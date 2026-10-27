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Dopping a sportban koncepció. Érem, fecskendő és drogok fekete asztalon.
Sport

Keményen lecsapnának a doppingoló sportolók háttérembereire: büntetőjogi szankciók jöhetnek?

Pénzcentrum
2026. október 27. 18:15 2 perc

India büntetőjogi szankciókkal lépne fel azokkal az edzőkkel és sportvezetőkkel szemben, akik tiltott teljesítményfokozó szerekkel látják el a sportolókat. Az intézkedés nemcsak a dopping visszaszorítását szolgálná, hanem az ország olimpiai ambícióit is erősítheti, India ugyanis a 2036-os nyári játékok megrendezésére pályázik.

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Manszuh Mandavija indiai ifjúsági és sportminiszter kedden, az UNESCO Újdelhiben rendezett doppingellenes konferenciáján jelentette be, hogy a következő parlamenti ülésszakban újabb törvénymódosítást terjesztenek elő. A tervezett szabályozás szigorúbban büntetné a doppinggal kapcsolatos visszaéléseket, különösen azokat az eseteket, amelyekben edzők és a tiltott szerek beszerzésében, illetve terjesztésében részt vevő személyek érintettek.

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A miniszter szerint India már megerősítette a doppingellenes fellépés jogi és intézményi hátterét. Ennek része a 2022-ben elfogadott nemzeti doppingellenes törvény, valamint annak 2025-ös módosítása is.

A szigorítás terve egybeesik India olimpiai ambícióival. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a hónap elején megerősítette, hogy Magyarország, Németország, Katar, a Koreai Köztársaság, a Dél-afrikai Köztársaság és Törökország mellett India is érdeklődik a 2036-os nyári olimpia megrendezése iránt.

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Az indiai sportvezetésnek azonban a doppingellenes küzdelemben is komoly kihívásokkal kell szembenéznie. A 2022 és 2025 közötti időszakban az ország a legtöbb doppingellenes szabályszegést regisztráló államok közé tartozott. Idén áprilisban a Nemzetközi Atlétikai Szövetség független doppingellenes szervezete, az AIU magas kockázatúnak minősítette az Indiai Atlétikai Szövetséget.

Mandavija szerint az országnak egyértelmű üzenetet kell közvetítenie a sportolók és a sportvezetők felé. „India szilárd meggyőződése, hogy a kiemelkedő sportteljesítménynek mindig tisztességgel kell párosulnia. A sikert a tehetségnek, a felkészülésnek és a befektetett munkának kell meghatároznia, nem pedig tiltott szereknek vagy módszereknek” – fogalmazott a miniszter.

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Több ezer doppingellenőrzést végeztek

India a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt helyezne. A nemzeti doppingellenes ügynökség a 2025/2026-os időszakban több mint hétezer ellenőrzést végzett, emellett 350 alkalommal tartott oktatási programot a dopping veszélyeinek tudatosítása érdekében.

A tervezett büntetőjogi szigorításokkal az indiai kormány azt szeretné elérni, hogy ne csak a tiltott szereket használó sportolók, hanem az őket kiszolgáló háttérhálózat tagjai is felelősségre vonhatók legyenek.

A 2036-os olimpia rendezőjéről a NOB várhatóan 2029 közepén dönt. India számára a házigazdai szerep elnyerése nemcsak sportdiplomáciai siker lenne, hanem az ország nemzetközi megítélését is erősíthetné. Ehhez azonban a doppingellenes fellépés hitelességét is bizonyítania kell.
Címlapkép: Getty Images
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