Ez lehet a magyarok új slágerországa: ilyen olcsón utazhatsz most télből a nyárba

Még el sem kezdődött igazán az ősz, de a magyar utazók egy része már a téli tengerparti kiruccanását tervezi: van iroda, ahol 30 százalékos a forgalomnövekedés. Úgy tűnik a jelenlegi gazdasági körülmények ellenére az utazás még mindig elöl szerepel a prioritási listán. Egyiptom, Törökország, Dubai örök kedvenc, de meglepő, új szereplők is felkerültek a legnépszerűbb őszi úti célok listájára, Omán például új a hazai piacon, ennek megfelelően könnyen találhatunk ide kedvezményes, bevezető ajánlatokat.

A magyarok többsége Európában, azon belül is a horvát tengerparton és főleg a nyári hónapokban nyaral, azonban egyre többen utaznak el télen is és nem csak síelni. Ezen a kontinensen persze igazán forró, „júliusi nyarat” nem igazán találunk januárban, de ma már egyáltalán nem számít elérhetetlennek Dubai, Mexikó vagy akár Kuba sem.

Az őszi utakról, és hogy miért érdemes utószezonban, szeptemberben, akár októberben tengerparti desztinációkat felfedezni (az időjárás egyel barátságosabb: már nem tombol a kánikula, kevésbé zsúfolt és nem utolsó sorban olcsóbb), arról itt írtunk részletesebben. Ám nem csak a nyári, őszi, de a magyarok téli utazási kedve is töretlen, az általunk megkérdezett utazási irodák tapasztalatai szerint az érdeklődés kimagasló. Annak ellenére, hogy most már hónapok óta folyamatosan csökkennek a reálbérek Magyarországon, azaz egyre kevesebbet ér a fizetésünk, úgy tűnik, nem az utazáson spóroljuk meg a különbözetet.

A koronavírus-járványt követően, és még 2019-hez képest is, megnövekedett és töretlen az utazási kedv. Az OTP Travel kínálatát november és március között jellemzően az egzotikus, tengerentúli úti célok határozzák meg, ezen belül színes a paletta: tengerparti üdülések, látnivalókban gazdag kulturális körutazások és tengeri hajóutak egyaránt megtalálhatók útjaink között. A teljes utasszámhoz viszonyítva egy szűkebb utazókörről beszélhetünk, akik részéről kereslet mutatkozik a személyre szabott egyéni utazásokra és az előre meghirdetett csoportos utazásokra egyaránt

– tájékoztatta a Pénzcentrumot Tófalvi Réka, az OTP Travel kiutaztatási üzletágvezetője.

A TUI-nál is hasonló a helyzet: tapasztalataik szerint az emberek továbbra is akarnak utazni, a kereslet magas. A jelenlegi gazdasági körülmények ellenére az utazás még mindig elöl szerepel a prioritási listán: idén télre közel harmadával több magyar vendég foglalt már téli üdülést náluk, mint tavaly.

Ezt a növekedést támogatja az is, hogy az utazásszervezők évről évre érdemi válaszokat adnak a piaci trendek változásaira: nagyon sokáig a Seychelle-szigetek jutott először mindenki eszébe, ha egzotikus úticélokról volt szó, de ahogy megjelentek az új lehetőségek, a hazai szervezők is reagáltak a változó és érdeklődésre. Ennek eredményeképp ma már Seychelle csak a TOP 10-es lista végén kap helyet az Invia kínálatában, az első ötben pedig az örök kedvenc Emirátusok és Maldív-szigetek mellett olyan, új szereplőket találunk, mint például Omán és Zanzibár.

Az ilyen típusú utakra természetesen kisebb a kereslet, mint a klasszikus nyári nyaralásokra, de évről évre egyre nagyobb érdeklődést látnak a Kartagónális a télből a nyárba utazási lehetőségek iránt is.

