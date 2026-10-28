1408 milliárd forint sorsa kerül terítékre: bárki megnézheti, melyik sportszervezet mennyi tao-támogatást kapott

Interaktív térképen, diagramokon és táblázatokban tette közzé a Miniszterelnökség a társasági adóból származó sporttámogatások adatait. A 2015–2016-os idénytől kezdődő időszakban összesen 1408 milliárd forintnyi támogatási igazolást adtak ki. Az adatbázisban több mint 28 ezer önálló program és több mint 3100 kedvezményezett szerepel. A kormány közlése szerint 2027-től megszűnik a sport-tao rendszere, helyette közvetlen költségvetési támogatást kapnak a sportszervezetek.

Interaktív diagramokon, térképen és táblázatban foglalta össze a Miniszterelnökség a társasági adóból (tao) származó sporttámogatások adatait és kedvezményezettjeit. A Kormányzati Kommunikáció közleményében kiemelték, hogy a rendszer az év végén megszűnik, helyette a kormány 2027-től közvetlen költségvetési támogatást ad.

A kormany.hu/sporttao oldalon látható összegzésben meg lehet találni, hogy az elmúlt 11 évben, a 2015-16-os idénytől kezdve - az elektronikus rendszerben onnantól kezdve jól dokumentáltak az adatok - ki és mennyi tao-támogatást kapott. Ebben az időszakban összesen 1408 milliárd forintnyi támogatási igazolást adtak ki.

"Az adatbázist a kormány azért hozza nyilvánosságra, mert fontosnak tartja, hogy a közpénzzel egyenértékű adókedvezményből származó források átláthatóan, szakmailag indokoltan és politikai befolyástól mentesen jussanak el a sportszervezetekhez. Az interaktív diagramokon, térképen és táblázatban bárki megnézheti, ki mennyi támogatást kapott, milyen forrásból, és honnan származik az információ" - olvasható a Kormányzati Kommunikáció közleményében.

A sportági szövetségek és a minisztériumok nyilvános programlistái alapján a hat látvány-csapatsportág - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda - támogatásait dolgozták fel, tizenegy támogatási időszakra. Összesen 28 712 sornyi adatot vizsgáltak át, melyekből az átfedések kiszűrése után 28 688 önálló program és 3119 kedvezményezett volt megállapítható. A listán szereplő 3367 szervezet esetében a támogatás-igazolás kiállítása megtörtént, míg 240 esetben nem megállapítható a konkrét támogatáshoz kapcsolódó anyagi támogatás.

A közlemény szerint az összesített adatok - amelyek különböző szövetségi és minisztériumi forrásokból eddig is elérhetőek voltak - a kiadott igazolások értékét mutatják, nem a ténylegesen megérkezett vagy elköltött pénzt. Azt sem lehet megállapítani ezekből a listákból, hogy a támogatás végül ténylegesen a feltüntetett klubhoz jutott-e el, mivel a szövetségek és az akadémiák a kapott forrást továbbadhatják más szervezeteknek is.

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Ahogy fogalmaznak, az adatok közzétételének célja nem ezeknek a szervezeteknek a megbélyegzése, hanem a tao-támogatási rendszer átláthatóvá tétele, valamint azon eseteknek a kiszűrése, amelyeknél a felhasználás és az elszámolás körülményei további vizsgálatot indokolnak.

A közlemény összegzése szerint a sport-tao-támogatások rendszere több tekintetben nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat, társadalmi megtérülése pedig nem állt arányban a ráfordított közpénz mértékével. Bár a sport-tao megoldást nyújtott a rendszerváltás után eltűnt vagy leromlott sportingatlanok számbeli és minőségi pótlására, a létesítményszám drasztikus növekedése problémát okoz a fenntarthatóság terén.

"Ezért a kormány úgy döntött, 2027-től megszünteti a sport-tao rendszerét, helyette közvetlen költségvetési támogatást juttat a sportszervezeteknek. Olyan támogatási rendszer jön létre, amelyben követhető lesz, hová kerül a közpénz, és számonkérhető lesz, hány gyereknek teremt sportolási lehetőséget, és milyen körülményeket biztosít a felkészüléshez" - áll a közleményben.