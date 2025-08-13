Hegyi Zsolt szerint a balesetnek nincs köze az azt megelőző hetekben zajló átfogó felújításhoz sem.
Súlyos baleset érte Demjén Ferencet – műteni kellett, koncertjeit lemondták
Demjén Ferenc súlyos sérülést szenvedett otthonában. A menedzsment hivatalos közleménye szerint az énekes felsőcombtörést szenvedett.
A súlyos baleset miatt műtéti beavatkozásra volt szükség. Demjén Ferenc felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe. Mindezek miatt az előre lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre.
A pontos dátumokat egyelőre nem közölték. Menedzsmentje leírta még, hogy hálásak az imákért és a támogató üzenetekért.
Az előadó az elmúlt években is aktívan koncertezett, számos fellépést vállalt az országban.
Kádár szerint ez volt az első lépése egy hosszabb távú megújulási folyamatnak.
A magánszigetek világa nem mindig a nyugalom és a fényűzés színtere: néhányuk neve botrányok, bírósági ügyek és sötét történetek miatt égett be a köztudatba.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
Augusztusban izgalmas égi jelenségek várnak a csillagászat kedvelőire, bár a Perseida meteorraj megfigyelését a holdfény jelentősen nehezíti.
Ezen a játékhéten nem volt telitalálat a hatoson, így a következő heti sorsoláson 1 milliárd 390 millió forintért játszhatnak majd a játékosok a hatos lottón.
Kihúzták az Ötöslottó 2025/32. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum.
Az Eurojackpot 32. heti sorsolásán külföldön egy játékos 36,55 millió eurót, vagyis több mint 14 milliárd forintot nyert telitalálattal.
A nyár legismertebb és leglátványosabb meteorraja a Perseidák, augusztus 12-én hajnalban éri el maximumát, óránként 50-70 hullócsillaggal.
A nyereményből új otthont is szeretnének vásárolni, mivel jelenlegi lakásukban nincs elég hálószoba mindhármuknak.
Érkezik az év csillagászati eseménye: nem csak a hullócsillagokért éri meg az égre tekinteni augusztusban
Ez a hullócsillagok hónapja, ilyenkor figyelhető meg a leginkább a Perseidák meteorraj, de hajnali együttállások, valamint bolygó- és holdészlelések lehetősége is elénk tárul.
Kihúzták a Skandináv lottó 2025/32. heti nyerőszámait. Ezen a héten volt telitalálatos szelvény, így a következő héten 68 millió forint lesz a tét.
Európa fiataljai ostrom alá vették Budapestet: brutális növekedést hozott a Sziget.
Ma kezdődött a 2025-ös Sziget Fesztivál, és rögtön a nyitónapon felmértük a büfék árait.
Magyarországon már életbe léptek az új árak az új előfizetők számára.
Anyagi helyzetéről vallott Oláh Ibolya: éneklésből nem tud megléni, ilyen munkát vállalt a Megasztár legendája
Nemrég a Megasztár első szériájának második helyezettje mesélt arról, hogy neki is vállalkoznia kell, mivel az éneklés önmagában nem elég bevételi forrás.
Az üzemeltetés költségei jelentősek: egy hullámvasút közel 50 kilowatt áramot fogyaszt.
A vidéki kocsmák támogatására indított program keretében 393 egység részesült egyenként 3 millió forintos támogatásban
Kihúzták a Hatoslottó nyerőszámait a 31. játékhéten: mutatjuk, volt-e telitalálat
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
Kedvező áron juthatunk iskolaszerekhez a Penny kínálatában.