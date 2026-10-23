Rossz hír érkezett Szoboszlai Dominikról: megszólalt a vezetőedző a magyar sztárfocista állapotáról

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Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool hétvégi, Brighton elleni bajnoki mérkőzését. A magyar válogatott középpályás egyelőre nem edz a csapattal, de a vezetőedzője szerint már közel jár a visszatéréshez - jelentette az Independent.

Címlapkép: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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