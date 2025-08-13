2025. augusztus 13. szerda Ipoly
29 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kórházi ágyak
Szórakozás

Súlyos baleset érte Demjén Ferencet – műteni kellett, koncertjeit lemondták

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 17:45

Demjén Ferenc súlyos sérülést szenvedett otthonában. A menedzsment hivatalos közleménye szerint az énekes felsőcombtörést szenvedett.

A súlyos baleset miatt műtéti beavatkozásra volt szükség. Demjén Ferenc felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe. Mindezek miatt az előre lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A pontos dátumokat egyelőre nem közölték. Menedzsmentje leírta még, hogy hálásak az imákért és a támogató üzenetekért.

Az előadó az elmúlt években is aktívan koncertezett, számos fellépést vállalt az országban.

 
Címlapkép: Getty Images
#kórház #baleset #énekes #koncert #sérülés #törés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:00
17:53
17:45
17:40
17:30
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 13.
Sosem látott vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt tényleg meglépik: klímaválság sem kell hozzá
2025. augusztus 13.
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
2025. augusztus 13.
Ezek a kalandutak hódítanak most a magyarok körében: lassan népszerűbbek, mint a Balaton, Adria
2025. augusztus 13.
Megszólalt a Spar a kisújszállási boltbezárás után: ez vár a magyar hálózatra és a vásárlókra
2025. augusztus 13.
Szinte teljesen megbénul a város az ünnep miatt: már holnapután kezdődik, most tervezd át az utad!
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 13. szerda
Ipoly
33. hét
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kész, vége: így tényleg elmaradhat az augusztus 20-i budapesti tűzijáték, a számok nem hazudnak
2
3 hete
Elbukhatja nyereményét az Ötöslottó új milliárdosa: még nem dőlhet hátra, a lényeg most jön a nyertesnek
3
4 hete
Búcsúzhatnak a magyarok kedvenc tévécsatornáiktól: 8 helyett 10 is megszűnhet év végéig
4
4 hete
Kiderült, ő Schmuck Andor egyetlen örököse: ezt hagyta rá a néhai politikus
5
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 29. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Trade financing
(Kül)Kereskedelem finanszírozására irányuló banktevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 17:40
Mi lesz itt, ha indul az Otthon Start? Óriási felfordulás jöhet szeptembertől Magyarországon
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 13. 17:30
Szinte teljesen megbénul a város az ünnep miatt: már holnapután kezdődik, most tervezd át az utad!
Agrárszektor  |  2025. augusztus 13. 17:29
Már látszik, mikor jön a felfrissülés: így mossa el a vihar a pokoli hőséget