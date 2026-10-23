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Rossz hír érkezett Szoboszlai Dominikról: megszólalt a vezetőedző a magyar sztárfocista állapotáról

Pénzcentrum
2026. október 23. 16:47 1 perc

Szoboszlai Dominik biztosan kihagyja a Liverpool hétvégi, Brighton elleni bajnoki mérkőzését. A magyar válogatott középpályás egyelőre nem edz a csapattal, de a vezetőedzője szerint már közel jár a visszatéréshez - jelentette az Independent.

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A lap beszámolója szerint Andoni Iraola vezetőedző megerősítette, hogy nem számíthat a magyar játékosra az Anfielden rendezendő szombati találkozón. A szakember elmondta, hogy bár Szoboszlai nincs messze a visszatéréstől, jelenleg még csak egyéni edzésmunkát végez, és várhatóan egy-két napra van szüksége ahhoz, hogy újra együtt készülhessen a társaival.

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A hétközi fordulóban a Villarreal ellen Bajnokok Ligája-győzelmet arató liverpooliaknál más problémák is nehezítik a csapat összeállítását. Victor Munoz pályára lépése sérülés miatt erősen kérdéses, Bradley Barcola viszont bevethető lesz a hétvégén, annak ellenére is, hogy a csütörtöki tréninget kihagyta.

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Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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