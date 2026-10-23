A 2026. október 23-án kezdődő futballhétvége rangadók egész sorát hozza:
Rossz hír érkezett Szoboszlai Dominikról: megszólalt a vezetőedző a magyar sztárfocista állapotáról
Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool hétvégi, Brighton elleni bajnoki mérkőzését. A magyar válogatott középpályás egyelőre nem edz a csapattal, de a vezetőedzője szerint már közel jár a visszatéréshez - jelentette az Independent.
A lap beszámolója szerint Andoni Iraola vezetőedző megerősítette, hogy nem számíthat a magyar játékosra az Anfielden rendezendő szombati találkozón. A szakember elmondta, hogy bár Szoboszlai nincs messze a visszatéréstől, jelenleg még csak egyéni edzésmunkát végez, és várhatóan egy-két napra van szüksége ahhoz, hogy újra együtt készülhessen a társaival.
A hétközi fordulóban a Villarreal ellen Bajnokok Ligája-győzelmet arató liverpooliaknál más problémák is nehezítik a csapat összeállítását. Victor Munoz pályára lépése sérülés miatt erősen kérdéses, Bradley Barcola viszont bevethető lesz a hétvégén, annak ellenére is, hogy a csütörtöki tréninget kihagyta.
Jövőre végleg megszűnik a több mint másfél évtizede működő, sportcélú TAO-támogatási rendszer
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A szakember emellett kitért Szoboszlai Dominik teherbírására és Csányi Sándor töretlen bizalmára.
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