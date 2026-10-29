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Lelépte amerikai riválisát a népszerű sportszergyártó: komoly sikert értek el a távol-keleti piacon
Az Adidas arra számít, hogy legnagyobb, ám jelenleg leggyengébben teljesítő európai piacán az idei év utolsó negyedévében újra növekedésnek indulnak az eladások. A német sportszergyártó emellett megerősítette a teljes évre vonatkozó, korábban megemelt pénzügyi előrejelzését is, ami kedvező fogadtatásra talált a befektetők körében.
A vállalat közleménye szerint az európai régióban a negyedik negyedév során magas egy számjegyű növekedés várható. A kedvező fordulatot elsősorban a korábban elhalasztott szállítások teljesülése és az ebből fakadó bevételek átcsúszása, valamint az élénkülő nagykereskedelmi értékesítés segíti. A JPMorgan elemzői szerint a javuló európai kilátások megnyugtathatják a piacot, a hír hatására az Adidas részvényei 2,5 százalékkal erősödtek a tőzsdei nyitásban.
A cég összforgalmának közel harmadát adó európai piacon a harmadik negyedévben még visszaesést mértek. A kiskereskedők ugyanis a felhalmozódott raktárkészletek miatt erőteljes leárazásokra és akciókra kényszerültek, ami visszafogta a nagykereskedelmi keresletet. Ennek következtében a régió árfolyamszűrt nettó árbevétele 4 százalékkal, 2,24 milliárd euróra csökkent az időszakban - számolt be a reuters.
A többi kulcsfontosságú piacon ezzel szemben kifejezetten jól teljesített a vállalat. Észak-Amerikában 12 százalékkal, a kínai régióban pedig 13 százalékkal bővültek az eladások. Kínában az Adidas ezzel maga mögé utasította amerikai riválisát, a Nike-t, amelynek a térségbeli forgalma már kilenc egymást követő negyedéve zsugorodik, így alternatív bevételi forrásként egyre inkább az olyan piacok felé fordul, mint amilyen India.
A piaci versenyben az Adidas komoly összegeket fordít a termékfejlesztésre. Ennek egyik eredménye a márka eddigi legkönnyebb versenyfutócipője, az Adizero Adios Pro Evo 3, amelyben a kenyai Sabastian Sawe áprilisban két órán belüli idővel teljesítette a maratoni távot.
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A cégcsoport a futó- és futballtermékek iránti élénk keresletre hivatkozva megerősítette a harmadik negyedévre vonatkozó, már korábban közölt előzetes eredményeit, valamint a megemelt éves célkitűzéseit. A marketingre és az értékesítési pontokra fordított kiadások 4 százalékkal, 833 millió euróra nőttek, ami a júliusi labdarúgó-világbajnoksághoz kapcsolódó fokozott márkaépítést, valamint a reklámköltések augusztus óta tartó normalizálódását tükrözi.
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