2026. október 23. péntek Gyöngyi
14 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Madrid, Spanyolország – 2026. szeptember 13.: A nyári időszakban az emberek aktívan vásárolják a népszerű futballmezeket – többek között az FC Barcelona és a Real Madrid mezeit – a madridi El Rastro zsúfolt szabadtéri utcai piacán
Sport

Meccsdömping jön a hosszú hétvégén: egymásnak feszülnek az európai foci óriásai, az El Clásico lesz a hab a tortán

Pénzcentrum
2026. október 23. 07:36 6 perc

A 2026. október 23-án kezdődő futballhétvége rangadók egész sorát hozza: El Clásico Barcelonában, londoni derbi a Premier League-ben, valamint csúcsmeccsek az olasz és francia élvonalban. A tabellák állása alapján több mérkőzés is komoly téttel bír a bajnoki cím és az európai kupaindulás szempontjából.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az előttünk álló napokban Európa szinte minden jelentős bajnokságában izgalmas fordulók várnak a futballrajongókra. A legnagyobb figyelem természetesen a vasárnap esti Barcelona–Real Madrid összecsapásra irányul, ahol a hibátlan mérleggel álló katalánok fogadják az ősi rivális Királyi Gárdát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Angliában a Chelsea és a Tottenham londoni rangadója, valamint a listavezető Manchester City vendégjátéka az Aston Villa otthonában ígérkezik emlékezetesnek. Olaszországban a Napoli–Roma derbi és az élen álló Inter meccse, míg Franciaországban a PSG–Lyon klasszikus ad okot a várakozásra.

La Liga – Az év rangadója Barcelonában

A spanyol bajnokság 10. fordulójának koronája egyértelműen az El Clásico, amely

2026. október 25-én, vasárnap 21:00-kor kerül megrendezésre a Camp Nouban.

A Barcelona jelenleg hibátlan mérleggel áll a tabella élén: kilenc meccsből kilenc győzelem, és az elmúlt öt bajnokijukat is magabiztosan nyerték.

A Real Madrid hat ponttal lemaradva a harmadik helyen áll. A madridiak legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek, közben azonban egy vereséget is elszenvedtek. A tavaszi összecsapáson a Barça 2-0-ra győzött hazai pályán, így a madridiak revansra éheznek.

A katalánok számára egy újabb győzelem kilenc pontos előnyt jelentene a Királyi Gárdával szemben, ami már komoly fór lehetne a bajnoki hajrára nézve.

A szombati programban az Atletico Madrid az RC Deportivo ellen lép pályára 21:00-kor. A Colchoneros remek formában van: legutóbbi öt meccsükön egyaránt győztek, és a második helyen állnak 22 ponttal. A vendégek a középmezőnyben tanyáznak, így a hazai siker papíron borítékolhatónak tűnik.

A Sportonline oldalán folyamatosan követhetik a La Liga legfrissebb eredményeit és a tabella alakulását.

A forduló további meccsei:

  • Deportivo Alavés - Malaga (21:00, péntek)
  • Rayo Vallecano - Elche CF (14:00)
  • Racing Santander - Espanyol (16:15)
  • Valencia CF - Villarreal CF (18:30)
  • Athletic Club - Getafe (14:00, vasárnap)
  • RC Celta - Real Betis (16:15)
  • Real Sociedad - Levante (18:30)

Premier League – Londoni csata és a City újabb vizsgája

Az angol élvonal hétvégéje szombaton a Chelsea–Tottenham londoni derbivel éri el csúcspontját.

A mérkőzést 18:30-kor rendezik a Stamford Bridge-en. A Chelsea a negyedik helyen áll, és hazai pályán mindig különösen motivált a rivális Spurs ellen. A Tottenham viszont kevés okot ad a bizakodásra: legutóbbi öt meccsükből csak egyet nyertek. Ráadásul az augusztusi összecsapáson idegenben 2-1-re győzték le a Kékeket, így a hazaiak most egyértelműen revánsra készülnek.

A nap másik nagy rangadója korábban kezdődik: 13:30-kor az Aston Villa fogadja a hibátlan mérlegű Manchester Cityt. A listavezető City mind a hét bajnokiját megnyerte, és jelenleg három ponttal előzi meg az Arsenalt. A Villa számára bíztató emlék, hogy májusban idegenben 2-1-re legyőzték Guardiola csapatát. Azóta azonban hullámzó a teljesítményük: két győzelem mellett két döntetlen és egy vereség szerepel a mérlegükben.

