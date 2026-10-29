Súlyos hibát vétenek sokan a haláluk előtt: oda lehet az egész örökség, ha ilyen végrendelet készül

Már minden kilencedik hagyatéki eljárásban szerepet kap az elhunyt végakarata, és öt év alatt 35 százalékkal nőtt az ilyen ügyek száma. A végrendelkezés már nemcsak a vagyonosabbak körében népszerű: az élettársak, a mozaikcsaládban élők és azok is egyre gyakrabban gondoskodnak előre vagyonuk sorsáról, akik jótékony célra hagynák örökségüket. A házilag készített végrendeletekkel azonban komoly gondok lehetnek, egy formai hiba vagy az elő nem kerülő dokumentum miatt akár teljesen más örökölhet, mint akit az elhunyt szeretett volna.

Egyre többen döntenek úgy Magyarországon, hogy nem bízzák a véletlenre, mi történik a vagyonukkal a haláluk után. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) adatai szerint öt év alatt 35 százalékkal emelkedett a végintézkedéssel érintett hagyatéki eljárások száma, arányuk pedig 2025-ben először haladta meg a 10 százalékot. Tavaly az ilyen ügyek az összes hagyatéki eljárás 11,25 százalékát tették ki.

A végrendelkezés tehát már nem kizárólag a jelentős vagyonnal rendelkezők számára fontos. A megváltozott családi viszonyok, az élettársi kapcsolatok terjedése és a tudatosabb vagyontervezés egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy mind többen előre meghatározzák, ki kapja meg az életük során összegyűjtött vagyont.

Magyarországon alapvetően kétféleképpen történhet az öröklés. Ha az elhunyt nem hagyott hátra érvényes végintézkedést, a törvény határozza meg, hogy kik és milyen arányban örökölnek. Ha azonban valaki ettől eltérő módon szeretné elosztani a vagyonát, végrendeletet készíthet, vagy más, jogszabályban elismert végintézkedést tehet.

A végrendelkezés iránti érdeklődést részben a vagyoni helyzet átalakulása magyarázza. Egyre több háztartás rendelkezik a lakóingatlan mellett befektetési célú lakással, nyaralóval, gépjárművel, megtakarítással vagy értékpapírokkal. A vagyon átörökítése így sok esetben összetettebb kérdéssé vált, amelyet az emberek szeretnének előre és tudatosan rendezni.

A családi kapcsolatok változása szintén fontos tényező. A mozaikcsaládokban, az újraházasodás után vagy élettársi kapcsolatban élők számára különösen lényeges lehet, hogy a törvényes öröklési rend helyett saját elképzeléseik szerint gondoskodjanak szeretteikről.

A napjainkra létrejött sokféle családmodellben nem lehet mindenkinek egyformán megfelelő törvényes öröklési rendet kialakítani. Ezért vált népszerűvé a végrendelet, hiszen így az örökhagyók maguk határozhatják meg a vagyonuk sorsát. Ezzel nemcsak saját akaratuk szerint döntenek mindarról, amit életük során összegyűjtöttek, hanem családi vitákat is meg tudnak előzni

– mondta Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke.

A közjegyző szerint a közvégrendeletek számának emelkedése is azt mutatja, hogy egyre többen szeretnének biztosra menni, és olyan megoldást választani, amelynél nagyobb eséllyel érvényesül a végakaratuk.

Az élettársak különösen kiszolgáltatottak lehetnek végrendelet nélkül

Az élettársi kapcsolatban élőknek érdemes különösen körültekintően megtervezniük az öröklést. A magyar jog szerint az élettárs önmagában nem törvényes örökös, ezért végrendelet hiányában nem örököl automatikusan a párja után.

Ez akkor is kellemetlen helyzetet teremthet, ha a pár hosszú évek óta együtt él, közös otthont tart fenn, és egymásra építette fel az életét. Ha például az ingatlan kizárólag az elhunyt tulajdonában állt, a túlélő élettárs nem válik automatikusan örökössé, és a lakhatása is bizonytalanná válhat. A közös élet során szerzett vagyonhoz kapcsolódó esetleges saját tulajdoni igények ettől külön kérdést jelentenek.

Aki azt szeretné, hogy élettársa a halála után is részesüljön a vagyonából, annak ezért végintézkedéssel kell gondoskodnia erről. A végrendelet elkészítésénél érdemes szakember segítségét kérni, különösen akkor, ha ingatlan, megtakarítás vagy több lehetséges örökös is érintett.

