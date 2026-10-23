Az OTP Bank Liga 11. fordulójában a listavezető Puskás Akadémia a sereghajtó Nyíregyházát, a Győri ETO az Újpestet, a Ferencváros pedig az MTK-t fogadja
Meccsdömping jön a hosszú hétvégén: egymásnak feszülnek az európai foci óriásai, az El Clásico lesz a hab a tortán
A 2026. október 23-án kezdődő futballhétvége rangadók egész sorát hozza: El Clásico Barcelonában, londoni derbi a Premier League-ben, valamint csúcsmeccsek az olasz és francia élvonalban. A tabellák állása alapján több mérkőzés is komoly téttel bír a bajnoki cím és az európai kupaindulás szempontjából.
Az előttünk álló napokban Európa szinte minden jelentős bajnokságában izgalmas fordulók várnak a futballrajongókra. A legnagyobb figyelem természetesen a vasárnap esti Barcelona–Real Madrid összecsapásra irányul, ahol a hibátlan mérleggel álló katalánok fogadják az ősi rivális Királyi Gárdát.
Angliában a Chelsea és a Tottenham londoni rangadója, valamint a listavezető Manchester City vendégjátéka az Aston Villa otthonában ígérkezik emlékezetesnek. Olaszországban a Napoli–Roma derbi és az élen álló Inter meccse, míg Franciaországban a PSG–Lyon klasszikus ad okot a várakozásra.
La Liga – Az év rangadója Barcelonában
A spanyol bajnokság 10. fordulójának koronája egyértelműen az El Clásico, amely
2026. október 25-én, vasárnap 21:00-kor kerül megrendezésre a Camp Nouban.
A Barcelona jelenleg hibátlan mérleggel áll a tabella élén: kilenc meccsből kilenc győzelem, és az elmúlt öt bajnokijukat is magabiztosan nyerték.
A Real Madrid hat ponttal lemaradva a harmadik helyen áll. A madridiak legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek, közben azonban egy vereséget is elszenvedtek. A tavaszi összecsapáson a Barça 2-0-ra győzött hazai pályán, így a madridiak revansra éheznek.
A katalánok számára egy újabb győzelem kilenc pontos előnyt jelentene a Királyi Gárdával szemben, ami már komoly fór lehetne a bajnoki hajrára nézve.
A szombati programban az Atletico Madrid az RC Deportivo ellen lép pályára 21:00-kor. A Colchoneros remek formában van: legutóbbi öt meccsükön egyaránt győztek, és a második helyen állnak 22 ponttal. A vendégek a középmezőnyben tanyáznak, így a hazai siker papíron borítékolhatónak tűnik.
A Sportonline oldalán folyamatosan követhetik a La Liga legfrissebb eredményeit és a tabella alakulását.
A forduló további meccsei:
- Deportivo Alavés - Malaga (21:00, péntek)
- Rayo Vallecano - Elche CF (14:00)
- Racing Santander - Espanyol (16:15)
- Valencia CF - Villarreal CF (18:30)
- Athletic Club - Getafe (14:00, vasárnap)
- RC Celta - Real Betis (16:15)
- Real Sociedad - Levante (18:30)
Premier League – Londoni csata és a City újabb vizsgája
Az angol élvonal hétvégéje szombaton a Chelsea–Tottenham londoni derbivel éri el csúcspontját.
A mérkőzést 18:30-kor rendezik a Stamford Bridge-en. A Chelsea a negyedik helyen áll, és hazai pályán mindig különösen motivált a rivális Spurs ellen. A Tottenham viszont kevés okot ad a bizakodásra: legutóbbi öt meccsükből csak egyet nyertek. Ráadásul az augusztusi összecsapáson idegenben 2-1-re győzték le a Kékeket, így a hazaiak most egyértelműen revánsra készülnek.
A nap másik nagy rangadója korábban kezdődik: 13:30-kor az Aston Villa fogadja a hibátlan mérlegű Manchester Cityt. A listavezető City mind a hét bajnokiját megnyerte, és jelenleg három ponttal előzi meg az Arsenalt. A Villa számára bíztató emlék, hogy májusban idegenben 2-1-re legyőzték Guardiola csapatát. Azóta azonban hullámzó a teljesítményük: két győzelem mellett két döntetlen és egy vereség szerepel a mérlegükben.
Vasárnap a Liverpool a harmadik helyezett Brightont fogadja 15:00-kor. A Vörösök az ötödik helyen állnak, míg a vendégek remek formában vannak: négy győzelemmel és egy döntetlennel a hátuk mögött érkeznek az Anfieldre. A tavaszi találkozón a Brighton hazai pályán 2-1-re nyert.
