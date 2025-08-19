2025. augusztus 19. kedd Huba
Magyarország Tortája és Magyarország Cukormantes Tortája 2025-ben, forrás: cukraszat.net
Szórakozás

Végre ez a nap is eljött: mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját

MTI
2025. augusztus 19. 07:16

Mától lehet megkóstolni Magyarország tortáját és cukormentes tortáját a Szent István-napi programsorozat keretében a Magyar Ízek Utcájában.

Kedden is családi programok, gasztronómiai élmények, koncertek és látványos produkciók várják a látogatókat a fővárosban, ahol a Magyar Ízek Utcájában először lehet megkóstolni a DCJ Stílusgyakorlat nevű, csokoládés-karamellás-meggyes édességet, amely megnyerte a Magyarország tortája versenyt, és a csokoládés-meggyes Álmodozót, amely a cukormentes torták legjobbja lett idén - közölték a szervezők.

A Várkert Bazárnál délelőtt az Alma Zenekar szórakoztatja a családokat, délután és este pedig olyan előadók lépnek színpadra, mint Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, DJ Izil, valamint a Mystery Gang.

Kedden debütál a Szent István Nap programsorozat két új helyszíne is. A margitszigeti Nagyréten a Családi Élménysziget sportos, zenei és játékos programokkal invitálja a családokat közös kikapcsolódásra, amelynek keretében a sportfoglalkozások és játékos elfoglaltságok mellett az esti órákban Kefir és Horváth Tamás lép színpadra. A Szabadság téren kialakított Kultúrkavalkád jazz- és filmzenei betétekkel, gyermekeknek szóló műsorokkal készül, itt többek között fellép az Itt és Most Társulat, a Hot Jazz Band és a Kerekes Band is.

A Varázsliget a kisgyermekes családoknak kínál elsősorban programokat. A helyszín mesebeli hangulatát a Pom-Pom meséi, Mirr-Murr kandúr kalandjai és a Cirkuszi játszóház teszi különlegessé. A Műegyetem rakparton a Road Movie Live keretében fellép a Hooligans és az Irie Maffia, a Retro Tabánon pedig Deák Bill Gyula, majd a Bikini ad koncertet.

A Millenáris Művészkertjében a Rejtő Jenő időkapszula délelőttől késő estig fogadja a látogatókat, de levetítik a Hogyan tudnék élni nélküled című zenés vígjátékot is. Az ünnepi programok a szentistvannap.hu weboldalon és a Szent István Nap mobilapplikációban érhetők el.

Címlapkép: Magyar Cukrász Ipartestület
Címlapkép: Getty Images
#augusztus 20 #szórakozás #cukrász #torta #kóstolás #ünnepség #államalapítás #országtorta

