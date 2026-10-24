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Benyújtották a törvényjavaslatot: kitiltanák a politikusokat a magyar sportklubok éléről
Benyújtották az Országgyűlésnek azt a sportösszeférhetetlenségi törvénymódosító csomagot, amely alapján az állami vezetők és pártelnökök a jövőben nem tölthetnek be vezető tisztséget a hazai sportszervezetekben. A szigorítás célja a sport és a napi politika szétválasztása, ám a tervezet komoly ellenállást váltott ki az érintett nagyklubok részéről - jelentette a 24.hu.
A javaslat értelmében miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők, pártelnökök és egyéb vezető állami tisztségviselők a jövőben nem állhatnak országos sportszövetségek, egyesületek vagy sportvállalkozások élén. A tilalom rendkívül szigorú, hiszen nemcsak a politikai mandátum idejére szól, hanem a tisztség megszűnését követő négy évben is érvényben marad. A jogszabály az elfogadását és kihirdetését követő negyvenötödik napon lép hatályba.
Kálnoki-Kiss Attila sportért felelős államtitkár az új szabályozás kapcsán kiemelte, hogy a cél a sportszervezetek működésének fair play szellemű rendezése, így a szakmai munkát és a sportfinanszírozást a jövőben nem a politikai kapcsolatok határozzák meg. Hozzátette, a módosítással egy újabb lépést tettek az átláthatóság felé. A parlamenti menetrend alapján a javaslat általános vitáját november elején tartják, a zárószavazásra pedig november végén kerülhet sor.
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