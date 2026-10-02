Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok

Ismét megszólalt férje pályafutásáról és kapcsolatukról Corinna Schumacher egy idén, 2026-ban bemutatott új dokumentumfilmben. A Forma–1 hétszeres világbajnokának 2013-as síbalesete óta a család szigorúan óvja a magánéletét, így Schumacher pontos állapotáról továbbra sem tudni konkrétumokat, az elmúlt évek nyilatkozataiból azonban kiderül, hogy a mindennapi küzdelmek ellenére otthon, szerető közegben gondoskodnak a legendás pilótáról.

A sportvilágot 2013 decemberében rázta meg a tragédia, amikor Michael Schumacher a francia Alpokban súlyos fejsérüléssel járó síbalesetet szenvedett.

A kómát és a kórházi kezeléseket követően a rehabilitáció a család svájci otthonában folytatódott. A hozzátartozók a kezdetektől fogva óvják a versenyzőt a nyilvánosságtól, így az elmúlt bő egy évtizedben alig láttak napvilágot hivatalos információk az egészségügyi állapotáról.

A család mindennapjairól Corinna Schumacher a 2021-es, a pilóta életét bemutató Netflix-dokumentumfilmben beszélt a legrészletesebben. Ahogy akkor fogalmazott, Michael mindenkinek hiányzik, de jelen van az életükben – még ha másképp is –, és minden nap megmutatja az erejét. Otthon kap terápiás kezeléseket, a család pedig mindent megtesz az állapotának javulásáért, valamint azért, hogy a lehető legkényelmesebben érezze magát. Felesége hangsúlyozta, hogy összetartó családként élnek, és bármi történjen is, minden tőlük telhetőt megtesznek érte - írta meg az atv.hu.

A magánszféra védelme továbbra is elsődleges számukra, ami egybevág azzal, ahogyan egykor a versenyző is óvta szeretteit a nyilvánosságtól. Corinna elmondása szerint férje korábban mindig megvédte őket, most pedig ők védik őt.

Ez a következetes hozzáállás az idén, 2026-ban bemutatott, Schumacher '94: The Birth of a Legend című legújabb dokumentumfilmben is megmutatkozik. Bár a feleség ismét őszintén mesél férje pályafutásáról és kapcsolatukról, a pilóta jelenlegi állapotát érintő részleteket továbbra is megtartják maguknak.