A forduló további meccsei:
- Ipswich Town - Nottingham Forest (21:00, péntek)
- Arsenal - Everton (16:00)
- Coventry City - Fulham (16:00)
- Crystal Palace - Newcastle United (15:00, vasárnap)
- Hull City - Brentford (15:00)
- Manchester United - Bournemouth AFC (15:00)
- Sunderland - Leeds United (17:30)
Serie A – Olasz rangadók a hétvégén
Az olasz bajnokságban szombaton 18:00-kor kerül sor a Napoli–AS Roma derbire. Mindkét csapat az élmezőnyhöz tartozik: a Roma a harmadik helyen áll 17 ponttal, a Napoli viszont csalódást keltően teljesít, és csak a kilencedik pozíciót foglalja el. A nápolyiak formája hektikus, legutóbbi öt meccsükből kettőt elveszítettek. A februári összecsapás 2-2-es döntetlennel zárult, így mindkét fél győzelemre éhes.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Vasárnap a listavezető Internazionale a Fiorentinát fogadja 12:30-kor. A milánóiak és a Lazio egyaránt 19 ponttal állnak az élen, így minden győzelem kulcsfontosságú. Az Inter kiváló formában van: legutóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. A Fiorentina viszont a sereghajtók között található, és öt vereségből áll a szériájuk, így a milánói siker papíron borítékolhatónak tűnik.
Az este folyamán az AC Milan az Udinese vendégeként lép pályára 20:45-kor. A rossoneriek veretlenek a szezonban, ugyanakkor a tavaszi összecsapáson hazai pályán 3-0-ra kikaptak az Udinesétől. A vendéglátók most katasztrofális sorozatban vannak, öt vereséggel a hátuk mögött.
A Sportonline Serie A oldalán élőben követhetik az olasz bajnokság alakulását.
A forduló további meccsei:
- Torino - Monza (20:45, péntek)
- Cagliari - Bologna (15:00)
- Como - Sassuolo (15:00)
- Lazio - Parma (20:45)
- Genoa - Venezia (15:00, vasárnap)
- Atalanta - Frosinone (15:00)
- Lecce - Juventus (18:00)
Bundesliga – Dortmund és Bayern is pályára lép
A német bajnokságban szombaton 18:30-kor a Borussia Dortmund az Eintracht Frankfurtot fogadja. A BVB a Bayern Münchennel holtversenyben vezeti a tabellát 14 ponttal, és legutóbbi öt meccsükből hármat megnyertek. A Frankfurt a középmezőnyben található, és a tavaszi összecsapáson 3-2-re kikaptak a Signal Iduna Parkban. A hazai siker elengedhetetlen a címvédő Bayern szorongatásához.
Vasárnap 17:30-kor az SC Freiburg fogadja a Bayern Münchent. A hazaiak remek formában vannak, három győzelem áll a nevük mellett, és tavaly hazai pályán csak szoros meccsen, 3-2-re kaptak ki a bajor óriástól. A Bayern jelenleg a Dortmunddal együtt vezeti a tabellát, és bár veretlenek, két döntetlen is becsúszott a mérlegükbe. A Freiburg meglepetésre is képes lehet.
A forduló további meccsei:
- VfB Stuttgart - Mönchengladbach (20:30, péntek)
- RB Leipzig - SV 07 Elversberg (15:30)
- FC Augsburg - Union Berlin (15:30)
- 1. FSV Mainz 05 - SV Werder Bremen (15:30)
- FC Köln - Schalke 04 (15:30)
- SC Paderborn 07 - Hamburger SV (15:30)
- TSG Hoffenheim - Bayer Leverkusen (15:30, vasárnap)
Ligue 1 – Francia klasszikus zárja a hétvégét
A francia bajnokság legnagyobb rangadóját vasárnap 20:45-kor rendezik: a Paris Saint-Germain a Lyont fogadja. A tabella rendkívüli szorossága miatt ez a meccs különösen pikáns: öt csapat – köztük mindkét rivális – egyaránt 14 ponttal áll az élen. A PSG legutóbbi négy bajnokiját megnyerte, de tavaly a Lyon éppen a Parc des Princes-ben győzött 2-1-re. A lyoni csapat szintén kiváló formában érkezik, így ez a mérkőzés akár a bajnoki címről is dönthet a szezon végén.
Korábban, vasárnap 15:00-kor az AS Monaco a LOSC Lille-t fogadja, szintén két, a tabella élén tanyázó csapat összecsapásán. Májusban a Lille idegenben 1-0-ra nyert, így a monacóiak hazai pályán revansra készülnek.
A Sportonline Ligue 1 rovatában minden fontos eredményt megtalálnak majd.