Vasárnap a Liverpool a harmadik helyezett Brightont fogadja 15:00-kor. A Vörösök az ötödik helyen állnak, míg a vendégek remek formában vannak: négy győzelemmel és egy döntetlennel a hátuk mögött érkeznek az Anfieldre. A tavaszi találkozón a Brighton hazai pályán 2-1-re nyert.

A forduló további meccsei:

  • Ipswich Town - Nottingham Forest (21:00, péntek)
  • Arsenal - Everton (16:00)
  • Coventry City - Fulham (16:00)
  • Crystal Palace - Newcastle United (15:00, vasárnap)
  • Hull City - Brentford (15:00)
  • Manchester United - Bournemouth AFC (15:00)
  • Sunderland - Leeds United (17:30)

Serie A – Olasz rangadók a hétvégén

Az olasz bajnokságban szombaton 18:00-kor kerül sor a Napoli–AS Roma derbire. Mindkét csapat az élmezőnyhöz tartozik: a Roma a harmadik helyen áll 17 ponttal, a Napoli viszont csalódást keltően teljesít, és csak a kilencedik pozíciót foglalja el. A nápolyiak formája hektikus, legutóbbi öt meccsükből kettőt elveszítettek. A februári összecsapás 2-2-es döntetlennel zárult, így mindkét fél győzelemre éhes.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Vasárnap a listavezető Internazionale a Fiorentinát fogadja 12:30-kor. A milánóiak és a Lazio egyaránt 19 ponttal állnak az élen, így minden győzelem kulcsfontosságú. Az Inter kiváló formában van: legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. A Fiorentina viszont a sereghajtók között található, és öt vereségből áll a szériájuk, így a milánói siker papíron borítékolhatónak tűnik.

Az este folyamán az AC Milan az Udinese vendégeként lép pályára 20:45-kor. A rossoneriek veretlenek a szezonban, ugyanakkor a tavaszi összecsapáson hazai pályán 3-0-ra kikaptak az Udinesétől. A vendéglátók most katasztrofális sorozatban vannak, öt vereséggel a hátuk mögött.

A Sportonline Serie A oldalán élőben követhetik az olasz bajnokság alakulását.

A forduló további meccsei:

  • Torino - Monza (20:45, péntek)
  • Cagliari - Bologna (15:00)
  • Como - Sassuolo (15:00)
  • Lazio - Parma (20:45)
  • Genoa - Venezia (15:00, vasárnap)
  • Atalanta - Frosinone (15:00)
  • Lecce - Juventus (18:00)

Bundesliga – Dortmund és Bayern is pályára lép

A német bajnokságban szombaton 18:30-kor a Borussia Dortmund az Eintracht Frankfurtot fogadja. A BVB a Bayern Münchennel holtversenyben vezeti a tabellát 14 ponttal, és legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. A Frankfurt a középmezőnyben található, és a tavaszi összecsapáson 3-2-re kikaptak a Signal Iduna Parkban. A hazai siker elengedhetetlen a címvédő Bayern szorongatásához.

Vasárnap 17:30-kor az SC Freiburg fogadja a Bayern Münchent. A hazaiak remek formában vannak, három győzelem áll a nevük mellett, és tavaly hazai pályán csak szoros meccsen, 3-2-re kaptak ki a bajor óriástól. A Bayern jelenleg a Dortmunddal együtt vezeti a tabellát, és bár veretlenek, két döntetlen is becsúszott a mérlegükbe. A Freiburg meglepetésre is képes lehet.

