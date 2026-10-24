Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool hétvégi, Brighton elleni bajnoki mérkőzését.
Óriási meglepetés a futballvilágban: Ronaldinho 46 évesen tér vissza a profi labdarúgáshoz
Több mint tíz év kihagyás után visszatér a profi labdarúgáshoz a 46 éves Ronaldinho, aki november 15-én mutatkozik be az olasz harmadosztályú Ravenna csapatában - számolt be a 24.hu.
A 2002-ben világbajnok és 2005-ben aranylabdás brazil támadó legutóbb 2015-ben, a Fluminense színeiben játszott profi mérkőzést. Bár idén júniusban már aláírt az olasz együtteshez, a Serie C-ben eddig még nem lépett pályára.
A klub pénteki tájékoztatása szerint a várva várt debütálásra a Forlì elleni rangadón kerül sor. A Ravenna közleményében kiemelte, hogy a mérkőzés az egész világ figyelmét a Bruno Benelli Stadionra irányítja majd. Mint írták, sokan úgy vélték, a legendás játékos leigazolása túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, de mostanra hivatalosan is megerősítették a nagy visszatérést. Ronaldinho korábban, 2003 és 2011 között olyan európai élcsapatokban fordult meg, mint a Paris Saint-Germain, az FC Barcelona és az AC Milan.
A lehetséges 2036-os, 2040-es vagy 2044-es olimpia kapcsán a közbeszédet gyakran a gazdasági megtérülés és az infrastrukturális költségek uralják.
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