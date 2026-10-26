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Aranylabda győztes 2026: négy AI modell jóslatát kértük ki – már szinte eldőlt, ő emelheti magasba a trófeát?
Sport

Aranylabda győztes 2026: négy AI modell jóslatát kértük ki – már szinte eldőlt, ő emelheti magasba a trófeát?

Pénzcentrum
2026. október 26. 15:30 4 perc

Harry Kane lehet a 2026-os Aranylabda győztese három megkérdezett mesterségesintelligencia-modell szerint. A Gemini viszont Lamine Yamal sikerét várja, és a spanyol világbajnoki címnek tulajdonít döntő jelentőséget. A négy AI válaszaiból az derül ki, hogy a verseny megítélése leginkább azon múlik: az egész idény egyéni teljesítménye vagy a legfontosabb csapatsiker kap nagyobb súlyt.

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Az Aranylabda körüli vita minden évben ugyanahhoz a kérdéshez vezet vissza: hogyan lehet összehasonlítani a kiemelkedő egyéni teljesítményt a legfontosabb csapatsikerekkel? Egy csatár rendkívüli góltermése és egy világbajnok szélső játéka eltérő érveket kínál, a végső sorrendhez pedig a szavazóknak ezeket közös mérlegre kell tenniük.

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A 2026-os férfi Aranylabda átadására október 26-án, hétfőn, a londoni Palladium színházban kerül sor, magyar idő szerint 21 órától. Az eredményhirdetés előtt négy mesterségesintelligencia-modelltől kértünk előrejelzést: a ChatGPT, a Claude és a Grok Harry Kane-t választotta, a Gemini viszont Lamine Yamal győzelmére számít. A különbség elsősorban abban van, mekkora jelentőséget tulajdonítanak a világbajnokságnak a teljes klubidényhez képest.

A kapott válaszokat szöveges helyzetértékelésként érdemes olvasni: egyik modell sem mutatott be ellenőrizhető statisztikai előrejelzést.

ChatGPT: Harry Kane góljai ellensúlyozhatják a vb-arany hiányát

A ChatGPT szerint Harry Kane a legvalószínűbb győztes, mögötte Lamine Yamal és Kylian Mbappé végezhet. Az angol támadó mellett elsősorban az egész idényen át mutatott eredményességet emelte ki: a hivatalos összesítés szerint 65 mérkőzésen 73 gólt és nyolc gólpasszt jegyzett, miközben német bajnokságot, kupát és szuperkupát nyert.

Érvelésének alapja, hogy a hivatalos szempontok között az egyéni teljesítmény az első, a csapateredmények ezt követik. Kane esetében ezért a világbajnoki cím és a BL-győzelem hiánya sem feltétlenül zárja ki az elsőséget.

Yamalt ugyanakkor erős kihívónak tartja: a spanyol szélső világbajnoki címe és kreatív játéka megfordíthatja a sorrendet. A londoni helyszínnek és a közösségi médiás népszerűségnek a ChatGPT nem adott külön súlyt, mert ezek szavazásra gyakorolt hatását nem látta bizonyítottnak.

Claude: Kane az első, de csak ötvenszázalékos eséllyel

A Claude szintén Kane-t helyezte az élre, és számszerű becslést is adott: az angol támadónak 50, Yamalnak 30, Mbappénak 15 százalékos esélyt tulajdonított. A többi jelöltre összesen öt százalékot hagyott. Külön jelezte, hogy ezek saját, szubjektív becslései.

Kane mellett a kiemelkedő gólszámot, a Bayern Münchennel szerzett trófeákat és az angol válogatott vb-bronzérmét sorakoztatta fel. Úgy ítélte meg, hogy az egyéni teljesítményt előtérbe helyező szempontrendszerben ez lehet a legerősebb pályázat.

A Claude egy további lehetőséget is felvetett: a spanyol világbajnoki siker elismerése több jelölt, köztük Yamal és Rodri között oszolhat meg. Ez szerinte Kane-nek kedvezhet, de a feltételezéshez nem társult adat a tényleges szavazói preferenciákról. A legnagyobb bizonytalanságot abban látja, hogy a zsűri mekkora súlyt ad a vb-aranynak.

Grok: Kane egész szezonos teljesítménye lehet a döntő

A Grok Kane következetes, kiemelkedő góltermelését tekinti a legerősebb érvnek. Elemzésében az angol támadó mellett a Bayern hazai duplázása, a Bajnokok Ligájában mutatott eredményesség és a válogatottal elért vb-bronz együtt szól.

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A modell szerint Yamal világbajnoki címe komoly ellenpont, de Kane teljes idényt átfogó teljesítménye összességében meggyőzőbb lehet. Mbappét és Rodrit az élmezőnybe várja, a legvalószínűbb kihívónak azonban a Barcelona szélsőjét tartja.

A londoni helyszínnek a Grok csekély jelentőséget tulajdonít. A közösségi médiás lelkesedést sem tekinti döntő tényezőnek: jóslata arra épül, hogy az újságírók a szezonban látott eredményességet és a fontos mérkőzések teljesítményét mérlegelik.

Gemini: Yamal világbajnoki címe felülírhatja Kane számait

A Gemini szakított a másik három modell sorrendjével: Lamine Yamalt várja győztesnek, Kane és Mbappé előtt. Úgy véli, a világbajnoki siker és a legnagyobb mérkőzéseken nyújtott teljesítmény a szavazóknál többet érhet az angol támadó gólelőnyénél.

A spanyol szélső mellett a vb-arany és a Barcelonával megnyert bajnokság együttesét emelte ki. A hivatalos összesítés szerint Yamal 57 találkozón 25 gólt és húsz gólpasszt ért el: az előkészítés tehát szintén fontos része a teljesítményének. Mbappé ugyanebben az összesítésben 58 góllal és 13 gólpasszal szerepel, de az értékelt időszakot trófea nélkül zárta.

A Gemini érvelésének lényege, hogy a döntő pillanatok értékelése más sorrendet eredményezhet, mint az egész szezon gólszámainak összevetése. Ez a szavazói viselkedésre vonatkozó előrejelzés; önmagában a világbajnoki cím természetesen nem garantálja az Aranylabdát.

Kik döntik el az Aranylabda sorsát?

A díj odaítélését a France Football szervezi, a gálát az UEFA-val közösen rendezik. A férfiaknál a FIFA-ranglista első száz országából országonként egy szakújságíró rangsorol tíz jelöltet. Az első hely 15, a második 12, a harmadik tíz pontot ér: ezért a sok második-harmadik helyezés is fontos lehet.

A londoni helyszín az első győztes, Stanley Matthews előtti tisztelgés, önmagában nem bizonyít angol előnyt. Az országonkénti képviseletből pedig nem lehet megbízhatóan levezetni, ki melyik játékost támogatja.

A korábbi szavazások szorosságát mutatja, hogy 2024-ben Rodri mindössze 41 ponttal előzte meg Vinícius Júniort. Az AI-modellek többségénél most Kane vezet, de az újságírók rangsoraiban néhány helyezésnyi különbség is eldöntheti, ki emelheti magasba a trófeát.
Címlapkép: Getty Images
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