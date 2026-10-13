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Itt a bejelentés a Bajnokok Ligája-meccs előtt: fegyveres rablás miatt nem lép pályára Gulácsi Péter
Fegyveres rablók törtek be Gulácsi Péter otthonába Spanyolországban, miközben a magyar válogatott kapus a feleségével és két kisgyermekével tartózkodott a házban. A Villarreal labdarúgója a történtek miatt olyan súlyos érzelmi megrázkódtatást élt át, hogy nem lép pályára a csapat kedd esti, Napoli elleni Bajnokok Ligája-mérkőzésén – számolt be róla a spanyol sajtó, köztük a Marca.
A hírek szerint a rablás az éjszaka folyamán történt a Valencia közelében található Puçol térségében, ahol a magyar kapus családjával él. A támadás idején mindannyian otthon voltak. A spanyol beszámolók szerint a család tagjai nem sérültek meg, az eset azonban komoly lelki megrázkódtatást okozott. A hatóságok megkezdték a nyomozást, a Villarreal pedig megerősítette, hogy az incidens miatt Gulácsi nem állhat a csapat rendelkezésére a Napoli elleni találkozón.
A Villarreal kedd este a Napolit fogadja a Bajnokok Ligájában. Gulácsi az elmúlt időszakban a spanyol csapat kapujában kapott lehetőséget, most azonban Luiz Júnior léphet a helyére. A klub számára különösen fontos lenne a jó eredmény, hiszen mindkét együttes javítani szeretne a nemzetközi kupaszereplésén. A magyar kapus távolmaradása azonban érthető módon háttérbe szorítja a sporteredményeket.
A spanyol sajtó arra is emlékeztetett, hogy korábban a Villarreal több játékosa is átélt hasonló támadást. Toko Ekambi és Zambo Anguissa szintén rablás áldozata lett, a Valencia korábbi labdarúgói közül pedig Garay, Gabriel Paulista és Kondogbia esetében is jelentettek hasonló bűncselekményeket.
A Gulácsi családját érő támadás részleteit a hatóságok vizsgálják. Egyelőre nem közöltek hivatalos információt az elkövetőkről vagy az eltulajdonított értékekről.
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Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
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