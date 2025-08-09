2025. augusztus 9. szombat Emőd
Magyar papírpénz és lottó
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 19:17

Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 33. héten már 475 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.

Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.

Ötöslottó 32. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

6; 24; 42; 53; 61.

Ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 475 millió forint lesz a következő, 33. heti sorsoláson az Ötöslottón.

További nyeremények az Ötöslottón a 33. héten:

  • 4 találat: egyenként 1 072 155 Ft
  • 3 találat: egyenként 19 715 Ft
  • 2 találat: egyenként 3 020 Ft

Jokerszám: 154218

Ezen a héten nem volt telitalálat, ezért a jövő héten 215 millió forint keresi majd gazdáját a Jokeren.

Címlapkép: Getty Images
