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Sport

Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok

Pénzcentrum
2026. október 2. 08:01

Ismét megszólalt férje pályafutásáról és kapcsolatukról Corinna Schumacher egy idén, 2026-ban bemutatott új dokumentumfilmben. A Forma–1 hétszeres világbajnokának 2013-as síbalesete óta a család szigorúan óvja a magánéletét, így Schumacher pontos állapotáról továbbra sem tudni konkrétumokat, az elmúlt évek nyilatkozataiból azonban kiderül, hogy a mindennapi küzdelmek ellenére otthon, szerető közegben gondoskodnak a legendás pilótáról.

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A sportvilágot 2013 decemberében rázta meg a tragédia, amikor Michael Schumacher a francia Alpokban súlyos fejsérüléssel járó síbalesetet szenvedett.

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A kómát és a kórházi kezeléseket követően a rehabilitáció a család svájci otthonában folytatódott. A hozzátartozók a kezdetektől fogva óvják a versenyzőt a nyilvánosságtól, így az elmúlt bő egy évtizedben alig láttak napvilágot hivatalos információk az egészségügyi állapotáról.

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A család mindennapjairól Corinna Schumacher a 2021-es, a pilóta életét bemutató Netflix-dokumentumfilmben beszélt a legrészletesebben. Ahogy akkor fogalmazott, Michael mindenkinek hiányzik, de jelen van az életükben – még ha másképp is –, és minden nap megmutatja az erejét. Otthon kap terápiás kezeléseket, a család pedig mindent megtesz az állapotának javulásáért, valamint azért, hogy a lehető legkényelmesebben érezze magát. Felesége hangsúlyozta, hogy összetartó családként élnek, és bármi történjen is, minden tőlük telhetőt megtesznek érte - írta meg az atv.hu.

A magánszféra védelme továbbra is elsődleges számukra, ami egybevág azzal, ahogyan egykor a versenyző is óvta szeretteit a nyilvánosságtól. Corinna elmondása szerint férje korábban mindig megvédte őket, most pedig ők védik őt.

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Ez a következetes hozzáállás az idén, 2026-ban bemutatott, Schumacher '94: The Birth of a Legend című legújabb dokumentumfilmben is megmutatkozik. Bár a feleség ismét őszintén mesél férje pályafutásáról és kapcsolatukról, a pilóta jelenlegi állapotát érintő részleteket továbbra is megtartják maguknak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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