Most érkezett: súlyos a magyar válogatott játékosának sérülése

Súlyos izomsérülést szenvedett Tóth Alex, a Bournemouth magyar válogatott labdarúgója, aki emiatt hónapokra kidőlt a sorból. A játékos hiánya nemcsak klubjának, hanem a magyar nemzeti csapatnak is komoly veszteség, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitány biztosan nem számíthat rá a sorsdöntő novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken - írta a Nemzeti Sport.

A futballista még egy héttel ezelőtt, az AC Milan ellen 3–0-ra megnyert Európa-liga-összecsapáson sérült meg, ahol csereként beállva mindössze negyedórát tudott a pályán tölteni. A Bournemouth csütörtöki sajtótájékoztatóján Marco Rose vezetőedző is megerősítette a rossz híreket. A szakember elmondta, hogy bár Tóth a csapat rendkívül fontos láncszeme, egy súlyosabb izomsérülés miatt hosszabb időre, várhatóan hónapokra elveszítették őt.

A kényszerpihenő időzítése a magyar válogatott szempontjából is különösen fájó. A nemzeti csapatra novemberben kiemelten fontos találkozók várnak, hiszen előbb idegenben Grúziával, majd hazai pályán, a Puskás Arénában Észak-Írországgal csapnak össze.

Ezen a két mérkőzésen dől el, hogy az együttes feljut-e a Nemzetek Ligája B-divíziójából az A-ligába. Tóth Alex a szeptemberi összecsapásokon kezdőként és csereként is megbízható, kulcsfontosságú teljesítményt nyújtott, Marco Rossinak azonban a jövő havi sorsdöntő fellépéseken már más megoldást kell találnia a pótlására.

Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA