a látogatókat a fővárosban, ahol a Magyar Ízek Utcájában először lehet megkóstolni a DCJ Stílusgyakorlat nevű, csokoládés-karamellás-meggyes édességet, amely megnyerte a Magyarország tortája versenyt, és a csokoládés-meggyes Álmodozót, amely a cukormentes torták legjobbja lett idén - közölték a szervezők.
A Várkert Bazárnál délelőtt az Alma Zenekar szórakoztatja a családokat, délután és este pedig olyan előadók lépnek színpadra, mint Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, DJ Izil, valamint a Mystery Gang.
Kedden debütál a Szent István Nap programsorozat két új helyszíne is. A margitszigeti Nagyréten a Családi Élménysziget sportos, zenei és játékos programokkal invitálja a családokat közös kikapcsolódásra, amelynek keretében a sportfoglalkozások és játékos elfoglaltságok mellett az esti órákban Kefir és Horváth Tamás lép színpadra. A Szabadság téren kialakított Kultúrkavalkád jazz- és filmzenei betétekkel, gyermekeknek szóló műsorokkal készül, itt többek között fellép az Itt és Most Társulat, a Hot Jazz Band és a Kerekes Band is.
A Varázsliget a kisgyermekes családoknak kínál elsősorban programokat. A helyszín mesebeli hangulatát a Pom-Pom meséi, Mirr-Murr kandúr kalandjai és a Cirkuszi játszóház teszi különlegessé. A Műegyetem rakparton a Road Movie Live keretében fellép a Hooligans és az Irie Maffia, a Retro Tabánon pedig Deák Bill Gyula, majd a Bikini ad koncertet.
A Millenáris Művészkertjében a Rejtő Jenő időkapszula délelőttől késő estig fogadja a látogatókat, de levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című zenés vígjátékot is. Az ünnepi programok a szentistvannap.hu weboldalon és a Szent István Nap mobilapplikációban érhetők el.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.
