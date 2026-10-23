Meccsdömping jön a hosszú hétvégén: egymásnak feszülnek az európai foci óriásai, az El Clásico lesz a hab a tortán

A 2026. október 23-án kezdődő futballhétvége rangadók egész sorát hozza: El Clásico Barcelonában, londoni derbi a Premier League-ben, valamint csúcsmeccsek az olasz és francia élvonalban. A tabellák állása alapján több mérkőzés is komoly téttel bír a bajnoki cím és az európai kupaindulás szempontjából.

Az előttünk álló napokban Európa szinte minden jelentős bajnokságában izgalmas fordulók várnak a futballrajongókra. A legnagyobb figyelem természetesen a vasárnap esti Barcelona–Real Madrid összecsapásra irányul, ahol a hibátlan mérleggel álló katalánok fogadják az ősi rivális Királyi Gárdát.

Angliában a Chelsea és a Tottenham londoni rangadója, valamint a listavezető Manchester City vendégjátéka az Aston Villa otthonában ígérkezik emlékezetesnek. Olaszországban a Napoli–Roma derbi és az élen álló Inter meccse, míg Franciaországban a PSG–Lyon klasszikus ad okot a várakozásra.

La Liga – Az év rangadója Barcelonában

A spanyol bajnokság 10. fordulójának koronája egyértelműen az El Clásico, amely

2026. október 25-én, vasárnap 21:00-kor kerül megrendezésre a Camp Nouban.

A Barcelona jelenleg hibátlan mérleggel áll a tabella élén: kilenc meccsből kilenc győzelem, és az elmúlt öt bajnokijukat is magabiztosan nyerték.

A Real Madrid hat ponttal lemaradva a harmadik helyen áll. A madridiak legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek, közben azonban egy vereséget is elszenvedtek. A tavaszi összecsapáson a Barça 2-0-ra győzött hazai pályán, így a madridiak revansra éheznek.

A katalánok számára egy újabb győzelem kilenc pontos előnyt jelentene a Királyi Gárdával szemben, ami már komoly fór lehetne a bajnoki hajrára nézve.

A szombati programban az Atletico Madrid az RC Deportivo ellen lép pályára 21:00-kor. A Colchoneros remek formában van: legutóbbi öt meccsükön egyaránt győztek, és a második helyen állnak 22 ponttal. A vendégek a középmezőnyben tanyáznak, így a hazai siker papíron borítékolhatónak tűnik.

A Sportonline oldalán folyamatosan követhetik a La Liga legfrissebb eredményeit és a tabella alakulását.

A forduló további meccsei:

Deportivo Alavés - Malaga (21:00, péntek)

Rayo Vallecano - Elche CF (14:00)

Racing Santander - Espanyol (16:15)

Valencia CF - Villarreal CF (18:30)

Athletic Club - Getafe (14:00, vasárnap)

RC Celta - Real Betis (16:15)

Real Sociedad - Levante (18:30)

Premier League – Londoni csata és a City újabb vizsgája

Az angol élvonal hétvégéje szombaton a Chelsea–Tottenham londoni derbivel éri el csúcspontját.

A mérkőzést 18:30-kor rendezik a Stamford Bridge-en. A Chelsea a negyedik helyen áll, és hazai pályán mindig különösen motivált a rivális Spurs ellen. A Tottenham viszont kevés okot ad a bizakodásra: legutóbbi öt meccsükből csak egyet nyertek. Ráadásul az augusztusi összecsapáson idegenben 2-1-re győzték le a Kékeket, így a hazaiak most egyértelműen revánsra készülnek.

A nap másik nagy rangadója korábban kezdődik: 13:30-kor az Aston Villa fogadja a hibátlan mérlegű Manchester Cityt. A listavezető City mind a hét bajnokiját megnyerte, és jelenleg három ponttal előzi meg az Arsenalt. A Villa számára bíztató emlék, hogy májusban idegenben 2-1-re legyőzték Guardiola csapatát. Azóta azonban hullámzó a teljesítményük: két győzelem mellett két döntetlen és egy vereség szerepel a mérlegükben.

Vasárnap a Liverpool a harmadik helyezett Brightont fogadja 15:00-kor. A Vörösök az ötödik helyen állnak, míg a vendégek remek formában vannak: négy győzelemmel és egy döntetlennel a hátuk mögött érkeznek az Anfieldre. A tavaszi találkozón a Brighton hazai pályán 2-1-re nyert.

