2026. október 29. csütörtök Nárcisz
10 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Nyugdíjas ember keze nyugdíjas papírokat olvas a politikáról, befektetési lehetőségekről és temetési fedezetről, miközben otthon tervezi a pénzügyeket, a biztosítást és a költségvetést. Végrendelet, jogi dokumentum és szerződés al
Nyugdíj

Súlyos hibát vétenek sokan a haláluk előtt: oda lehet az egész örökség, ha ilyen végrendelet készül

Pénzcentrum
2026. október 29. 19:33 6 perc

Már minden kilencedik hagyatéki eljárásban szerepet kap az elhunyt végakarata, és öt év alatt 35 százalékkal nőtt az ilyen ügyek száma. A végrendelkezés már nemcsak a vagyonosabbak körében népszerű: az élettársak, a mozaikcsaládban élők és azok is egyre gyakrabban gondoskodnak előre vagyonuk sorsáról, akik jótékony célra hagynák örökségüket. A házilag készített végrendeletekkel azonban komoly gondok lehetnek, egy formai hiba vagy az elő nem kerülő dokumentum miatt akár teljesen más örökölhet, mint akit az elhunyt szeretett volna.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Egyre többen döntenek úgy Magyarországon, hogy nem bízzák a véletlenre, mi történik a vagyonukkal a haláluk után. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) adatai szerint öt év alatt 35 százalékkal emelkedett a végintézkedéssel érintett hagyatéki eljárások száma, arányuk pedig 2025-ben először haladta meg a 10 százalékot. Tavaly az ilyen ügyek az összes hagyatéki eljárás 11,25 százalékát tették ki.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A végrendelkezés tehát már nem kizárólag a jelentős vagyonnal rendelkezők számára fontos. A megváltozott családi viszonyok, az élettársi kapcsolatok terjedése és a tudatosabb vagyontervezés egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy mind többen előre meghatározzák, ki kapja meg az életük során összegyűjtött vagyont.

Magyarországon alapvetően kétféleképpen történhet az öröklés. Ha az elhunyt nem hagyott hátra érvényes végintézkedést, a törvény határozza meg, hogy kik és milyen arányban örökölnek. Ha azonban valaki ettől eltérő módon szeretné elosztani a vagyonát, végrendeletet készíthet, vagy más, jogszabályban elismert végintézkedést tehet.

A végrendelkezés iránti érdeklődést részben a vagyoni helyzet átalakulása magyarázza. Egyre több háztartás rendelkezik a lakóingatlan mellett befektetési célú lakással, nyaralóval, gépjárművel, megtakarítással vagy értékpapírokkal. A vagyon átörökítése így sok esetben összetettebb kérdéssé vált, amelyet az emberek szeretnének előre és tudatosan rendezni.

A családi kapcsolatok változása szintén fontos tényező. A mozaikcsaládokban, az újraházasodás után vagy élettársi kapcsolatban élők számára különösen lényeges lehet, hogy a törvényes öröklési rend helyett saját elképzeléseik szerint gondoskodjanak szeretteikről.

A napjainkra létrejött sokféle családmodellben nem lehet mindenkinek egyformán megfelelő törvényes öröklési rendet kialakítani. Ezért vált népszerűvé a végrendelet, hiszen így az örökhagyók maguk határozhatják meg a vagyonuk sorsát. Ezzel nemcsak saját akaratuk szerint döntenek mindarról, amit életük során összegyűjtöttek, hanem családi vitákat is meg tudnak előzni

– mondta Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke.

A közjegyző szerint a közvégrendeletek számának emelkedése is azt mutatja, hogy egyre többen szeretnének biztosra menni, és olyan megoldást választani, amelynél nagyobb eséllyel érvényesül a végakaratuk.

Az élettársak különösen kiszolgáltatottak lehetnek végrendelet nélkül

Az élettársi kapcsolatban élőknek érdemes különösen körültekintően megtervezniük az öröklést. A magyar jog szerint az élettárs önmagában nem törvényes örökös, ezért végrendelet hiányában nem örököl automatikusan a párja után.