A forduló további meccsei:

  • VfB Stuttgart - Mönchengladbach (20:30, péntek)
  • RB Leipzig - SV 07 Elversberg (15:30)
  • FC Augsburg - Union Berlin (15:30)
  • 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen (15:30)
  • FC Köln - Schalke 04 (15:30)
  • SC Paderborn 07 - Hamburger SV (15:30)
  • TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen (15:30, vasárnap)

Ligue 1 – Francia klasszikus zárja a hétvégét

A francia bajnokság legnagyobb rangadóját vasárnap 20:45-kor rendezik: a Paris Saint-Germain a Lyont fogadja. A tabella rendkívüli szorossága miatt ez a meccs különösen pikáns: öt csapat – köztük mindkét rivális – egyaránt 14 ponttal áll az élen. A PSG legutóbbi négy bajnokiját megnyerte, de tavaly a Lyon éppen a Parc des Princes-ben győzött 2-1-re. A lyoni csapat szintén kiváló formában érkezik, így ez a mérkőzés akár a bajnoki címről is dönthet a szezon végén.

Korábban, vasárnap 15:00-kor az AS Monaco a LOSC Lille-t fogadja, szintén két, a tabella élén tanyázó csapat összecsapásán. Májusban a Lille idegenben 1-0-ra nyert, így a monacóiak hazai pályán revansra készülnek.

A Sportonline Ligue 1 rovatában minden fontos eredményt megtalálnak majd.

A forduló további meccsei:

  • Stade Brestois 29 - OGC Nice (20:45, péntek)
  • Toulouse FC - Troyes (17:15)
  • RC Lens - Paris FC (20:45)
  • Angers SCO - Lorient (17:15, vasárnap)
  • AJ Auxerre - Le Mans (17:15)
  • Marseille - Havre Athletic Club (17:15)
  • Stade Rennais FC - RC Strasbourg (17:15)

Az előttünk álló hétvége tehát bővelkedik izgalmas összecsapásokban. Az El Clásico minden bizonnyal a legnagyobb figyelem középpontjában lesz, de a londoni derbi, valamint az olasz és francia rangadók is garantálják, hogy a futballrajongóknak nem lesz egy nyugodt pillanatuk sem. A bajnoki tabellák állása alapján több mérkőzés is sorsdöntő lehet a szezon további alakulása szempontjából.

 
Címlapkép: Getty Images
#sport #labdarúgás #premier league #real madrid #bundesliga #chelsea #La Liga #fc barcelona #serie a #ligue 1 #El Clásico
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:01
09:47
09:28
09:17
09:01
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
október 22. 13:44 Tovább esik a forint: több mint egy évtizede nem látott fordulat rázza meg a piacokat
október 22. 10:33 Hirtelen szakadt be az OTP a nyitásban – Eladási hullám söpör végig az európai tőzsdéken
október 21. 17:34 Szárnyal a Nasdaq, de lemaradt a magyar tőzsde – Brutális tőzsdei debütálás forgathatja fel a piacot
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 22.
Ördögi csapdába került Franciaország: miért tehetetlen a kormány a pusztító zavargásokkal, fosztogatással szemben?
2026. október 23.
Elárulta a kertész, mit érdemes ültetni a sírra Mindenszentekkor: a legdrágább a magyal, az árvácska jóval olcsóbban megúszható
2026. október 22.
Hogyan hat a bankszámla-költségekre a tranzakciós illeték 2027-től várható módosítása
2026. október 22.
Donald Trump kitüntetése és milliárdos üzletek miatt robbant ki a botrány a sportvilágban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 23. péntek
Gyöngyi
43. hét
Október 23.
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja
Október 23.
Mole Avogadro nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok
2
3 hete
Börtönbe megy a volt világbajnok: gyomorforgató, amit elkövetett, hét évet kapott
3
1 hete
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
4
5 napja
Kitálalt a volt sportvezető: elképesztő, ami a sukorói kajak-kenu akadémia körül történik - tényleg félmillió forint egy vécékefetartó?
5
1 hete
Vallottak a szakértők: kiderült, hányadik helyen áll Magyarország a 2036-os olimpia rendezéséért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza eladási árfolyam
amelyen a bank a számlánkon lévő forintot átváltja külföldi devizára.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 23. 10:01
Elárulta a kertész, mit érdemes ültetni a sírra Mindenszentekkor: a legdrágább a magyal, az árvácska jóval olcsóbban megúszható
Pénzcentrum  |  2026. október 23. 07:06
Téli szünet 2026/27: itt a rendelet, mikor kezdődik és meddig tart a téli szünet, hogy változik a menetrend
Agrárszektor  |  2026. október 23. 09:03
Fokozott járványveszély van Magyarországon: óvintézkedések jönnek