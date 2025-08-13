Súlyos baleset érte Demjén Ferencet – műteni kellett, koncertjeit lemondták

Demjén Ferenc súlyos sérülést szenvedett otthonában. A menedzsment hivatalos közleménye szerint az énekes felsőcombtörést szenvedett.

A súlyos baleset miatt műtéti beavatkozásra volt szükség. Demjén Ferenc felépülése várhatóan több hetet vesz majd igénybe. Mindezek miatt az előre lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre.

A pontos dátumokat egyelőre nem közölték. Menedzsmentje leírta még, hogy hálásak az imákért és a támogató üzenetekért.

Az előadó az elmúlt években is aktívan koncertezett, számos fellépést vállalt az országban.