Különösen most tapasztalható erősödés, mióta bejelentettük, hogy az idei téli szezonban elindítjuk az első charterjáratunkat Omán – Salalah-ra, a „Kelet Karibjára”. Itt csodálatos nyári időjárás, fehér homokos tengerpartok és all inclusive szállodák várják az utazókat, nagyságrendekkel alacsonyabb áron, mint amennyiért hasonló adottságú helyekre általában el tudnak utazni a világban. Ráadásul átszállni sem kell, ami jelentősen megrövidíti és leegyszerűsíti az utazást: Salalah-ra heti rendszerességgel fogunk közvetlen charterjárattal repülni.

- mondta el Bocsák Zsófia, az iroda cégvezetője a Pénzcentrumnak.

Európában télen nincs nyár

Habár jó lenne, Európában valójában „téli nyár” úti cél nincsen, ezt Tófalvi Réka is megerősítette, még Dél-Európa téli hónapokban jellemző időjárása sem alkalmas a tengerparti üdülésre, strandolásra:

Európai célpontok ebben az időszakban főként kulturális körutazások, tengeri hajóutak, vagy - gyakran csoportos utazással szervezett - városlátogatások esetében jöhetnek szóba. Mindazonáltal a magyar utazóközönség örömmel utazik télen napsütötte, kellemes klímájú mediterrán tájakra és nem feltétlenül várja el a kánikulát, a tenger látványa és a kirándulóidő is kellő vonzerővel bír egy kis kiruccanásra.

Szintén nagy a kereslet a TUI-nál a téli tengerparti nyaralások iránt. Ennek megfelelően növelték a Bécsből induló járatok számát.

Ezen a télen a Kanári-szigetekre, különösen Gran Canariára összpontosítunk, mivel ebben a régióban mindig meleg a hőmérséklet, és tökéletesek a feltételek a fürdőzéshez vagy a túrázáshoz. A Kanári-szigetek a legnépszerűbb téli úti cél Európán belül. Közepes távolságú útvonalainkon az egyiptomi Hurghada az első számú úti cél. A téli szezonban közvetlen járatot kínálunk Budapestről Hurghadába, valamint hetente kétszer Antalyába. Ezentúl a Zöld-foki szigetek új célállomásként került be a programunkba az idei télen, hétórás közvetlen járattal Bécsből Sal szigetére

– tudtuk meg Gottfried Math-tól, a TUI Magyarország Kft. Managing Directorától.

Az aktuális őszi szezon egyik nagy meglepetése tehát Törökország: a hazainál kellemesebb időjárás és az itt jellemző, magas színvonalú szolgáltatásokat biztosító szállodák miatt idén a korábbi években megszokottnál nagyobb számban választják az Invia utasai a Török Riviérát egy őszi feltöltődésre.

Európán belül tényleg legfeljebb tavaszias időt lehet találni télen, de nagyjából öt órát kell csak egy közvetlen charterjáraton eltöltenünk ahhoz, hogy valódi nyárba érkezzünk: Egyiptom egész éves úti cél már a Kartago kínálatában, mellette a „felfedezésre váró Emírség”, Ras Al Khaimah és az előbb említett Omán – Salalah is elérhető egy repüléssel, átszállás nélkül.

Árak

Az utóbbi 1-2 évtizedben az utazási szektor liberalizációja miatt ma már a tengerentúli utazások nem számítanak kuriózumnak vagy luxusnak, egyre többen engedhetik meg maguknak

Ha ár szerint haladunk a desztinációkban, Egyiptommal kell kezdeni a sort az OTP Travel kínálatában. Egy magasabb szolgáltatási színvonalat és természetesen magasabb árakat képvisel Dubai és a Dubaitól mintegy egyórányi buszútra található szomszédos emírség, Ras Al Khaimah, melynek egyik vonzereje gyönyörű tengerpartja és az ott sorakozó négy- és ötcsillagos all inclusive ellátást is biztosító szállodák.