A mozaikcsaládokban is könnyen vita lehet az örökségből

A végrendelkezés a második házasságban vagy mozaikcsaládban élők számára is fontos eszköz lehet. Ha valamelyik házastársnak korábbi kapcsolatából is született gyermeke, előfordulhat, hogy a család szeretné előre meghatározni, ki milyen vagyonhoz jusson.

Végrendelet nélkül az öröklés a törvényes rend szerint történik, amely nem feltétlenül egyezik azzal, amit az érintettek igazságosnak tartanának. A túlélő házastárs öröklése például hatással lehet arra, hogy az első kapcsolatból származó gyermek végül milyen vagyonhoz jut. A későbbi öröklés során pedig az is számít, hogy ki kinek a törvényes örököse.

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Hasonló helyzet alakulhat ki akkor is, ha az egyik gyermek már életében jelentős ajándékot kapott, például lakást vagy autót. A szülő úgy dönthet, hogy végrendeletében a másik gyermek javára rendezi a vagyonát, hogy kiegyenlítse a korábbi különbségeket.

A végrendelkezési szabadság ugyanakkor nem korlátlan. Bizonyos feltételekkel a leszármazókat, a házastársat és a szülőt kötelesrész illeti meg akkor is, ha a végrendelet alapján nem örökölnének. A kötelesrészre való jogosultság és annak mértéke a konkrét körülményektől függ, és érvényes kitagadás esetén sem feltétlenül jár.

Civil szervezetekre és más fontos ügyekre is hagyható örökség

Nem csak a családtagokról lehet végrendeletben gondoskodni. Azok is rendelkezhetnek vagyonukról, akiknek nincs törvényes örökösük, vagy akik szeretnék, hogy megtakarításuk, ingatlanuk vagy más vagyontárgyuk egy számukra fontos célt szolgáljon.

Végrendeletben természetes személy, alapítvány, egyesület, egyházi intézmény vagy más jogi személy is megjelölhető örökösként, a vonatkozó jogszabályi feltételek betartásával. Így az örökség gyermekek támogatására, betegellátásra, állatvédelemre, tudományos kutatásra vagy más, az örökhagyó számára fontos ügyre fordítható.

Ha valaki nem hagy hátra érvényes végintézkedést, és nincs más törvényes örököse, a vagyon sorsáról a törvény rendelkezik. Ingatlan esetében meghatározott feltételekkel az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, más vagyon esetében az állam lehet a törvényes örökös. A végrendelet ezért azoknak is fontos eszköz, akik más kedvezményezettet jelölnének ki.

A végrendelkezési kedv növekedése ellenére továbbra is problémát jelenthetnek az otthon, szakmai segítség nélkül készített dokumentumok. Ezek nemcsak azért okozhatnak gondot, mert elveszhetnek vagy nem kerülnek elő a hagyatéki eljárás során, hanem azért is, mert nem felelnek meg a jogszabályok formai vagy tartalmi követelményeinek.

Végrendeletet bizonyos feltételek mellett saját kézzel, elejétől a végéig megírva is lehet készíteni, de a géppel írt dokumentumokra és a tanúk közreműködésére külön szabályok vonatkoznak. Egyetlen hiba is elegendő lehet ahhoz, hogy a végrendelet érvényessége vitássá váljon, ami később akár hosszadalmas öröklési jogvitához vezethet.

A legnagyobb biztonságot a közjegyző által közokiratba foglalt végrendelet nyújthatja. A közjegyző a jogszabályi követelményeknek megfelelően készíti el az okiratot, és gondoskodik arról, hogy a végintézkedés bekerüljön a Végrendeletek Országos Nyilvántartásába. A közjegyzőnél letétbe helyezett magánvégrendelet adatai szintén bekerülnek a nyilvántartásba.

A hagyatéki eljárást lefolytató közjegyző köteles ellenőrizni a nyilvántartást, így tudomást szerezhet a benne szereplő végintézkedésről. Ez jelentősen csökkenti annak kockázatát, hogy az elhunyt végakarata egyszerűen ne kerüljön elő. A végrendelet tehát nemcsak arról szól, hogy ki kapja meg a vagyont. Arról is, hogy az örökhagyó döntése később bizonyítható, megtalálható és jogilag érvényesíthető legyen. Aki szeretné elkerülni, hogy halála után a törvényes öröklési rend vagy egy családi vita döntsön a vagyonáról, annak érdemes időben gondoskodnia a megfelelő végintézkedésről.

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