A forduló további meccsei:
- Stade Brestois 29 - OGC Nice (20:45, péntek)
- Toulouse FC - Troyes (17:15)
- RC Lens - Paris FC (20:45)
- Angers SCO - Lorient (17:15, vasárnap)
- AJ Auxerre - Le Mans (17:15)
- Marseille - Havre Athletic Club (17:15)
- Stade Rennais FC - RC Strasbourg (17:15)
Az előttünk álló hétvége tehát bővelkedik izgalmas összecsapásokban. Az El Clásico minden bizonnyal a legnagyobb figyelem középpontjában lesz, de a londoni derbi, valamint az olasz és francia rangadók is garantálják, hogy a futballrajongóknak nem lesz egy nyugodt pillanatuk sem. A bajnoki tabellák állása alapján több mérkőzés is sorsdöntő lehet a szezon további alakulása szempontjából.
Váratlan fordulat a tisztújítás előtt: távozik a Ferencváros elnökségéből a nagyvállalati csúcsvezető
Távozik a Ferencvárosi Torna Club (FTC) elnökségéből Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója a jövő heti tisztújító közgyűlésen.
A Wizz Air és a BSI együttműködésének meghosszabbítása egyben hosszú távú elköteleződés a futóközösség mellett.
A szakember emellett kitért Szoboszlai Dominik teherbírására és Csányi Sándor töretlen bizalmára.
A hétvége európai labdarúgó-bajnokságaiban a tabellavezetők többsége sikerrel vette az akadályokat.
Kitálalt a volt sportvezető: elképesztő, ami a sukorói kajak-kenu akadémia körül történik - tényleg félmillió forint egy vécékefetartó?
Súlyos, több tízmilliárd forintos túlárazás gyanúja merülhet fel a sukorói kajak-kenu akadémia beruházása kapcsán.
Atyaég, micsoda vasárnap vár a magyar szurkolókra: olyan futballmaraton érkezik, amire rég volt példa
Október 18-án az őszi futballszezon egyik legizgalmasabb vasárnapja vár a szurkolókra
Rangadók és sztárparádé a szombati futballkínálatban: pályán a Liverpool, a Bayern München és az Újpest
A 2026-os őszi idény egyik legizgalmasabb szombatja következik
A hétvégi labdarúgó-program pénteken indul, és ezúttal is több izgalmas összecsapást tartogat.
Egyetlen belépővel hét embert próbált átverni a jegyüzér, aki több tízezer forintot csalt ki a magyar–ír focimeccsre készülő szurkolóktól.
Beindul a futball-nagyüzem a topligákban: fontos meccs vár a Barcelonára, előre menekülne a Manchester United
A hibátlan Barcelona Sevillában vizsgázik, az olasz élmezőnyben sorsdöntő csatákat vívnak, a Bundesligában pedig a Bayern München az RB Leipziget fogadja.
A listavezető Puskás Akadémia Újpesten, a Ferencváros Kisvárdán lép pályára.
Újabb részletek Gulácsi Péter kirablásáról: luxustáskát, Rolex-órákat zsákmányoltak a fegyveresek a kapus családjától
A rablók egyike fegyvert fogott a házaspárra, majd elsőként a mobiltelefonjaikat vették el tőlük, hogy megakadályozzák a segítségkérést.
Magyarország a harmadik helyre került a 2036-os olimpia és paralimpia megrendezéséért érdeklődő országok között a Magyar Paralimpiai Bizottság munkatársainak összeállítása szerint.
A városvezető szerint a magyar társadalomnak égető szüksége van egy nagy, közös sikerélményre.
Négy csuklyás férfi rabolta ki Gulácsi Pétert: feleségét is sakkban tartották a fegyveresek, kirámolták a széfet
A spanyol hatóságok tájékoztatása szerint fegyverrel kényszerítették a Villareal kapusát, hogy nyissa ki a széfet és adja át az értékeket.
Nemcsak Gulácsi Péter, hanem több más futballsztár is betörők célpontjává vált az elmúlt hónapokban Spanyolországban.
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
Arról nincs hír, a magyar kapus mikor áll újra edzésbe a Villarealnál Gulácsi Péter.
Itt a bejelentés a Bajnokok Ligája-meccs előtt: fegyveres rablás miatt nem lép pályára Gulácsi Péter
Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter otthonába Spanyolországban, miközben a magyar válogatott kapus a feleségével és két kisgyermekével tartózkodott a házban.
-
Évi 260 ezer forintot is spórolhatunk (x)
Lakásvásárláskor a vételár és a törlesztőrészlet mellett a mindennapi utazások költségét is érdemes mérlegelni.
-
Több millió forint pluszt is jelenthet, ha 10 évvel korábban kezdünk el félretenni a nyugdíjra (x)
A nyugdíj még távolinak tűnhet pályakezdőként, családalapításkor vagy vállalkozásépítés közben.
-
Sok céges ajándék végzi a fiók mélyén: hogyan válasszunk olyat, amelynek valóban örülnek a kollégák? (x)
Egy céges ajándéknál könnyű melléfogni: a sokadik logózott toll vagy notesz gyakran nem jelent valódi értéket a munkatársaknak és üzleti partnereknek.