A Dominikai Köztársaság, Mexikó, valamint Kuba már egy magasabb árkategóriát képviselnek, a karibi desztinációkat kedvelők között keresettek a késő ősztől kora tavaszig terjedő időszakban.

Az ázsiai úti célok között Bali és Thaiföld örvend nagy népszerűségnek, ezekre az úti célokra jelenleg az élményekben gazdag körutazást tengerparti üdüléssel kombináló programok a legnépszerűbbek.

Exkluzív "álom-úti célok", melyek magasabb árkategóriát képviselnek az eddig említetteknél, a Maldív-szigetek, a Seycehelle-szigetek és Mauritius, a luxusszállodák gazdag kínálatával. Az egyéni és csoportos utazással szervezett egzotikus, közel-keleti és karibi szigeteket érintő tengeri hajóutak szezonja szintén a téli hónapokban van.

Magyarországon a TUI utasainak öt legnépszerűbb Európán kívüli téli úti célja

a Maldív-szigetek,

Tanzánia,

Mexikó,

a Dominikai Köztársaság és

az Egyesült Arab Emírségek.

Bécsből közvetlen járatokat kínálnak Maléra, Cancúnra, valamint Mauritiusra, de lehetőség van távolabbi utazási csomagok foglalására is. A mexikói Cancúnban található all inclusive szállodák nagyon népszerűek a magyar vendégek körében, és remek ár-érték arányt kínálnak. All-inclusive csomagajánlataik között 13 Riu Hotels & Resortot kínálnak a Yucatán-félszigeten már 1500 €-tól személyenként egy hétre, amelyek az Austrian Airlines Bécsből induló járatával érhetők el.

Az Egyesült Arab Emirátusok sokak fejében egy nagyon drága, exkluzív desztinációként él, de ha az utazási csomagok szempontjából vizsgáljuk, akkor ide mindig nagyon jó ár-érték arányú ajánlatokból válogathatunk (2024 tavaszán önellátással vagy reggelivel jellemzően 240 000 Ft /fő körüli összegért tölthetünk itt 7 napot egy 4-csillagos szállodában). Omán új szereplő a hazai piacon, ennek megfelelően könnyen találhatunk ide kedvezményes, bevezető ajánlatokat (ide pl. decemberben 389 000 Ft /fő ártól juthatunk el egy 8 napos, Light All inclusive ellátást és minden kötelező költséget magában foglaló útra), illetve Zanzibár is viszonylag új, máris hasonlóan népszerű úticélnak számít (itt egy félpanziós, 8 napos út jelenleg 399 990 Ft /fő árnál kezdődik).

A Dominikai Köztársaság és a Maldív-szigetek örök klasszikusok, valamint a Bécsből könnyen és kényelmesen elérhető Mauritius (423 233 Ft /fő‑től) is mindig vonzzák a látogatókat: árazásuk ennek megfelelően általában magasabb, de cserébe a paradicsomi környezet és a luxuskörülmények garantáltak – tájékoztatta lapunkat az Invia szakértője.

Szervezett utazás keretében charterjárattal, öt csillagos szállodai elhelyezéssel, all inclusive ellátással már 389.900 Ft/fő áron elutazhatunk a fent említett, „Kelet Karibjaként” is ismert Omán – Salalah-ba a Kartago szervezésében.Ha nem öt csillagos szállásokat nézünk, vagy nem tartunk igényt all inclusive ellátásra, az ár még ennél is kedvezőbb lehet. Az egyiptomi ajánlataik is széles skálán mozognak a szállás besorolásától és az ellátás típusától függően. Dinamikus csomagajánlatainkkal pedig már a világon bárhová tudunk utakat kínálni az utazási irodáktól megszokott kényelem és biztonság garantálásával, de az egyéni szervezés rugalmasságát is meghagyva.

Az általánosságban elmondható, hogy az előfoglalási időszakban, ami most október 31-ig tart, lehet bebiztosítani előre kedvezményes árakat, ha valaki télből a nyárba utazást tervezne.