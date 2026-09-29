Börtönbe megy a volt világbajnok: gyomorforgató, amit elkövetett, hét évet kapott

Az eljáró bíró súlyos bizalommal való visszaélésnek nevezte a 49 éves sportoló tetteit, akinek a nevét bűnösségének megállapítása után azonnal törölték a sportág Hírességek Csarnokából - írta meg a The Guardian.

Hét év letöltendő börtönbüntetésre ítélték Graeme Dott korábbi sznúker-világbajnokot, miután a bíróság bűnösnek találta két gyermek szexuális zaklatásában. A 2006-os világbajnokot egy ötnapos glasgow-i tárgyalás végén, még augusztusban találták bűnösnek többségi döntéssel, noha mindvégig tagadta a vádakat.

Az ítélethirdetésre kedden került sor az edinburgh-i felsőbíróságon. Lord Harrower bíró az indoklásban hangsúlyozta, hogy Dott "gyermekkoruk egy jelentős részétől fosztotta meg az áldozatokat". A börtönbüntetés mellett a férfi felkerült a szexuális bűnelkövetők nyilvántartásába is.

A bírósági iratok szerint Dott két különböző időszakban követte el a bűncselekményeket. 1993 és 1996 között egy kislányt zaklatott rendszeresen. A ma már a negyvenes éveiben járó nő a tárgyaláson elmondta, hogy a zaklatás akkor kezdődött, amikor a férfi a hátán vitte őt, és eközben a fenekét simogatta. Dott titoktartásra kényszerítette az áldozatot, majd különböző "kitalálós játékok" ürügyén mutogatta magát neki, és a nemi szervével érintette a testét.

A második áldozat egy fiú volt, akit 2006 és 2010 között bántalmazott. A jelenleg a húszas évei végén járó férfi arról számolt be, hogy Dott gyakran ment be hozzá a zuhanyzóba, és fürdetés közben az intim testrészeit is megérintette. Az áldozat visszaemlékezése szerint a sportoló láthatóan szexuális kielégülést keresett ezekben a helyzetekben, emellett az autós utazásaik során is rendszeresen fogdosta és csókolgatta. A fiú fiatal kora miatt akkor még nem értette, pontosan mi történik vele, a cselekmények súlya csak később tudatosult benne.

Graeme Dott 1994-ben vált profi játékossá. Legnagyobb sikerét 2006-ban érte el, amikor a sheffieldi Crucible Színházban legyőzte Peter Ebdont, és elhódította a világbajnoki címet. Ezenkívül még két alkalommal, 2004-ben és 2010-ben jutott be a világbajnokság döntőjébe.