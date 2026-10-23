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Izgalmas hosszú hétvége vár a magyar foci rajongóira: rangadók és kiesési csaták az OTP Bank Liga 11. fordulójában
Az OTP Bank Liga 11. fordulójában a listavezető Puskás Akadémia a sereghajtó Nyíregyházát, a Győri ETO az Újpestet, a Ferencváros pedig az MTK-t fogadja, miközben a tabella közepén minimális pontkülönbségek dönthetnek a helyezésekről.
Az OTP Bank Liga 11. fordulója a hétvégén ismét számos izgalmas összecsapást kínál. A listavezető Puskás Akadémia hazai pályán fogadja a sereghajtó Nyíregyházát, a Győri ETO az Újpestet látja vendégül a dobogóért folyó harcban, vasárnap este pedig a Ferencváros az MTK ellen lép pályára a fővárosi rangadón.
A bajnokság szorossága a tabella közepén különösen szembetűnő: a harmadik és a nyolcadik hely között mindössze néhány pont a különbség, így a hétvégi eredmények jelentősen átrendezhetik az élmezőny képét.
A forduló szombaton három, vasárnap pedig szintén három mérkőzéssel zajlik, köztük több olyannal, amelynek komoly tétje van mind az élbolyban, mind a kiesés elleni küzdelemben.
Rangadó a fővárosban: Ferencváros – MTK Budapest
Vasárnap 18 órakor a forduló egyik legnagyobb érdeklődéssel várt mérkőzésén a Ferencváros az MTK Budapestet fogadja. A zöld-fehérek egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, 14 ponttal az ötödik helyen állnak, formájuk azonban ingadozó, hiszen az elmúlt négy bajnokijukon sorozatban döntetlent játszottak.
Egy győzelemmel közelebb kerülhetnének a dobogóhoz. Az MTK a tabella középmezőnyében, a nyolcadik helyen áll, és az utóbbi hetekben hullámzó teljesítményt nyújt. A legutóbbi egymás elleni találkozón, idén februárban a Ferencváros 3–1-re nyert idegenben, így a papírforma most is a hazaiak mellett szól.
Dobogós csata: Győri ETO FC – Újpest FC
Szombaton 17 órakor a második helyen álló Győri ETO a negyedik Újpestet fogadja, így a mérkőzés közvetlen hatással lehet a dobogó alakulására. A győriek 18 ponttal vezetik az üldözők mezőnyét a listavezető Puskás Akadémia mögött, formájuk azonban hullámzó, győzelmek és vereségek váltogatják egymást.
Az Újpest 15 ponttal áll, és egy sikerrel akár beérheti riválisát. A legutóbbi összecsapást, idén februárban, a Győr nyerte 2–1-re hazai pályán.
A listavezető dolga: Puskás Akadémia – Nyíregyháza
A tabellát vezető Puskás Akadémia vasárnap 15:30-kor a sereghajtó Nyíregyházát fogadja. A felcsútiak 21 ponttal állnak az élen, bár az utóbbi két meccsüket elveszítették, így a hazai siker létfontosságú lenne pozíciójuk megőrzéséhez.
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A Nyíregyháza mindössze 8 ponttal a tabella utolsó helyén áll, és rossz formában van, az elmúlt öt fordulóban nem tudott győzni. Érdekesség, hogy a legutóbbi találkozón, idén márciusban éppen a Nyíregyháza nyert 2–1-re Felcsúton, így a vendégek bízhatnak a bravúr megismétlésében.
A forduló további mérkőzései
Szombaton 14:30-kor a Budapest Honvéd a Debreceni VSC-t fogadja. A két csapat a tabella alsó-középső régiójában helyezkedik el: a Debrecen 13, a Honvéd pedig 10 ponttal áll, utóbbi egy mérkőzéssel kevesebbet játszva.
A legutóbbi egymás elleni meccsük 1–1-es döntetlennel zárult, és most is kiegyenlített összecsapás várható. Szombat este 19:30-kor a Zalaegerszegi TE a Kisvárdát fogadja, kifejezetten a kiesés elleni harc szempontjából fontos mérkőzésen.
A ZTE 9 ponttal a tabella alján, a tizenegyedik helyen áll, és rendkívül ingadozó a teljesítménye, győzelmek és vereségek váltakoznak.A Kisvárda 11 ponttal valamivel jobb helyzetben van, de sok döntetlent játszik. A hazaiak a legutóbbi találkozón 2–0-ra győztek.
Vasárnap 13:15-kor a Vasas FC a Paksi FC-t látja vendégül. A Vasas 15 ponttal a harmadik, a Paks 14 ponttal a hatodik helyen áll, így a középmezőny élcsoportjáért zajló összecsapás mindkét csapat számára fontos lehet a dobogó közelében maradás szempontjából. Legutóbbi bajnoki találkozójuk 2022-ben 2–2-es döntetlennel zárult.
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