Az Eurojackpot 32. heti sorsolásán külföldön egy játékos 36,55 millió eurót, vagyis több mint 14 milliárd forintot nyert telitalálattal.
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 32. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezúttal nem volt telitalálat, így a főnyeremény összege tovább halmozódik: a 33. héten már 475 millió forintért izgulhatnak az ötös lottó játékosai.
Élőben közvetítettük a sorsolást! Az Ötöslottó, Joker nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb.
Ötöslottó 32. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
6; 24; 42; 53; 61.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötös lottón, így a várható főnyeremény összege 475 millió forint lesz a következő, 33. heti sorsoláson az Ötöslottón.
További nyeremények az Ötöslottón a 33. héten:
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
- 4 találat: egyenként 1 072 155 Ft
- 3 találat: egyenként 19 715 Ft
- 2 találat: egyenként 3 020 Ft
Jokerszám: 154218
Ezen a héten nem volt telitalálat, ezért a jövő héten 215 millió forint keresi majd gazdáját a Jokeren.
KATTINTS! Friss hírek, nyerőszám kereső ÖTÖSLOTTÓ aloldalunkon