A forduló további meccsei:

Ipswich Town - Nottingham Forest (21:00, péntek)

Arsenal - Everton (16:00)

Coventry City - Fulham (16:00)

Crystal Palace - Newcastle United (15:00, vasárnap)

Hull City - Brentford (15:00)

Manchester United - Bournemouth AFC (15:00)

Sunderland - Leeds United (17:30)

Serie A – Olasz rangadók a hétvégén

Az olasz bajnokságban szombaton 18:00-kor kerül sor a Napoli–AS Roma derbire. Mindkét csapat az élmezőnyhöz tartozik: a Roma a harmadik helyen áll 17 ponttal, a Napoli viszont csalódást keltően teljesít, és csak a kilencedik pozíciót foglalja el. A nápolyiak formája hektikus, legutóbbi öt meccsükből kettőt elveszítettek. A februári összecsapás 2-2-es döntetlennel zárult, így mindkét fél győzelemre éhes.

Vasárnap a listavezető Internazionale a Fiorentinát fogadja 12:30-kor. A milánóiak és a Lazio egyaránt 19 ponttal állnak az élen, így minden győzelem kulcsfontosságú. Az Inter kiváló formában van: legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. A Fiorentina viszont a sereghajtók között található, és öt vereségből áll a szériájuk, így a milánói siker papíron borítékolhatónak tűnik.

Az este folyamán az AC Milan az Udinese vendégeként lép pályára 20:45-kor. A rossoneriek veretlenek a szezonban, ugyanakkor a tavaszi összecsapáson hazai pályán 3-0-ra kikaptak az Udinesétől. A vendéglátók most katasztrofális sorozatban vannak, öt vereséggel a hátuk mögött.

A Sportonline Serie A oldalán élőben követhetik az olasz bajnokság alakulását.

A forduló további meccsei:

Torino - Monza (20:45, péntek)

Cagliari - Bologna (15:00)

Como - Sassuolo (15:00)

Lazio - Parma (20:45)

Genoa - Venezia (15:00, vasárnap)

Atalanta - Frosinone (15:00)

Lecce - Juventus (18:00)

Bundesliga – Dortmund és Bayern is pályára lép

A német bajnokságban szombaton 18:30-kor a Borussia Dortmund az Eintracht Frankfurtot fogadja. A BVB a Bayern Münchennel holtversenyben vezeti a tabellát 14 ponttal, és legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. A Frankfurt a középmezőnyben található, és a tavaszi összecsapáson 3-2-re kikaptak a Signal Iduna Parkban. A hazai siker elengedhetetlen a címvédő Bayern szorongatásához.

Vasárnap 17:30-kor az SC Freiburg fogadja a Bayern Münchent. A hazaiak remek formában vannak, három győzelem áll a nevük mellett, és tavaly hazai pályán csak szoros meccsen, 3-2-re kaptak ki a bajor óriástól. A Bayern jelenleg a Dortmunddal együtt vezeti a tabellát, és bár veretlenek, két döntetlen is becsúszott a mérlegükbe. A Freiburg meglepetésre is képes lehet.

A forduló további meccsei:

VfB Stuttgart - Mönchengladbach (20:30, péntek)

RB Leipzig - SV 07 Elversberg (15:30)

FC Augsburg - Union Berlin (15:30)

1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen (15:30)

FC Köln - Schalke 04 (15:30)

SC Paderborn 07 - Hamburger SV (15:30)

TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen (15:30, vasárnap)

Ligue 1 – Francia klasszikus zárja a hétvégét

A francia bajnokság legnagyobb rangadóját vasárnap 20:45-kor rendezik: a Paris Saint-Germain a Lyont fogadja. A tabella rendkívüli szorossága miatt ez a meccs különösen pikáns: öt csapat – köztük mindkét rivális – egyaránt 14 ponttal áll az élen. A PSG legutóbbi négy bajnokiját megnyerte, de tavaly a Lyon éppen a Parc des Princes-ben győzött 2-1-re. A lyoni csapat szintén kiváló formában érkezik, így ez a mérkőzés akár a bajnoki címről is dönthet a szezon végén.

Korábban, vasárnap 15:00-kor az AS Monaco a LOSC Lille-t fogadja, szintén két, a tabella élén tanyázó csapat összecsapásán. Májusban a Lille idegenben 1-0-ra nyert, így a monacóiak hazai pályán revansra készülnek.

A Sportonline Ligue 1 rovatában minden fontos eredményt megtalálnak majd.

A forduló további meccsei:

Stade Brestois 29 - OGC Nice (20:45, péntek)

Toulouse FC - Troyes (17:15)

RC Lens - Paris FC (20:45)

Angers SCO - Lorient (17:15, vasárnap)

AJ Auxerre - Le Mans (17:15)

Marseille - Havre Athletic Club (17:15)

Stade Rennais FC - RC Strasbourg (17:15)

Az előttünk álló hétvége tehát bővelkedik izgalmas összecsapásokban. Az El Clásico minden bizonnyal a legnagyobb figyelem középpontjában lesz, de a londoni derbi, valamint az olasz és francia rangadók is garantálják, hogy a futballrajongóknak nem lesz egy nyugodt pillanatuk sem. A bajnoki tabellák állása alapján több mérkőzés is sorsdöntő lehet a szezon további alakulása szempontjából.