Ez akkor is kellemetlen helyzetet teremthet, ha a pár hosszú évek óta együtt él, közös otthont tart fenn, és egymásra építette fel az életét. Ha például az ingatlan kizárólag az elhunyt tulajdonában állt, a túlélő élettárs nem válik automatikusan örökössé, és a lakhatása is bizonytalanná válhat. A közös élet során szerzett vagyonhoz kapcsolódó esetleges saját tulajdoni igények ettől külön kérdést jelentenek.

Aki azt szeretné, hogy élettársa a halála után is részesüljön a vagyonából, annak ezért végintézkedéssel kell gondoskodnia erről. A végrendelet elkészítésénél érdemes szakember segítségét kérni, különösen akkor, ha ingatlan, megtakarítás vagy több lehetséges örökös is érintett.

A mozaikcsaládokban is könnyen vita lehet az örökségből

A végrendelkezés a második házasságban vagy mozaikcsaládban élők számára is fontos eszköz lehet. Ha valamelyik házastársnak korábbi kapcsolatából is született gyermeke, előfordulhat, hogy a család szeretné előre meghatározni, ki milyen vagyonhoz jusson.

Végrendelet nélkül az öröklés a törvényes rend szerint történik, amely nem feltétlenül egyezik azzal, amit az érintettek igazságosnak tartanának. A túlélő házastárs öröklése például hatással lehet arra, hogy az első kapcsolatból származó gyermek végül milyen vagyonhoz jut. A későbbi öröklés során pedig az is számít, hogy ki kinek a törvényes örököse.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Hasonló helyzet alakulhat ki akkor is, ha az egyik gyermek már életében jelentős ajándékot kapott, például lakást vagy autót. A szülő úgy dönthet, hogy végrendeletében a másik gyermek javára rendezi a vagyonát, hogy kiegyenlítse a korábbi különbségeket.

A végrendelkezési szabadság ugyanakkor nem korlátlan. Bizonyos feltételekkel a leszármazókat, a házastársat és a szülőt kötelesrész illeti meg akkor is, ha a végrendelet alapján nem örökölnének. A kötelesrészre való jogosultság és annak mértéke a konkrét körülményektől függ, és érvényes kitagadás esetén sem feltétlenül jár.

Civil szervezetekre és más fontos ügyekre is hagyható örökség

Nem csak a családtagokról lehet végrendeletben gondoskodni. Azok is rendelkezhetnek vagyonukról, akiknek nincs törvényes örökösük, vagy akik szeretnék, hogy megtakarításuk, ingatlanuk vagy más vagyontárgyuk egy számukra fontos célt szolgáljon.

Végrendeletben természetes személy, alapítvány, egyesület, egyházi intézmény vagy más jogi személy is megjelölhető örökösként, a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával. Így az örökség gyermekek támogatására, betegellátásra, állatvédelemre, tudományos kutatásra vagy más, az örökhagyó számára fontos ügyre fordítható.

Ha valaki nem hagy hátra érvényes végintézkedést, és nincs más törvényes örököse, a vagyon sorsáról a törvény rendelkezik. Ingatlan esetében meghatározott feltételekkel az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, más vagyon esetében az állam lehet a törvényes örökös. A végrendelet ezért azoknak is fontos eszköz, akik más kedvezményezettet jelölnének ki.

A végrendelkezési kedv növekedése ellenére továbbra is problémát jelenthetnek az otthon, szakmai segítség nélkül készített dokumentumok. Ezek nemcsak azért okozhatnak gondot, mert elveszhetnek vagy nem kerülnek elő a hagyatéki eljárás során, hanem azért is, mert nem felelnek meg a jogszabályok formai vagy tartalmi követelményeinek.

Végrendeletet bizonyos feltételek mellett saját kézzel, elejétől a végéig megírva is lehet készíteni, de a géppel írt dokumentumokra és a tanúk közreműködésére külön szabályok vonatkoznak. Egyetlen hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a végrendelet érvényessége vitássá váljon, ami később akár hosszadalmas öröklési jogvitához vezethet.

A legnagyobb biztonságot a közjegyző által közokiratba foglalt végrendelet nyújthatja. A közjegyző a jogszabályi követelményeknek megfelelően készíti el az okiratot, és gondoskodik arról, hogy a végintézkedés bekerüljön a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába. A közjegyzőnél letétbe helyezett magánvégrendelet adatai szintén bekerülnek a nyilvántartásba.

A hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző köteles ellenőrizni a nyilvántartást, így tudomást szerezhet a benne szereplő végintézkedésről. Ez jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy az elhunyt végakarata egyszerűen ne kerüljön elő. A végrendelet tehát nemcsak arról szól, hogy ki kapja meg a vagyont. Arról is, hogy az örökhagyó döntése később bizonyítható, megtalálható és jogilag érvényesíthető legyen. Aki szeretné elkerülni, hogy halála után a törvényes öröklési rend vagy egy családi vita döntsön a vagyonáról, annak érdemes időben gondoskodnia a megfelelő végintézkedésről.

Adósrabszolgaság vagy esély a saját lakásra? Mondd el, mit gondolsz a hitelekről

Akár vettél már fel hitelt, akár soha nem tennéd, kíváncsiak vagyunk, hogyan látod a hiteleket és a bankokat. A Bankmonitor és a Pénzcentrum idén is közös felmérést indít. Az eredményeket a felmérés lezárása után közöljük – töltsd ki az alábbi kérdőívet!
Címlapkép: Getty Images
#család #nyugdij #öröklés #ingatlan #megtakarítás #magyarország #halál #törvény #vagyon #jog #örökség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:12
20:02
19:46
19:33
19:13
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
október 29. 17:47 Vérfürdő a technológiai szektorban: brutális zuhanás a Wall Streeten, de a magyar tőzsde mégis kilőtt
október 29. 13:36 Megtorpant a forint szárnyalása: Trump hírére ugrott az árfolyam, miközben robbant az EKB-bomba
október 29. 10:34 Szétszedik a techóriásokat a tőzsdén: kilőtt a Microsoft, brutális pofont kapott a Google
október 28. 17:34 Megtorpant a magyar tőzsde: megütötték a hazai nagyvállalatok árfolyamát
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. október 29.
Üres belváros, bezárt kocsmák, egymást sem ismerő diákok: ami Szombathelyen történik, az vár több magyar egyetemvárosra?
2026. október 28.
Megtisztul a magyar rendezvénypiac: megszólalt a Hungexpo-vezér a túlárazott projektekről és a jövőről
2026. október 29.
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
2026. október 29.
Drága a végső búcsú: egyre több magyar viszi haza a hamvakat, terjednek a közös temetések is
2026. október 29.
Jöhet a sírig tartó munka, hamarosan már a szabad hétvégéknek is búcsút inthetnek a munkavállalók?
NAPTÁR
Tovább
2026. október 29. csütörtök
Nárcisz
44. hét
Október 29.
Takarékossági világnap
Október 29.
Pszoriázis világnap
Október 29.
Stroke világnap
Ajánlatunk
Nyugdíj legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Rengeteg nyugdíjas kap vásárlási utalványt novemberben: mutatjuk, kik jogosultak rá és hogyan lehet átvenni
2
2 hete
Hozzányúl a Tisza az egyik legfontosabb nyugdíjszabályhoz: sok idősnek jelenthet komoly pluszpénzt a változás
3
1 hete
Sok nyugdíjas foghatja a fejét 2027-ben: ők lesznek a kormány nyugdíjreformjának legnagyobb vesztesei
4
2 hónapja
Rendkívüli változás jön a nyugdíjaknál: százezreket érint a hatalmas emelés, de komoly bökkenőre derült fény
5
3 hónapja
Idő előtt jöhet a magyar nyugdíjak átalakítása: milliónyi időst érintene, óriási pénzekről van szó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Államadósság
tágabb értelemben az államkincstár által igénybe vett és még vissza nem fizetett hitelek, szűkebb értelemben az államkölcsönök összege.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 19:05
103 országot rangsoroltak aszerint, mennyit visz el a bevásárlás: itt áll Magyarország, a lengyelek és az olaszok között
Pénzcentrum  |  2026. október 29. 18:04
Kvíz: Otthon vagy a közmondásokban, szólásokban? Lássuk, kifog-e rajtad ez a 10 papos szólásmondás!
Agrárszektor  |  2026. október 29. 19:31
Teljesen megbolondult a piac: ennyiért árulják a káposztát a lengyeleknél