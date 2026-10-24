2026. október 24. szombat Salamon
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Egy absztrakt teleobjektív felvétel néhány nagyméretű futballstadion ülőhelyéről.
Sport

Benyújtották a törvényjavaslatot: kitiltanák a politikusokat a magyar sportklubok éléről

Pénzcentrum
2026. október 24. 15:41 2 perc

Benyújtották az Országgyűlésnek azt a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot, amely alapján az állami vezetők és pártelnökök a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget a hazai sportszervezetekben. A szigorítás célja a sport és a napi politika szétválasztása, ám a tervezet komoly ellenállást váltott ki az érintett nagyklubok részéről - jelentette a 24.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A javaslat értelmében miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, pártelnökök és egyéb vezető állami tisztségviselők a jövőben nem állhatnak országos sportszövetségek, egyesületek vagy sportvállalkozások élén. A tilalom rendkívül szigorú, hiszen nemcsak a politikai mandátum idejére szól, hanem a tisztség megszűnését követő négy évben is érvényben marad. A jogszabály az elfogadását és kihirdetését követő negyvenötödik napon lép hatályba.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár az új szabályozás kapcsán kiemelte, hogy a cél a sportszervezetek működésének fair play szellemű rendezése, így a szakmai munkát és a sportfinanszírozást a jövőben nem a politikai kapcsolatok határozzák meg. Hozzátette, a módosítással egy újabb lépést tettek az átláthatóság felé. A parlamenti menetrend alapján a javaslat általános vitáját november elején tartják, a zárószavazásra pedig november végén kerülhet sor.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#sport #tiltakozás #országgyűlés #törvényjavaslat #törvénymódosítás #államtitkár #politika #mtk #ferencváros #magyar péter
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:56
17:31
17:02
16:32
16:03
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 23. 17:42 Pánik a tőzsdéken: összeomlott a Volvo árfolyama, kilőtt az olajár a háborús fenyegetés miatt
október 23. 13:35 Ütést kapott a forint: fontos szint felé sodródik az árfolyam a friss gazdasági adatok után
október 23. 10:33 Megütötték a techóriásokat: brutális eladási hullám söpört végig a tőzsdéken
október 22. 17:34 Milliárdos vérfürdő a tőzsdéken: zuhannak a techóriások, miközben az OTP-nél is elszabadultak az indulatok
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 24.
Súlyos ősz vár a magyar kertesház-tulajokra: csúnyán ráfizethet, akinek ilyen fa áll az udvarán
2026. október 23.
Egy 10 milliós új autó 5 év alatt közel 13 millióba kerül: a legnagyobb tételre kevesen gondolnak
2026. október 24.
Havi 1 millió forintos fizetéssel keresnek magyar házvezetőket az osztrákok: semmilyen végzettség nem kell
2026. október 24.
Ilyen luxus karórákért állnak sorba a magyarok – nem olcsó mulatság, de busásan megtérül, ha valaki nem vakon vásárol
2026. október 23.
Magyar Péter október 23-i ünnepi beszéde röviden: a miniszterelnök legfontosabb üzenetei 10 pontban
NAPTÁR
Tovább
2026. október 24. szombat
Salamon
43. hét
Október 24.
Az ENSZ világnapja
Október 24.
Éghajlatvédelmi világnap
Október 24.
A magyar operett napja
Október 24.
A lefegyverzés hete (24-30)
Október 24.
Az origami világnapja
Október 24.
Globális média- és információs műveltségi hete
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Könnyfakasztó vallomást tett Michael Schumacher felesége: így él manapság otthonában a legendás világbajnok
2
4 hete
Börtönbe megy a volt világbajnok: gyomorforgató, amit elkövetett, hét évet kapott
3
1 hete
Fejlemények a Gulácsi Péter elleni rablótámadásról: megszólalt a Villareal edzője, nem tudni, mikor állhat újra edzésbe
4
6 napja
Kitálalt a volt sportvezető: elképesztő, ami a sukorói kajak-kenu akadémia körül történik - tényleg félmillió forint egy vécékefetartó?
5
1 hete
Vallottak a szakértők: kiderült, hányadik helyen áll Magyarország a 2036-os olimpia rendezéséért
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nyereménybetét
Több bank is kínál olyan betéteket, mellyel a megtakarítok értékes tárgyakat vagy gépkocsit nyerhetnek. Ezek a betétek a tárgynyereményeken felül csak minimális kamatot fizetnek, és a tárgyak teljes értékéből és a betétállományból számolt hozam is alacsonyabb lehet a piaci átlagnál.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 17:56
Kvíz: Állat vagy növény? Nem is olyan egyszerű megmondani, hogy milyen élőlényt rejt ez a 10 becsapós elnevezés!
Pénzcentrum  |  2026. október 24. 16:03
Havi 1 millió forintos fizetéssel keresnek magyar házvezetőket az osztrákok: semmilyen végzettség nem kell
Agrárszektor  |  2026. október 24. 16:57
Vége? Bezárják a legendás sörgyárat, sokan maradnak munka nélkül