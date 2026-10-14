Négy csuklyás férfi rabolta ki Gulácsi Pétert: feleségét is sakkban tartották a fegyveresek, kirámolták a széfet

Négy csuklyás rabló rontott be Gulácsi Péter otthonába kedden hajnalban. A spanyol hatóságok tájékoztatása szerint fegyverrel kényszerítették a Villareal kapusát, hogy nyissa ki a széfet és adja át az értékeket. Arról nem tudni, milyen értékeket raboltak el, miután luxusautókkal elmenekültek, a magyar játékos értesítette a hatóságokat, rendőrök és mentők érkeztek a sokkos állapotban lévő családhoz. Edzője együttérzésükről biztosította, de azt nem tudni, mikor térhet vissza az edzésekre.

Újabb részletek derültek ki a Gulácsi Péter családja ellen enkövetett rablótámadásról: a helyi csendőrség tájékoztatása szerint kedden, nem sokkal hajnali egy óra után hatoltak be az egyelőre ismeretlen elkövetők a magyar kapus otthonába a Valenciától északra fekvő Pucol településen található Monasterios lakóparkban, a játékos és családja már aludt.

A Noticias Valencia szerint a négy elkövető közül kettőnél fegyver, vagy annak látszó tárgy volt, felébresztették Gulácsi Pétert és terhes feleségét, arra kényszerítették őket, hogy nyissák ki a lakásban található széfet és adják át értékeiket - arról egyelőre nem tudni, pontosan milyen értékeket raboltak el. A csuklyás rablók egy órát tölthettek Gulácsiéknál, majd luxusautókkal menekültek el.

A Villareal kapusa ezt követően értesítette a hatóságokat, rendőrök és mentők érkeztek a helyszínre a sokkos állapotban lévő családhoz - fizikai sérülést az eddig ismert információk szerint sem a házaspár, sem két kisgyermekük nem szenvedett.

Mint megírtuk, az eset miatt Gulácsi kedden kihagyta csapata BL-mérkőzését, a Villareal edzője, Inigo Pérez a Napoli 3-1-es legyőzése után azt mondta, együttéreznek a családdal, arról viszont nem tudni, a magyar játékos mikor térhet vissza az edzésekre.