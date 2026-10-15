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Újabb részletek Gulácsi Péter kirablásáról: luxustáskát, Rolex-órákat zsákmányoltak a fegyveresek a kapus családjától
Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter spanyolországi otthonába, miközben a válogatott kapus és családja is a házban tartózkodott. A támadók a kikapcsolt riasztót kihasználva jutottak be az ingatlanba, ahonnan csaknem 200 ezer euró értékben zsákmányoltak luxuscikkeket és készpénzt - írta a helyi spanyol sajtó.
A csuklyás elkövetők a garázs egyik ablakát felfeszítve jutottak be a Villarreal játékosának lakóparki házába. A rablók egyike fegyvert fogott a házaspárra, majd elsőként a mobiltelefonjaikat vették el tőlük, hogy megakadályozzák a segítségkérést.
Ezt követően az értékeik átadására kényszerítették a megfélemlített áldozatokat. Gulácsi és felesége egy-egy Rolex-karórát, valamint egy aranynyakláncot adott át, a támadók pedig a széf kinyitását követelték. Innen az ékszerek és a készpénz mellett hét értékes luxustáskát vittek magukkal, így a teljes zsákmány értéke a becslések szerint megközelíti a 200 ezer eurót.
A mintegy negyven percig tartó rablás alatt a házaspár két kiskorú gyermeke a szobájában aludt, ők nem ébredtek fel a történtekre, és a család tagjainak sem esett fizikai bántódása.
Miután a rablók elmenekültek, a kommunikációs eszközeitől megfosztott kapus a szomszédhoz sietett át, aki azonnal értesítette a csendőrséget és a helyi biztonsági szolgálatot. Bár a lakópark területén éjszakánként több őr is járőrözik, a riasztó kikapcsolt állapota miatt az elkövetők észrevétlenül tudtak behatolni, majd a zsákmánnyal együtt távozni.
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A spanyol sajtó az eset kapcsán felidézte, hogy májusban a Valencia korábbi játékosa, Largie Ramazani is hasonló bűncselekmény áldozata lett egy másik környékbeli lakóparkban. Akkor szintén a kikapcsolt riasztórendszer tette lehetővé az akadálytalan bejutást és a jelentős értékű lopást.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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