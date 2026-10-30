Egymás sarkában az éllovasok: pattanásig feszült a helyzet az OTP Bank Ligában - csúcsmeccsek jönnek a hétvégén

Fordulónyi izgalom vár az OTP Bank Liga szurkolóira: a listavezető Győri ETO és a vele azonos pontszámon álló Puskás Akadémia is pályára lép, miközben a harmadik Ferencváros a nyári, 4-2-es vereségért revansra készül a Paks ellen. A hétvégi program szombat délutántól vasárnap estig hat mérkőzést kínál.

A 11. forduló a bajnokság élmezőnye szempontjából is sokat nyomhat a latba. A tabella élén mindössze egy pont választja el a dobogósokat az üldözőktől, így a hétvégi találkozók kimenetele komolyan átrendezheti az erősorrendet.

A kiesés elől menekülő csapatok számára szintén rendkívül fontos pontokról van szó, hiszen az alsóházban is nagyon szoros a mezőny.

A listavezető Győri ETO a Vasast fogadja

A hétvége egyik legnagyobb érdeklődésre számot tartó mérkőzését szombat este rendezik, amikor a listavezető Győri ETO FC a Vasas FC-t fogadja.

A hazaiak remek formában várják az összecsapást, hiszen utóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek, és 21 ponttal vezetik a tabellát.

A Vasas a középmezőnyből érkezik 15 ponttal, és a legutóbbi két győzelme után egy gyengébb sorozatot követően igyekszik ismét stabilizálni a formáját. A nyári egymás elleni találkozó 2-2-es döntetlennel zárult, ami most is szoros csatát vetít előre.

Debrecenben lép pályára a Puskás Akadémia

A Győrrel azonos, 21 pontos Puskás Akadémia vasárnap a Debreceni VSC otthonában lép pályára, noha a párosítás a hazai pálya szempontjából fordított az eredeti kiíráshoz képest.

A felcsútiak számára az a tét, hogy lépést tartsanak a bajnoki címért folyó versenyben. A Debrecen 16 ponttal a dobogó közelében kapaszkodva igyekszik otthon tartani a pontokat. A legutóbbi egymás elleni mérkőzésen a Puskás 2-0-ra nyert, így a hajdúságiakat a revansvágy is hajthatja.

Ferencváros–Paks: revans a 4-2-es vereségért

Komoly pikantériát ígér a Ferencváros–Paksi FC vasárnapi találkozója is. A harmadik helyen álló zöld-fehérek 17 ponttal, sorozatban négy döntetlen után végre ismét győzelemmel zártak, ám a bajnoki cím megtartásához stabilabb teljesítményre lesz szükségük.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Paks ugyancsak 17 ponttal áll, és jó emlékeket őrizhet a nyári, hazai pályán aratott 4-2-es diadalról. A két csapat formája hullámzó, így nyílt mérkőzésre van kilátás.

Alsóházi rangadók szombaton

A további szombati programban a Budapest Honvéd a Kisvárdát fogadja, és mindkét együttes az alsóház lakója, így a találkozó a bennmaradásért vívott csata szempontjából is kiemelt jelentőségű. A két csapat nyári bajnokiján 1-1-es döntetlen született.

Szintén szombaton a Zalaegerszeg az MTK Budapestet látja vendégül. A két együttes 10, illetve 12 ponttal a tabella alsó régiójában szerénykedik, és mindkettőnek sürgetően szüksége van a pontokra. Különösen az MTK helyzete aggasztó, hiszen legutóbbi öt mérkőzéséből négyet elveszített.

Újpest–Nyíregyháza zárja a fordulót

Vasárnap zárásként az Újpest FC a Nyíregyháza ellen lép pályára. A lila-fehérek 15 ponttal hullámzó formában állnak. A Nyíregyháza 11 ponttal a kiesőhelyek közeléből próbál feljebb kapaszkodni.

A nyári találkozón a Szabolcs megyeiek 2-1-re diadalmaskodtak, így az Újpest revánsra készülhet.

Címlapkép: Derencsényi István, MTI/MTVA