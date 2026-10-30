Egy bob kisiklott, az utasa kiesett a járműből, a sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark pedig határozatlan időre bezárta a bobpályát.
Most érkezett: súlyos a magyar válogatott játékosának sérülése
Súlyos izomsérülést szenvedett Tóth Alex, a Bournemouth magyar válogatott labdarúgója, aki emiatt hónapokra kidőlt a sorból. A játékos hiánya nemcsak klubjának, hanem a magyar nemzeti csapatnak is komoly veszteség, hiszen Marco Rossi szövetségi kapitány biztosan nem számíthat rá a sorsdöntő novemberi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken - írta a Nemzeti Sport.
A futballista még egy héttel ezelőtt, az AC Milan ellen 3–0-ra megnyert Európa-liga-összecsapáson sérült meg, ahol csereként beállva mindössze negyedórát tudott a pályán tölteni. A Bournemouth csütörtöki sajtótájékoztatóján Marco Rose vezetőedző is megerősítette a rossz híreket. A szakember elmondta, hogy bár Tóth a csapat rendkívül fontos láncszeme, egy súlyosabb izomsérülés miatt hosszabb időre, várhatóan hónapokra elveszítették őt.
A kényszerpihenő időzítése a magyar válogatott szempontjából is különösen fájó. A nemzeti csapatra novemberben kiemelten fontos találkozók várnak, hiszen előbb idegenben Grúziával, majd hazai pályán, a Puskás Arénában Észak-Írországgal csapnak össze.
Ezen a két mérkőzésen dől el, hogy az együttes feljut-e a Nemzetek Ligája B-divíziójából az A-ligába. Tóth Alex a szeptemberi összecsapásokon kezdőként és csereként is megbízható, kulcsfontosságú teljesítményt nyújtott, Marco Rossinak azonban a jövő havi sorsdöntő fellépéseken már más megoldást kell találnia a pótlására.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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