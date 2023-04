Ez most komoly, tényleg egymilliót ér ez a fém 100 forintos? Bárkinél ott lapulhat belőle

Egy friss és virális TikTok videó azt állítja, hogy egy teljesen hagyományosnak kinéző, 2022-ben 2 millió példányszámban forgalomba kerülő 100 forintosból valójában csak 100 darab van, és ezek 1 millió forintot érnek. Ez persze teljesen mértékben kamu. A tartalom készítője persze nagy valószínűséggel tudja ezt, és csak trollkodik, próbál minél nagyobb nézettséget kreálni. Az azonban, amit így csinál jól rávilágít arra a tényre, hogy Magyarországon még mindig nagyon sokan képesek bedőlni hangzatos, forintérmékkel kapcsolatos hazugságoknak, amik nem egyszer komoly pénzébe fájnak azoknak, akiket megvezetnek a csalók vagy saját tudatlanságukból járnak el szerencsétlenül. Mutatjuk a pénzgyűjtés legfontosabb szabályait, és szemügyre vesszük azt is, milyen hazai érmék érhetnek tényleg sokat, és melyek szinte semmivel sem többet annál, mint amekkora összeg rájuk van írva.

Gyakorta jelennek meg a TikTokon olyan videók, amik ilyen vagy olyan hazai/külföldi pénzérmék névértékének a sokszorosát ígérik. Vagy legalábbis a videók készítői elképesztő összegeket mondanak be arról, szerintük mennyit ér egy bizonyos pénzdarab. Ennek persze az oka lehet szenzációhajhászás, nézettségnövelés, de puszta tudatlanság is.

A probléma ezzel csak az, hogy Magyarországon igencsak előszeretettel élnek vissza éremgyűjtők szenvedélyével. Emlékezetes ügy például hazánkban, hogy a Gazdasági Versenyhivatal korábban több ízben, sok százmilliós bírságot szabott ki például a Magyar Éremkibocsátó Kft.-re, ami a hatóság szerint 2016-ban például egyértelműen „tisztességtelen magatartást tanúsított, mert hamisan keltette a hivatalosság látszatát (…) és a különböző érméket népszerűsítő reklámstratégiáját teljes egészében a hivatalosság, az állami elismertség látszatára építette ”.

Sokan ugyanis azt hitték vagy hiszik manapság is, hogy az érme és az érem egy és ugyanaz. Pedig egyáltalán nem, érmét csak hivatalos hatóság, esetünkben a Magyar Nemzeti Bank bocsáthat ki, aminek névértéke van, azaz amilyen összegen forgalomba kerül, az hivatalos fizetőeszköznek minősül Magyarországon, és annál kevesebbet nem érhet.

Ezzel szemben akik érmeket adnak ki, azok nem rendelkeznek ilyen tanúsítványokkal, még akkor sem hogyha sok százezer forintit fizet is ki értük valaki. Az értékük ugyanis ezeknek a gyakorlatig ajándéktárgyaknak teljesen bizonytalan, költeni rájuk viszont meglehetősen sokat lehet.

Nem minden arany, ami fénylik

De térjünk vissza a TikTok videók világához. A most elkapott bejegyzésben bár valóságos forintérméről van szó, az ott elhangzott állítás teljességgel kamu. A rövid videóban egy 100 forintos érmét láthatunk, amiről a készítő azt állítja, hogy csak 100 darab van belőle, és 1 millió forintot ér.

Ez persze nem igaz.

A bemutatott 100 forintos érmét 2022-ben a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont megnyitása alkalmából hozta forgalomba az MNB. Egészen pontosan 2 millió példányban. Természetesen mind a 2 millió darab százforintos egyenként 100 forintot ér, hiszen ez a névértéke.

A képeket látva teljesen ugyanarról az érméről van szó, mint amit a TikTok videóban látni. Ezekkel kapcsolatban ráadásul az MNB meg is jegyezte, hogy „az új érmével a lakosság a készpénzfizetési forgalomban, a mindennapi vásárlások során találkozhat majd.”

Ami egyébként talán többet érhet a szóban forgó százforintosnál, azok az érmék, amiket szintén az MNB adott ki a Pénzmúzeum megnyitása alkalmából – ezek viszont az új 100 forintos forgalmiérme-emlékváltozat első napi díszcsomagolt veretei voltak, amiket kizárólag a Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont múzeumshopjában lehetett megvásárolni. A videóban viszont valószínűleg nem ilyen darabot látunk, illetve ha ilyet is,

ökölszabály a numizmatikában, illetve a pénzgyűjtésben, hogy az összefogdosott, díszcsomagolásukból kibontott, rosszul tartott (főleg új érmék esetében) pénzek igen kevés gyűjtői értékkel bírnak.

Ha tehát hozzá is jutunk egy díszcsomagolt, első napi verethez, akkor azt ne nyissuk ki, ne fogdossuk össze. Ezek az első napi veretek egyébként így néztek ki teljes pompájukban:

Emlékezetes esemény volt a Pénzcentrumon, amikor az MNB-től mi is kaptunk 2019-ben hasonló díszcsomagolásba bújtatott MINTA 500 forintosokat, a papírpénz megújításának alkalmából rendezett sajtótájékoztatón. Akkor két darab került a birtokunkba, az egyiket 16 000, a másikat 25 501 forintért sikerült eladnunk. Ezzel összesen 41 501 forintot szereztünk.

Igaz, a pénzek MINTÁK voltak, tehát nem volt névértékük, de ha lett volna, akkor voltaképpen 41-szeres pénzt értek volna a gyűjtőknek. Itt is látni egyébként azt, amit korábban írtunk: az egyik példányunkat kibontotuk, így az egyből majdnem 10000 forinttal kevesebbet ért, mint a bontatlan. A 41 501 forintot egyébként a Pénzcentrum jótékonysági célra fordította, olvasóink a következő szervezetek közül választották ki, kik kapják a jótékonyság kapcsán befolyt összeget:

Mindig gyanakodjunk

Az érmék világa nem egyszerű világ, és ami általában túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az nem az. Persze mint mindenben, itt is vannak kivételek, de a valóság inkább azt mutatja, könnyen megütheti a bokáját az, aki figyelmetlenül kíván ilyen-olyan érméket vásárolni meggazdagodás céljából.

Ha ismét visszatérünk a TikTok videóhoz, továbbra is azt mondhatjuk, nem tudni, milyen cél vezérelte a tartalomkészítőt. Ám a kommentekből egyértelműen az látszik, hogy rengeteg ember rendelkezik a videóban szereplő érmékkel, ami nem is csoda, hiszen az MNB 2 millió darabot vert belőlük. Nagyon valószínű, hogy a videó feltöltője trollkodott, hangzatos felütéssel próbálta promózni csatornáját.

Ettől függetlenül észnél kell lennünk akkor, ha valaki szupergazdagságot ígér néhány érméért cserébe. A numizmatika egyik ökölszabálya ugyanis az, hogy igazán értékes érmét csak a régmúltból van esélyünk szerezni. És bár a gyűjtés kicsit eltolódott a modernebb pénzek irányába, ha numizmatikáról beszélünk, akkor ezt nagyjából a 19. század közepéig vert érmékről tesszük.

Ezzel szemben azért lehet értékesebb darabokat találni itthon is későbbről. A Horthy-korszak pénzeit sokan szívesen gyűjtik, de kevés címlet volt forgalomba. Így hiába nagyon szép például a Szent István ötpengős, abból annyira sokat vertek, hogy pár ezer forintnál egy szép darab sem ér többet. Nem így például egy1938-as Horthy ötpengős, ami már több mint 1 millió forintot is érhet, de egy 1931 és 1935-ös forgalmi kétpengős is több százezer forintot kóstálhat.

Ezek persze a hazai numizmatika nagyágyúi. Sokkal későbbi pénzekkel viszont nem nagyon lehet bankot robbantani. Emlékezetes példa például a József Attila születésének 100. évfordulója alkalmából kiadott 10 forintos. Ezt ugyanis az MNB nem a megszokott több milliós nagyságrendben, hanem csak 27 ezer példányban verte, ebből ráadásul 15 ezer darab különleges, ebből 7000 még különlegesebb volt. Ezekből a legkülönlegesebbek akár 10 ezer forintnál is többet érhetnek,

ez a névértékhez képest bődületes értéknövekedés, de összességében még így is egy nagyon olcsó érmének számít.

A Pénzcentrumon gyakorta beszámolunk az MNB rendes, éves emlékérme sorozatairól is. Ezek az érmék azon túl, hogy neves Magyarországgal kapcsolatos eseményeket, embereket, találmányokat, hungarikumokat ünnepeljen, dedikáltan azért is kerülne kiadásra, hogy serkentsék az érmék iránti érdeklődést, szeretet, és elindítsák az embereket akár a gyűjtés irányába is.

Azt azonban fontos leszögezni, hogy a legtöbb érmét olyan nagy mennyiségben verik, hogy nem valószínű, hogy belátható időn a névérétkénel sokkal többet érne, maximum egy-két jelesebb darabon lehet pár ezer forintos összeget fogni. Aki tehát csak bankot akarna robbantani, nem biztos hogy ez a legjobb befektetés.

Csak okosan az érmevásárlással: