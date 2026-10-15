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Vallottak a szakértők: kiderült, hányadik helyen áll Magyarország a 2036-os olimpia rendezéséért
Magyarország a harmadik helyre került a 2036-os olimpia és paralimpia megrendezéséért érdeklődő országok között a Magyar Paralimpiai Bizottság munkatársainak összeállítása szerint. Az értékelés Németországot és Dél-Koreát sorolja a magyar jelentkező elé, miközben Törökország, Katar, India és a Dél-afrikai Köztársaság is versenyben van. A magyar rendezési elképzelések előtt ugyanakkor több fontos feladat áll: igazolni kell a pénzügyi hátteret, a társadalmi támogatottságot és az akadálymentes hozzáférés feltételeit is.
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) munkatársai által készített összeállítás a paralimpiai mozgalom szempontjai alapján értékeli az érdeklődő országokat. Fontos különbség, hogy ez nem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) hivatalos rangsora, hanem a magyar szervezet saját szakmai értékelése.
A NOB október eleji tájékoztatása szerint jelenleg hét ország vesz részt a 2036-os nyári olimpiai játékok rendezési lehetőségéről szóló előzetes egyeztetési folyamatban: Németország, Magyarország, India, Katar, a Koreai Köztársaság, a Dél-afrikai Köztársaság és Törökország. A világszervezet a finanszírozás, a politikai és társadalmi támogatottság, a sportolói élmény, a megvalósíthatóság és a hosszú távú városi örökség szempontjait is vizsgálja.
Németország és Dél-Korea is Magyarország előtt áll
Az MPB összeállítása Németországot tartja a legerősebb jelöltnek. Az ország mellett szól a fejlett infrastruktúra, a közszolgáltatások magas színvonala és a már rendelkezésre álló sportlétesítmények. Münchenben emellett népszavazáson is támogatást kapott az olimpia megrendezésének terve.
A második helyre a Koreai Köztársaság került. Dél-Korea fejlett közlekedési és technológiai háttérrel, valamint olimpiai és paralimpiai rendezési tapasztalatokkal rendelkezik. Az ország 1988-ban Szöulban nyári olimpiát, 2018-ban pedig Phjongcshangban téli olimpiát rendezett. Az értékelés ugyanakkor kitér arra is, hogy a formálódó Jeondzsu–Szöul tengely fejlesztéseinek összehangolása még feladatot jelenthet.
Magyarország az MPB értékelése szerint a harmadik helyen állhat. A meglévő sportinfrastruktúra és a nagy nemzetközi sportesemények lebonyolításában szerzett tapasztalat előnyt jelenthet, de önmagában nem garantálja a rendezés elnyerését.
A magyar elképzelések egyik fontos kérdése a pénzügyi garanciák biztosítása, a lakossági támogatottság igazolása és az, hogy Budapest, illetve az esetlegesen bevont további helyszínek megfelelően akadálymentesek legyenek az olimpiai és paralimpiai résztvevők számára.
Törökország, Katar és India is versenyben van
A bizottság értékelésében Törökország a negyedik helyre került. Isztambul jelentős nagyvárosi infrastruktúrával és egyre bővülő nemzetközi rendezési tapasztalattal rendelkezik, ugyanakkor a metropolisz közlekedési terhelése és összetettsége komoly szervezési feladatot jelenthet. Az értékelés az ország gazdasági bizonytalanságait is kockázatként emeli ki.
Katar az ötödik helyen szerepel. Az ország korszerű sportlétesítményekkel és nagyszabású események megrendezésében szerzett tapasztalattal rendelkezik, hiszen 2022-ben labdarúgó-világbajnokságnak adott otthont. A nyári hőség azonban komoly kihívást jelenthet: a hagyományos július–augusztusi időpontban az időjárási körülmények különösen megnehezítenék a szabadtéri versenyek lebonyolítását.
India a hatodik helyre került az MPB munkatársainak összeállításában. Az ország jelentős fejlesztési lehetőségekkel rendelkezik, de az értékelés szerint nagy beruházási és szervezési feladatokkal kellene megbirkóznia, a tervezett infrastruktúra működőképességét pedig még bizonyítania kell.
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A rangsorban a Dél-afrikai Köztársaság áll az utolsó helyen. Bár az ország komoly sportlétesítményekkel és nagy nemzetközi események lebonyolításában szerzett tapasztalattal rendelkezik – 2010-ben labdarúgó-világbajnokságot rendezett –, a közbiztonsági, politikai és finanszírozási kockázatok nehezíthetik a felkészülést.
Mikor derülhet ki, hol rendezik a 2036-os olimpiát?
A rendező kiválasztása még hosszú folyamat. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint a hét érdeklődő országnak novemberben kell bemutatnia rendezési elképzeléseit a NOB jövőbeli házigazdákkal foglalkozó bizottságának.
A következő fontos mérföldkő 2027 márciusa lehet, amikor a NOB végrehajtó bizottsága kiválasztja azokat az érdeklődőket, amelyek részletesebb stratégiai egyeztetési szakaszba léphetnek. A kiválasztott házigazdák célzott tárgyalásai 2028 végén kezdődhetnek, a rendező személyéről pedig várhatóan 2029 közepén döntenek.
A magyar rendezési terv szempontjából a sportlétesítmények mellett a finanszírozási koncepció és a hosszú távú fejlesztési hatások is meghatározóak lehetnek. Az olimpiai és paralimpiai rendezés ugyanis nem csupán a versenyek lebonyolítását jelenti: a közlekedési infrastruktúrának, a szálláshelyeknek, a közterületeknek és a szolgáltatásoknak is megfelelően kell kiszolgálniuk a fogyatékossággal élő résztvevőket.
A Magyar Paralimpiai Bizottság korábbi közleményében is hangsúlyozta, hogy az olimpiai és a paralimpiai játékok rendezése elválaszthatatlan egymástól. Az MPB szerint egy esetleges budapesti rendezés fontos öröksége lehetne egy akadálymentesebb főváros és egy befogadóbb társadalom.
A harmadik helyezés tehát biztató értékelés az MPB szempontjai alapján, de még nem jelent hivatalos NOB-előnyt vagy kiválasztást. A következő években az infrastruktúra, a finanszírozás, az akadálymentesítés és a társadalmi támogatottság egyaránt kulcsszerepet játszhat abban, hogy Magyarország eljusson a végső döntésig.
Címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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