Negyedszázados átok tört meg: Harry Kane a világ legjobb labdarúgója, övé az Aranylabda

Huszonöt év elteltével ismét angol játékos, a Bayern München 33 éves támadója, Harry Kane nyerte az Aranylabdát. A csatár, aki 73 góllal és hazai duplázással zárta az idényt, Kylian Mbappét és Lamine Yamalt előzte meg a hétfő esti londoni díjátadón.

A legrangosabb egyéni futballtrófea átadóját a díj 70. évfordulója alkalmából Párizs helyett ezúttal Londonban, a Palladium színházban rendezték meg, tisztelegve a legelső, 1956-os győztes, Stanley Matthews emléke előtt. A gála a hatalmas közlekedési dugók miatt 45 perces késéssel indult, a szervezők pedig már az eseményt megelőzően kínos hibát vétettek, ugyanis a Ballon d’Or hivatalos felületén órákkal a ceremónia előtt tévesen Mbappét és Yamalt is győztesként tüntették fel, majd gyorsan törölték a bejegyzéseket. A díj tényleges átadásakor azonban már a nézőtéren is zúgott a "Harry, Harry, Harry" skandálás.

Michael Owen 2001-es elismerése óta Kane az első angol labdarúgó, aki kiérdemelte ezt a trófeát. A bajorok csatáraként a Bundesliga gólkirálya lett, klubjával pedig megnyerte a bajnokságot és a Német Kupát is. Kiemelkedő formáját jól mutatja, hogy az idény legeredményesebb játékosának járó Gerd Müller-díjat is ő vehette át a gálán.

Köszönőbeszédében a támadó elmondta, szinte meg sem tud szólalni, és rendkívül különleges számára, hogy szülővárosában, Londonban képviselheti az angol címert. Külön háláját fejezte ki korábbi edzőinek és nevelőklubjának, a Tottenhamnek, de kiemelte, hogy óriási megtiszteltetés számára a müncheni csapatban játszani, és örül, hogy a trófeát visszaviheti Németországba.

A londoni estén további díjakat is kiosztottak. A legjobb 21 éven aluli futballistának járó Kopa-díjat Lamine Yamal kapta, a legjobb kapusnak választott Unai Simón vehette át a Jasin-díjat, míg az év férfi klubjának a Paris Saint-Germaint, a nőknél pedig a Barcelonát választották.