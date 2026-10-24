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Felfoghatatlan vagyont gyűjtött össze Cristiano Ronaldo: ennyit keresett eddig karrierjéből a sztárfocista
Cristiano Ronaldo lett az első aktív sportoló, akinek pályafutása során szerzett összbevétele meghaladta a kétmilliárd dollárt. A 41 éves portugál labdarúgó a becslések szerint a 2026/2027-es szezonban mintegy 300 millió dollárt kereshet, amelyből 250 milliót klubjától, a szaúdi al-Nasszrtól kap, további 50 millió pedig reklámszerződésekből és üzleti vállalkozásokból származik. A kétmilliárd dolláros határt jövőre Lionel Messi is átlépheti.
Cristiano Ronaldo első aktív sportolóként átlépte a kétmilliárd dollárt a teljes pályafutása során szerzett bevételeivel - számolt be róla a Forbes. A kiadvány becslése szerint a szaúdi al-Nasszr 41 éves portugál csatára mintegy 250 millió dollárt fog keresni a 2026/2027-es szezonban klubcsapatában, további 50 millió dollár pedig reklámszerződéseiből és egyéb üzleti vállalkozásaiból folyik be.
Az ötszörös Aranylabda-győztest, aki minden idők legjobb góllövőjeként jelenleg 982 találatnál tart, jövőre követheti a nagy vetélytárs, a klubszinten még szintén aktív Lionel Messi. Az Inter Miami 39 éves, nyolcszoros aranylabdás argentin világsztárjának futballjövedelme jövőre haladhatja meg a kétmilliárd dollárt.
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