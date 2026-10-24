Benyújtották a törvényjavaslatot: kitiltanák a politikusokat a magyar sportklubok éléről

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Benyújtották az Országgyűlésnek azt a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot, amely alapján az állami vezetők és pártelnökök a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget a hazai sportszervezetekben. A szigorítás célja a sport és a napi politika szétválasztása, ám a tervezet komoly ellenállást váltott ki az érintett nagyklubok részéről - jelentette a 24.hu.

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